Pitkän linjan aktivisti pitää nuorten mielenosoituksia laajuudessaan ja rohkeudessaan ennennäkemättöminä.

Perjantaina 16. lokakuuta Netiwit Chotiphatphaisal hämmästyi perin juurin. Yhtäkkiä Bangkokin Chulalongkornin yliopiston kampukselle alkoi virrata juoksevia nuoria. Hänen mukaansa heitä saapui tuhansia.

Nuoret pakenivat poliisia, joka oli alkanut ampua mielenosoittajia vesitykeillä. Paniikki levisi, sillä mielenosoittajat luulivat poliisin tulevan kampuksellekin.

Pitkään jatkuneissa isoissa mielenilmauksissa vaadittiin uusia vaaleja ja perinpohjaisia muutoksia Thaimaan poliittiseen elämään.

Netiwit Chotiphatphaisal, 24, on Aasian tunnetuimpia aktivisteja. Hän puolustaa Thaimaassa demokratiaa, vastustaa sotilaiden valtaa ja ajaa koulu-uudistuksia.­

Politiikan tutkimuksen opiskelija ja ylioppilaskunnan johtaja Netiwit alkoi organisoida järjestystä kampuksen kaaokseen. Litimärille tulijoille etsittiin kuivaa päällepantavaa. Heille annettiin juomavettä, ja pakomatkalla kaatuneiden haavoja ja ruhjeita paikattiin. Megafoneista kuulutettiin, että kaikki on hyvin, poliisi ei tule perässä.

Näin Chulalongkornin yliopistoon syntyi turvallinen tila. Samalla Netiwit, maailmallakin tunnettu demokratia-aktivisti, löysi roolinsa tämän vuoden mielenosoituksissa: hän huolehtii turvallisesta tilasta, joka on yhä käytössä.

Turvallisessa tilassa aktivistit saavat rauhassa pitää kokouksiaan. Mielenosoittajille on jaossa sidetarpeita. Sairaanhoitaja on pitänyt opiskelijoille ensiapukursseja. Sadat lahjoitetut kypärät on kohta jaettu loppuun.

Mielenosoittajat suojautuivat poliisiin vesitykeiltä lokakuun puolivälissä.­

Thaimaassa mielenosoituksilla on vahvat perinteet. Jos Netiwitin mielipidettä kysytään, tämän vuoden ja erityisesti tämän syksyn mielenosoitukset ovat silti jotakin aivan uutta.

Ja nyt kysytään. Vaikka Netiwit on vasta 24-vuotias, Thaimaan sotilasvallan vastustajalla ja koulu-uudistusten vaatijalla on pitkä kokemus maansa aktivismista. Kouluun hän alkoi vaatia muutoksia julkisesti jo 16-vuotiaana.

Mielenosoitukset käynnistyivät alkuvuodesta ensin kampuksilla, kun suosittu oppositiopuolue kiellettiin. Covid-19-rajoitukset lopettivat mielenilmaukset, mutta ne syttyivät uudestaan kesäkuussa, kun tunnettu thaimaalaisaktivisti hävisi – ilmeisesti siepattiin – Kambodžassa.

Tuhansien nuorten mielenosoituksista kasvoi Bangkokin keskustaan jopa kymmenientuhansien nuorten kokoontumisia, joissa vaadittiin pääministerin eroa, sotilaiden vallan takaavan perustuslain uudistusta ja aktivistien häirinnän lopettamista.

Armeija on kietoutunut tiukasti Thaimaan hallintaan. Viime vuonna vaalien jälkeen pääministeriksi tullut Prayuth Chan-ocha johti sotilaiden tuoreinta vallankaappausta vuonna 2014.

Panupong Rayong Jadnok, Parit Chiwarak, Panusaya Sithijirawattanakul ja Arnon Nampa tekivät aktivistien kolmen sormen tervehdyksen, kun he menivät poliisiasemalle kuulemaan syytteitään marraskuun lopussa.­

Uutta näissä mielenosoituksissa on ensinnäkin mielenosoittajien ikä. He ovat 15–25-vuotiaita. Aiemmin eri poliittisten siipien eli niin sanottujen punapaitojen ja keltapaitojen välisten konfliktien osallistujat ovat olleet selvästi vanhempia kuin nyt.

”Nuorilla oli tapana olla apaattisia ja peloissaan. Nyt nuoret eivät pelkää mennä edes vankilaan”, Netiwit kertoo puhelimitse.

Uutta on myös naisten osuus mielenosoittajista. Heitä saattaa olla Netiwitin mukaan jopa enemmistö. Suureen joukkoon ovat lyöttäytyneet entuudestaan aktiiviset sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajajat sekä koulu-uudistuksen vaatijat. Rintama on siis laaja.

Nykyistä menoa oli pari vuotta sitten mahdotonta edes kuvitella, Netiwit sanoo.

Nopea muutos on monien asioiden summa. Nuoret ovat kyllästyneet sananvapauden rajoituksiin, koulujärjestelmän tiukkaan kuriin ja hallinnon epädemokraattisiin piirteisiin.

Netiwitin mukaan covid-19 sai lopulta mielenosoitukset roihahtamaan. Koronaviruksen taloudelliset seuraukset olivat viimeinen pisara nuorillekin.

”Ennen Thaimaahan tuli paljon turisteja, ja nyt kaikki romahti.”

Voisi siis sanoa, että tulevaisuuden näköalattomuus ajoi nuoret barrikadeille.

Yksi opiskelijaliikehdinnän keulahahmoista, 22-vuotias Panusaya Sithijirawattanakul, mellakkapoliisien ympäröimänä syyskuussa.­

Tärkeä esimerkki nuorille olivat Hongkongin viime vuonna alkaneet hallinnonvastaiset mielenosoitukset.

”Nuoret kysyivät, miksi tuollainen on mahdollista Hongkongissa mutta meillä ei. Yhteiskuntamme näyttivät yhtä mustilta.”

Mielenosoituksiin otettiin mallia Hongkongista monin tavoin. Kokoontumispaikat päätetään viime tingassa ja päälle puetaan mustaa, jotta osallistujia on vaikea erottaa toisistaan. Kun liikkeellä ei ole edes virallisia johtajia, sitä on vaikeampi nitistää.

Lue myös: ”Nuoriso on turhautunut” – kiinalaistrollien väärinymmärryksestä syntynyt Maitoteeliitto yhdistää nyt tyranneja vastustavia nuoria

Radikaaleinta oli se, että nuoret alkoivat tänä syksynä vaatia mielenosoituksissa myös kuninkaan vallan ja varallisuuden rajaamista.

Näin he rikkoivat merkittävän tabun ja vaaransivat vapautensa, sillä Thaimaassa monarkian asemaa ja mainetta suojaava laki on maailman tiukimpia. Pienikin poikkipuolinen sana voi johtaa pitkään vankeuteen.

Mielenosoittajat yhdistävät viesteihinsä popkulttuuria ja elokuvista tuttuja asioita, kuten Nälkäpeli-elokuvien sortajia vastaan tehdyn kolmen sormen tervehdyksen.­

Liikehdinnän näkyvimmistä hahmoista ainakin kolmea syytetään kuninkaan herjaamisesta. Siitä voi saada jopa 15 vuoden tuomion. Muitakin syytteitä on tullut tai on tulollaan lukuisille pidätetyille mielenosoittajille.

Muutoksen suuruutta kuvaa se, että vielä viime vuonna Netiwit itsekin varoi usein haastatteluissa lausumasta ääneen sanoja kuningas ja monarkia. Niin paljon hän pelkäsi seurauksia, vaikka hän oli Thaimaan näkyvimpiä aktivisteja ja hänellä oli jo niskassaan lukuisia syytteitä erilaisten mielenilmausten vuoksi.

”Silloin arvosteltiin vain hallitusta, ei kuningasta.”

Thaimaan kuningas Vajiralongkorn palasi Saksasta kotimaahan, kun mielenosoitukset vain jatkuivat.­

Netiwit sanoo, että nyt kaikki hänen syytteensä paitsi yksi on hylätty, sillä hän sai syytteet sotilasjuntan aikana ennen vaaleja.

Enää Netiwit ei arastele monarkiasta puhumista, ja osa mielenosoittajista on jopa kannattanut tasavaltaa.

Vanhempi väestö on perinteisesti kunnioittanut tai jopa palvonut monarkiaa, ja loputkin pelkäävät kuninkaallisten arvostelun seurauksia. Media ei uskalla puuttua monarkian asioihin, mutta sosiaalisessa mediassa kritiikkiä on näkynyt jo pidempään.

”Kyllä näistä asioista on juoruttu ennenkin, mutta vain perhepiirissä”, Netiwit sanoo.

Entistä kuningasta kunnioitettiin enemmän kuin nykyistä. Nyt vallassa oleva kuningas Vajiralongkorn on saanut aiemmin kyseenalaista mainetta naistenmiehenä ja asuu suuren osan ajastaan Euroopassa. Hän julisti monarkialle osoitetun omaisuuden omakseen ja otti Bangkokissa olevat sotilasjoukot henkilökohtaiseen komentoonsa.

Kaikki tämä on suututtanut mielenosoittajia ja varmasti muitakin.

”Mielenosoituksissa on alkanut näkynyt vanhempiakin ihmisiä. He ovat ikään kuin tulleet suojelemaan lapsiaan ja nuoriaan.”

Myös vanhempia ihmisiä on nyt liittynyt demokratiamielenosoituksiin.­

Mielenosoitukset ovat keränneet myös vastamielenosoituksia, joissa on kuningasvallan intohimoisia kannattajia.

Poliisit ovat ottaneet käyttöön kovat keinot, kuten vesitykit ja kyynelkaasun. Lisäksi mielenosoittajien ja vastamielenosoittajien välillä on ollut yhteenottoja. He ovat muun muassa heitelleet toisiaan kivillä ja esineillä. Ainakin kymmeniä on loukkaantunut, ja yli sata on pidätetty.

Kokoontumisten henki on kuitenkin ollut enimmäkseen karnevalistinen, Netiwit sanoo. Niissä on ollut teemana esimerkiksi kirjoista tuttu velho Harry Potter.

Mielenosoittajat ovat kantaneet keltaisia kumiankkoja ja ankkapatjoja – ne ovat hauskoja ja suojaavat vesitykeiltä. Mielenosoittajien tunnusmerkki on Nälkäpeli-elokuvista tuttu kolmen sormen tervehdys.

Kaikki tällainen on uutta ja Netiwitin mukaan trendikkään vetoavaa.

”On tanssia ja poplaulua. Ikään kuin komediaa kaduilla. Thaimaalaisista on tullut sarkastisempia.”

Mielenosoituksissa on usein värikäs ja iloinen meno.­

Mielenosoitukset alkavat ja jatkuvat sosiaalisessa mediassa, jossa nuoriso voi tehdä asiat haluamallaan tavalla, ilman perinteisen median kontrollia. Siellä on syntynyt mielenilmausten koodikieli. Kun netissä lukee vaikkapa ”tehdään ruokaa”, se tarkoittaa todellisuudessa poliisin huiputtamista.

”Nuoret käyttävät nuoruuttaan näyttääkseen, että he haluavat muuttaa tulevaisuuttaan.”