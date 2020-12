Boris Johnson väläytti ”Australian mallia” EU-suhteisiin – Australian ex-pääministerin mukaan kyseinen malli on huono

Australian entinen pääministeri sanoo, ettei brittien kannata tavoitella Australian kaltaista asemaa EU:n suhteen. EU ja Australia ovat neuvotelleet kaksi vuotta uudesta vapaakauppasopimuksesta.

Euroopan unionin ja Britannian neuvottelut kauppasopimuksesta ovat suurissa vaikeuksissa. Pääministeri Boris Johnson totesi torstaina, että sopua ei ”suurella todennäköisyydellä” synny.

Johnson sanoi brittimedian mukaan näyttävän siltä, että ”meillä tulee olemaan ratkaisu, joka on lähempänä Australian suhdetta EU:n kanssa kuin Kanadan suhde EU:n kanssa”. Johnson on sanonut, että tässäkin tapauksessa Britannian on mahdollista kukoistaa unionin kauppakumppanina.

Puhe ”Australian mallista” on luova tapa sanoa, että Britannia voi pudota sopimuksettomaan tilaan kauppasuhteessaan EU:n kanssa vuodenvaihteessa. Australian entinen pääministeri Malcolm Turnbull on varoittanut Britanniaa siitä, että Australian ja EU:n nykysuhde ei ole tavoittelemisen arvoinen.

”Australian suhde EU:n kanssa ei ole kaupan näkökulmasta sellainen, mitä Britannian kannattaisi haluta. Australialaiset eivät ajattele, että kauppasuhteemme Eurooppaan olisi tyydyttävä”, Turnbull totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hänen mukaansa osapuolten kaupan edessä on ”suuria esteitä”, joita ne yrittävätkin purkaa. EU ja Australia aloittivat neuvottelut laajasta vapaakauppasopimuksesta kesäkuussa 2018, kaksi vuotta sen jälkeen, kun britit olivat brexit-kansanäänestyksessä hylänneet EU:n.

Kanadan kanssa EU puolestaan sai aikaan sovun vuosia väännetystä Ceta-kauppasopimuksesta syksyllä 2016. Sopimuksen myötä noin 98 prosentilta tuotteista poistettiin tariffit kokonaan.

The Guardian -lehti huomautti lokakuussa, että Johnsonin esillä pitämä Australian-malli on tietyllä tavalla sumuttamista, koska Britannia joutuisi ilman kauppasopimusta Australiaa huonompaan tilanteeseen.

Australialla ja EU:lla on joitakin järjestelyjä, joilla kaupan teknisiä esteitä on purettu muun muassa vuonna 2008 sovitun kumppanuuskehyksen puitteissa. Esimerkiksi autoteollisuuden tuotteissa ja koneissa osapuolet ovat sopineet, että Australiassa testattuja ja sertifioituja tuotteita voidaan myydä EU-alueella ja toisin päin ilman toisen osapuolen vastaavia testejä.

The Guardianin mukaan Johnsonin olisi järkevämpää puhua vaikkapa Afganistanin-mallista, sillä EU:lla ei ole Afganistanin kanssa kauppaan liittyviä erityissopimuksia. Afganistanin kanssa käytävässä kaupassa sovelletaan Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä.

Britannian pääministeri Boris Johnson näytti peukkua kuvaajille torstaina.­

Britanniasta EU:hun vietäviltä maataloustuotteilta voitaisiin periä WTO-puitteissa 11,4 prosentin keskimääräiset tariffit ja meijerituotteista yli 37 prosentin tariffit. Muilla kuin maataloustuotteilla tariffit ovat keskimäärin 2,8 prosenttia, mutta esimerkiksi autoille ne ovat kymmenen prosenttia.

Britannian autoteollisuutta edustava SMMT-järjestö on esimerkiksi laskenut, että Britannian tuottamien autojen määrä laskisi kahdella miljoonalla kappaleella viiden vuoden aikana, jos kauppasopimusta ei synny. Alan yritykset kärsisivät samalla aikavälillä noin 60 miljardin euron tulonmenetyksistä, järjestö kertoo.

EU on Britannian tärkein kauppakumppani. Viime vuonna Britannian viennistä 43 prosenttia suuntautui EU-maihin, kun tuonnissa EU-alueen osuus oli 52 prosenttia, Britannian parlamentin tilastot näyttävät.

Australian kauppaministeriön mukaan kauppasopimus EU:n kanssa lisäisi australialaistuotteiden kilpailukykyä EU-alueella. Esimerkiksi mineraalien ja metallien kaupassa EU:lla on voimassa 12 prosentin tariffit, kun taas kemikaalituotteista peritään 7 prosentin tariffeja.

27 jäsenmaan ja 450 miljoonan ihmisen EU-alue on Australian toiseksi suurin kauppakumppani Kiinan jälkeen. Vuonna 2018 Australiaan tuli eniten suoria sijoituksia EU-alueelta.

EU-komission laskelman mukaan ”kunnianhimoinen” kauppasopimus osapuolten välillä voisi lisätä kauppaa yli kolmanneksella.

EU on viime vuosina tehnyt merkittäviä vapaakauppasopimuksia eri puolilla maailmaa esimerkiksi Japanin ja Latinalaisen Amerikan Mercosur-maiden kanssa.

Britannia erosi virallisesti EU:sta viime tammikuun lopussa. Brexitin siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa.

Siirtymäkauden aikana Britannia on ollut yhä EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton jäsen, mutta sillä ei ole enää ollut päätösvaltaa unionissa. Tammikuussa alkaa brexit-aika, jolloin Britannia on kokonaan unionin ulkopuolella.