Työmiehen perusannokseen perustuva Lasit ja Läskit -indeksi ei enää edusta tämän päivän Valko-Venäjää, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Hakala.

Valko-Venäjän nikotteleva talous voi lopulta ratkaista, kuinka yli neljä kuukautta jatkuneessa poliittisessa kriisissä käy. Hyvinvoinnin kannalta kauppa venäläisellä öljyllä ja asevelihintaan ostettu kaasu ovat tärkeitä. Myös kulutustavaratuotannon menestys riippuu idän markkinoista.

Köyhtyminen lisää riippuvuutta Venäjästä ja antaa Moskovalle enemmän saneluvaltaa. Toisaalta olojen kurjistuminen lisää kansan kapinahenkeä, eikä tämä yhtälö ennusta hallittua kehitystä. Mutta kuinka luotettavia diktatuurin tilastot ovat ja mitä kansantalouden luvut kertovat tavallisen kansalaisen hyvinvoinnista?

Valkovenäläiset ekonomistit ovat käyttäneet vuosia omaa versiotaan brittilehti The Economistin vuonna 1986 käyttöön ottamasta Big Mac -indeksistä, jossa verrataan McDonalds-hampurilaisketjun pikaruoka-annoksen hintaa eri maissa paikallisessa valuutassa. Indeksin ensisijainen tarkoitus on verrata valuuttojen ostovoimia niiden kulloiseenkin vaihtokurssiin.

Valko-Venäjän vastaava indeksi on nimeltään Tšarki i Škvarki eli Lasit ja Läskit -indeksi. Se seuraa sadan gramman votkalasillisen ja sadan gramman siankylkisiivun yhteenlasketun hinnan kehitystä.

Possu ja votka -välipalan keskihinta kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana oli 2,67 Valko-Venäjän uutta ruplaa. Rupla on ollut viralliselta nimeltään ”uusi” vuodesta 2016 lähtien, jolloin sen nimellisarvosta siivottiin pois neljä nollaa takavuosien jätti-inflaation jäljiltä. Nykyiset viralliset inflaatioluvut ovat kohtuullisia.

Inflaation seuraamiseen tällainen ostoskori on kelvoton eikä Valko-Venäjän ruplan arvon seuraaminen ole erityisen kiinnostavaa. Tutkijat käyttävätkin tätä LL-indeksiä ensisijaisesti tavallisen palkansaajan todellisen ostovoiman paljastamiseen.

Tuoreen tutkimuksen mukaan valkovenäläinen palkansaaja ansaitsi kuluvan vuoden tammi–syyskuussa keskimäärin 478 LL-annosta kuussa eli yli kymmenen prosenttia enemmän kuin samana ajanjaksona viime vuonna. Osan ansiotason noususta selittävät valtiollisten yritysten ennen elokuun presidentinvaaleja antamat palkankorotukset, mikä on nykyisille vaalidiktatuureille tyypillinen ilmiö.

Elo–syyskuussa ansiotaso onkin indeksin perusteella taas laskenut. Syyskuun keskipalkalla sai kahdeksan LL-annosta vähemmän kuin heinäkuussa. LL-indeksillä tehdään myös kansainvälisiä vertailuja naapurimaihin ja ne osoittavat, että valkovenäläisiä huonommin palkattuja naapurustossa ovat vain ukrainalaiset.

Lasit ja Läskit on ollut toimiva työkalu talouden arviointiin mutta vähitellen perinteinen työmiehen perusannokseen perustuva indeksi on alkanut edustaa mennyttä maailmaa. Syyskuussa Valko-Venäjän korkeatuloisimpia palkansaajia olivat it-ammattilaiset, jotka ansaitsivat keskimäärin 2 038 LL-annosta. Heidän rahoistaan taisi mennä enemmän maitokahviin ja yrttiteehen kuin possuun ja votkaan.

”Valko-Venäjän mielenosoitukset ovat mullistaneet maan”, Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Arkadi Mošes kirjoittaa Carnegie-tutkimuslaitokselle tekemässään katsauksessa. ”Enää ei voi kuvitellakaan palaamista ’lasien ja läskien’ aikaan eli [presidentti Aljaksandr] Lukašenkan ikuiseen hallintaan vastineeksi minimaalisesta toimeentulosta.”

Tämän ajattelun mukaan Valko-Venäjällä on vallinnut neljännesvuosisadan sanaton yhteiskuntasopimus, jossa hallitsija on saanut pitää jakkaransa melko halvalla. Näin asian on ajateltu olleen Venäjälläkin vuosituhannen alusta syksyyn 2011, jolloin keskiluokka hylkäsi Vladimir Putinin hallinnon ja ryntäsi kaduille. Vanhan yhteiskuntasopimuksen tilalle ei kuitenkaan tullut uutta. Venäjä on ollut yhdeksän vuotta poliittisesti jäätynyt maa, jossa sovun särkymisestä syntynyt tyhjiö on täytetty propagandalla.

Valko-Venäjän kohtalo voi olla sama. Kohtalonyhteys Venäjään on joka tapauksessa vielä vahvempi kuin Suomella, mikä on aika paljon.