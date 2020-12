Syytteitä ei ole nostettu Isisin alueilta Ruotsiin palanneita naisia vastaan.

Ruotsi tutkii epäillyistä sotarikoksista kolmea naista, jotka ovat hiljattain palannneet kotimaahan jihadistijärjestö Isisin aiemman hallitsemalta alueelta, kertoo Ruotsin radio. Yksi tutkinnan kohteista on 31-vuotias nainen, joka pidätettiin Arlandan lentokentällä viime viikolla hänen palatessaan Ruotsiin.

Kaksi muuta naista palasivat Ruotsiin aiemmin tänä vuonna. Ketään heistä ei ole pidätetty sotarikostutkinnan vuoksi.

Sotarikokset voivat tarkoittaa monenlaisia rikoksia, sanoi syyttäjä Reena Devgun Ruotsin radiolle. Ne voivat liittyä taisteluissa tehtyihin tappoihin tai olla naisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Sotarikosten kohteena voivat olla myös lapset, Devgun totesi.

Viime viikolla Arlandassa kiinniotettu nainen on pidätetty, ja häntä epäillään lapsen vapaudenriistosta. Nainen lähti Ruotsista kuusi vuotta sitten Isisin riveihin Syyriaan tai Irakiin ja otti lapsen mukaansa ilman isän lupaa.

Syyttäjä Devgun kertoi, että Ruotsi tutkii useiden Isis-järjestöön liittyvien ihmisten syyllistymistä mahdollisiin sotarikoksiin. Osa tutkinnan alla olevista ihmisistä on Ruotsissa ja osa yhä ulkomailla.

Syyttäjän mukaan Ruotsi tekee kansainvälistä yhteistyötä tietojen vaihdossa ja tiedonantoihin osallistuvat myös kansainväliset järjestöt.

Isisiin liittyneiden mahdollisesti tekemistä rikoksista on kuitenkin vaikea saada näyttöä, koska rikokset on tehty sodan aikana alueella, jonne on yhä käytännössä mahdoton matkustaa. Syyriasta on myös hyvin vaikea saada oikeudellista apua.

EU:n syyttäjät ovat sanoneet, että Isis-järjestön jäseniä pitäisi tuomita sotarikoksista ja terrorismirikoksista, jotta heille olisi mahdollista antaa kovemmat tuomiot ja jotta uhrit saisivat paremmin oikeutta.