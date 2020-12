Tehohoidon kapasiteetti uhkaa ylittyä länsinaapurissa.

Tehohoidon tilanne on koronapandemian vuoksi niin suuressa kriisissä, että Ruotsi saattaa joutua turvautumaan pian naapurimaiden apuun. Näin sanoi perjantaina lääkäri Sten Rubertsson Socialstyrelsenistä Dagens Medicin -lehdelle.

Asiasta uutisoi muun muassa Aftonbladet-lehti. Rubertssonin mukaan avunpyynnöstä tehdään päätös lähitulevaisuudessa, ehkä jo perjantain kuluessa.

Ruotsin sairaaloissa on yhteensä 700 tehohoitopaikkaa. Paikat ovat kuitenkin käyneet vähiin sitä mukaa kun koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on nopeasti levinnyt väestössä.

”Kansallisella tasolla meillä on yhä tehohoitokapasiteettia jäljellä, mutta tarve on jo venynyt kauaksi normaalista ja se on jakaantunut epätasaisesti”, Rubertsson sanoi Aftonbladetin mukaan.

Tilanne on pahin eteläisessä Ruotsissa – Tukholmassa, Skånessa ja Göteborgissa. Tukholman läänin sairaaloissa tehohoitopaikat olivat kuluvalla viikolla 99-prosenttisesti käytössä.

Rubertssonin mukaan pulaa ei ole niinkään vuodepaikoista tai laitteistosta. Ongelma on se, että tehohoito-osastojen henkilökunta ei enää selviä työtehtävistään, jos hoidettavien määrä kasvaa.

Ruotsin terveysviranomaiset päättävät Rubertssonin mukaan vuorokauden kuluessa, haetaanko apua tehohoitoon naapurimaista, kuten Norjasta ja Suomesta.

Suomen koronatilanne on huomattavasti Ruotsia parempi, vaikka myös Suomessa tartuntojen määrä on lähtenyt kasvuun. Suomen sisäministeri Maria Ohisalo on Aftonbladetin mukaan sanonut, että Suomi voi auttaa Ruotsia esimerkiksi tehohoidossa ja testaamisessa.