Tapaus osoittaa, että Kiinan ja EU:n välit ovat näennäisen sovun alla tulehtuneet.

Korkean tason Kiina–EU-vientikokous peruttiin marraskuussa, koska Kiina vaati kahden keskeisen osallistujan poistamista osallistujalistalta, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal (WSJ).

WSJ:n mukaan Kiina vaati, että saksalaistutkija Mikko Huotarin ja europarlamentaarikko Reinhard Bütikoferin osallistuminen olisi estetty. Kokousta järjestävä Business Europe kieltäytyi, ja kokous peruttiin vähin äänin.

Huotari johtaa saksalaista Merics-tutkimuslaitosta, joka julkaisee kriittistä tutkimusta Kiinasta ja sitä johtavasta kommunistisesta puolueesta. Bütikofer on EU:n Kiina-suhteiden valtuuskunnan puheenjohtaja ja on arvostellut Kiinan kiristyvää otetta Hongkongista ja Xinjiangin uiguurien kohtelua.

Tapaus osoittaa, että Kiinan ja EU:n välit ovat näennäisen sovun alla tulehtuneet. Kiina ja EU ovat halunneet välttää suhteiden luisumista koston kierteeseen, kuten Kiinalla on käynyt Australian ja Yhdysvaltain kanssa.

EU–Kiina-vientikokous on suljettujen ovien takana pidettävä keskustelutilaisuus, johon on osallistunut noin 40 korkean tason yritysjohtajaa, virkamiestä ja tutkijaa. Kokous on järjestetty kolmesti, vuorovuosina Brysselissä ja Pekingissä. Tänä vuonna kokous olisi pidetty videoyhteyden avulla etänä.

Aikaisemmin osallistujalista ei tiettävästi ole herättänyt närää, vaikka ei ole tavatonta, että Kiina haluaa estää kriittisten toimittajien tai poliitikkojen osallistumista tilaisuuksiin. Kiina-valtuuskunnan puheenjohtajan Bütikoferin estäminen on aiempaa raskaampi yritys vaientaa EU:n Kiinalle kriittisiä ääniä.

Eurooppalaisjärjestäjä Business Europe ei kommentoinut WSJ:lle kokouksen perumisen syytä.

Kokouksen kiinalainen järjestäjäosapuoli on China Center for International Economic Exchange (CCIEE). Sen edustajan mukaan joku aiemmista vieraista olisi rikkonut niin sanottua Chatham House -sääntöä eli kertonut tilaisuuden sisällöstä myöhemmin muualla. CCIEE:n mukaan kaikki osallistujat eivät myöskään olisi sopineet kokouksen asialistaan.

Merics-tutkimuslaitoken johtaja Mikko Huotari sanoi WSJ:lle, ettei ollut tietoinen kokouksen perumisen syistä. ”Ei ole tavatonta, että tällaisten kokousten ehtoja sovittaessa eurooppalaisosapuolille tulee hankaluuksia. Arvostamme Business Europen päätöstä jättää kokous pitämättä.”