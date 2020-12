18 osavaltiota ja 126 edustajainhuoneen republikaania asettuivat tukemaan Texasin oikeusministerin yritystä nollata neljän osavaltion äänet.

Yhdysvalloissa odotetaan mahdollisesti jo perjantain aikana korkeimman oikeuden päätöstä epätavallisessa oikeusjutussa, jolla yritetään kumota neljän osavaltion vaalitulokset ja varmistaa presidentti Donald Trumpin voitto presidentinvaaleissa.

Amerikkalaisviestimet ja oikeusoppineet ennakoivat, että korkein oikeus ei ota juttua lainkaan käsittelyynsä. Trump tukijoineen pitää juttua ”käänteentekevänä”, kun taas oikeusoppineet ovat kutsuneet sitä muun muassa ”mielipuoliseksi”, ”täydeksi roskaksi” ja ”oikeusjutuksi naamioiduksi lehdistötiedotteeksi”, Newsweek-lehti luonnehtii.

Oikeudelta odotetaan nopeaa kannanottoa siksi, että ensi maanantaina valitsijamiehet kokoontuvat Yhdysvaltain osavaltioissa antamaan äänensä presidentinvaaleissa. Marraskuun 3. päivän vaalien tuloksen perusteella demokraatti Joe Biden löi Trumpin valitsijamiehin 306–232.

Texas v. Pennsylvania -juttu on täysin poikkeuksellinen. Sen käynnisti Texasin oikeusministeri Ken Paxton, joka pyrkii vakuuttamaan korkeimman oikeuden siitä, että neljän osavaltion vaalitulokset pitäisi hylätä prosessissa kokonaan. Trump hävisi kyseisissä osavaltioissa demokraatti Joe Bidenille.

Paxtonin 154-sivuisessa kanteessa väitetään osavaltioiden rikkoneen perustuslakia, kun ne ovat muuttaneet vaalilakejaan koronaepidemian nojalla.

Kyseiset osavaltiot – Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ja Georgia – antoivat torstaina kovasanaiset vastineet Texasin kanteelle. Pennsylvanian vastineessa esimerkiksi sanottiin, että Texas yrittää saada korkeimman oikeuden valitsemaan presidentin kansalaisten puolesta.

Georgian vastineessa, jonka kirjoitti osavaltion republikaanioikeusministeri Christopher M. Carr, taas huomautettiin, että osavaltio teki vaaleissa sen, mitä Yhdysvaltain perustuslaki siltä edellytti: järjesti vaalit ja ”vahvisti ja varmisti vaalituloksen – uudestaan ja uudestaan ja uudestaan”.

Georgiassa äänet laskettiin yhteensä kolmeen kertaan, mutta tulos pysyi aina samana. Osavaltion vaaleista vastasi republikaanipuolueen osavaltiosihteeri Brad Raffensperger, jota Trump on kutsunut ”kansan viholliseksi” ja jolle Trumpin tukijat ovat lähettäneet tappouhkauksia.

Jutun huomioarvoa on lisännyt tuntuvasti se, että Texasin hankkeen tueksi on heittäytynyt 17 osavaltiota, joissa Trump voitti. Lisäksi liittovaltion kongressin edustajainhuoneen republikaaneista 126 on antanut virallisen tukensa oikeusjutulle.

Texasin oikeusministeri Ken Paxton Yhdysvaltain korkeimman oikeuden rakennuksen edessä maaliskuussa 2016.­

Texasin kanteessa esitetään varsin erikoinen väite, jonka mukaan Biden ei olisi voinut voittaa vaaleja kyseisissä osavaltioissa. Koska Trump johti kanteeseen otetuissa neljässä osavaltiossa vielä vaalien jälkeisenä yönä kello 3, Bidenilla oli alle yhden mahdollisuus tuhannesta biljoonasta voittaa vaalit yhdessä osavaltiossa. Koska osavaltioita oli neljä, kyseinen luku 1 000 000 000 000 000 pitäisi korottaa neljänteen potenssiin, kanteessa kerrotaan.

Tämä väite perustui ajatukseen, että myöhemmin lasketut äänet olisivat alkaneet jotenkin mystisesti suosia Bidenia. Niinpä ainoa järjellinen selitys olisi petos.

Todellisempi selitys oli kaikkien tiedossa jo kuukausien ajan: demokraatit äänestivät enemmän postitse ja postiäänten laskeminen kesti pidempään. Lisäksi monissa osavaltioissa asukasluvultaan suurten piirikuntien äänten lasku kesti pidempään ja usein niissä voitti Biden.

Texasin oikeusministeri Paxton on rikostutkinnan kohteena epäiltynä törkeästä petoksesta. Liittovaltion poliisi FBI tutkii epäilyjä siitä, että Paxton olisi käyttänyt syyttäjänvirastoa hyväkseen tehdessään palveluksia vaalirahoittajille. Paxton on kiistänyt rikokset.

Kaikki osavaltiot ovat vahvistaneet vaalituloksensa. Biden sai valtakunnallisesti noin 81,2 miljoonaa ääntä, kun Trump sai 74,2 miljoonaa. Trump on tuloksista huolimatta julistanut voittaneensa vaalit.

Trumpin kampanja ja presidentin liittolaiset ovat nostaneet kymmeniä oikeusjuttuja vaalien tiimoilta. Ne eivät ole vakuuttaneet tuomareita.

Oikeusministeri Bill Barrin mukaan mitään vaalituloksen kannalta merkittävää vaalivilppiä ei tapahtunut.