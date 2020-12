Trumpin hallinto teloittaa vankeja ennätys­vauhtia, vaikka kuoleman­tuomiot on ollut tapana jäädyttää vallan­siirron ajaksi

Yhdysvaltain väistyvät presidentit ovat yli 130 vuoden ajan keskeyttäneet kuolemantuomioiden täytäntöönpanon odottamaan uuden presidentin virkakautta.

Torstaina 40-vuotias Brandon Bernard sai kuolettavan ruiskun Terre Hauten vankilassa Indianan osavaltiossa.

Jonkun toisen presidentin valtakaudella Bernard olisi saanut jatkaa elämäänsä, tai hänen tuomiotaan oltaisiin vähintäänkin lykätty vallansiirtymäkauden jälkeiseen aikaan. Presidentti Donald Trump ei kuitenkaan myöntänyt Bernardille armahdusta.

Bernardista tuli heinäkuusta laskien yhdeksäs vanki, jonka kuolemantuomion Yhdysvaltain liittovaltio on toimeenpannut. Ennen tätä liittovaltio oli pidättäytynyt 17 vuoden ajan toimeenpanemasta kuolemantuomioita. Heinäkuussa Trumpin hallinto päätti kuitenkin palauttaa ne käyttöön.

Ennen Trumpin hallinnon päätöstä liittovaltio oli toteuttanut vain kolme kuolemantuomiota edeltävän 45 vuoden aikana.

Musta Bernard sai kuolemantuomion osuudestaan kaksoismurhaan Texasissa. Hän oli rikoksen tehdessään 18-vuotias.

Yli puoli miljoonaa ihmistä oli allekirjoittanut vetoomuksen, jossa pyydettiin Trumpia muuttamaan Bernardin kuolemantuomio elinikäiseksi vankeudeksi. Perusteluina olivat hänen nuori ikänsä rikoksen tekohetkellä sekä hyvä käytös vankilassa.

Torstaina Indianassa teloitettu Brandon Bernard. Puolustuksen julkaisema kuva.­

Bernard ja neljä muuta mustaa teiniä saivat tuomion, koska he olivat siepanneet valkoisen nuorisopappipariskunnan Todd ja Stacie Bagleyn vuonna 1999. Teinit olivat pakottaneet Bagleyt nostamaan rahaa automaatista, minkä jälkeen nämä ammuttiin ja ruumiit poltettiin autossa.

Koska rikos tapahtui Yhdysvaltain sotilastukikohdassa, tuomiot annettiin liittovaltion tuomioistuimessa. Ampuja ja auton sytyttäjä Christopher Vialva sekä Bernard tuomittiin kuolemaan vuonna 2000. Vialva sai liittovaltion kuolettavan ruiskeen syyskuussa. Muut osalliset välttivät kuolemantuomion alaikäisyyden vuoksi.

”Brandon teki kaamean virheen 18-vuoden iässä. Mutta hän ei tappanut ketään, eikä koskaan lakannut häpeämästä ja tuntemasta syvää katumusta teoistaan rikoksessa, joka vei Todd ja Stacie Bagleyn hengen”, hänen asianajajansa Robert C. Owen kertoi tiedotteessa kuolemantuomion toteutuksen jälkeen.

Poikkeavasta tilanteesta kertoo myös se, ettei Trumpin hallinto ole vaalitappiostaan huolimatta jäädyttänyt kuolemantuomioiden toteuttamista vallansiirron ajaksi. Näin toimiessaan Trump rikkoo pitkiä perinteitä, sillä yli 130 vuoden ajan väistyvät presidentit ovat keskeyttäneet kuolemantuomiot siksi ajaksi, kunnes uusi presidentti nousee virkaan.

Trumpin hallinnolla on aikeissa toteuttaa vielä useita liittovaltion kuolemantuomioita ennen vallan siirtymistä. Viimeinen liittovaltion kuolemantuomio on määrä toteuttaa tammikuun 15. päivä, vain viisi päivää ennen kuin Joe Biden vannoo virkavalansa.

Biden on luvannut keskeyttää liittovaltion kuolemantuomiot ja sanonut kannustavansa myös osavaltioita muuttamaan lainsäädäntöään.

Kuolemantuomiota vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat viime viikolla Bloomingtonissa Indianassa.­

Kuolemantuomiota tutkivan ja siitä tietoa tarjoavan Death Penalty Information Centerin (DPIC) tutkimusjohtaja Ngozi Ndulue sanoi uutistoimisto AFP:lle, että Trumpin hallinto on livennyt liittovaltion lähihistorian linjasta. Nduluen mukaan linja poikkeaa myös yleisestä mielipiteestä kuolemantuomioihin liittyen.

Ihmetystä on herättänyt Nduluen mukaan sekin, että hallitus ”ajaa aggressiivisesti kuolemantuomioita keskellä globaalia pandemiaa”. Terveyskriisin keskellä osavaltiot kuten Texas, jossa toteutetaan eniten kuolemantuomioita Yhdysvalloissa, ovat keskeyttäneet teloitukset vankilan henkilökuntaan, todistajiin ja uhrien läheisiin kohdistuvan tartuntariskin vuoksi.

Esimerkiksi marraskuun 19. päivä, kun edellinen liittovaltion kuolemantuomio toteutettiin, oli kuudella vankilan työntekijällä ja tuomitun miehen hengellisellä neuvonantajalla todettu koronavirustartunta samalla viikolla.

Ndulue huomautti, että kuolemantuomiot ovat Yhdysvalloissa myös rotukysymys. Viisi kuudesta heinäkuun jälkeen ensimmäisenä teloitetusta vangista oli mustia, ja kuudes heistä kuului Amerikan alkuperäiskansoihin.

Kaksi edellistä teloitettua olivat myös mustia, niin myös neljä seuraavasta viidestä kuolemantuomion kohtaavasta. Vain yksi heistä on valkoinen, Lisa Montgomery. Hänestä on tulossa ensimmäinen nainen, jonka liittovaltio teloittaa vuoden 1953 jälkeen.

Lisa Montgomerysta on tulossa ensimmäinen nainen, jonka liittovaltio teloittaa vuoden 1953 jälkeen. Montgomeryn edustajien julkaisema kuva.­

Torstaina joukko kuolemantuomion vastustajia kokoontui oikeusministeriön eteen Washingtonissa osoittamaan mieltään teloitusvimmaa vastaan.

Chaz Howard, 42-vuotias pastori, kertoi AFP:lle olevansa ”hyvin surullinen siitä, että hallinto viimeisinä päivinään kiirehtii ihmisten tappamista”.

”Tämä hallinto on elämänpuolustajien vastakohta. Se on eniten kuolemaa tukeva hallinto, mitä meillä on ollut pitkään aikaan”, Howard sanoi.

Trumpin oikeusministeri Bill Barr on torjunut pyynnöt liittovaltion kuolemantuomioiden jäädyttämisestä. Hänen mukaansa hallituksen velvollisuus on toteuttaa tuomiot, jotka tuomioistuimet ovat määrännyt ”hirvittävistä” rikoksista.

Liittovaltion lisäksi Yhdysvalloissa kuolemanrangaistus on käytössä 28 osavaltiossa.