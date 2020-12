Kaliforniaa piinasi 1960-luvulla murha-aalto. Sarjamurhaajalla oli nimi, Zodiac Killer. Hän näytti pitävän tutkijoita pilkkanaan ja lähetteli lehdistölle salakirjoitettuja viestejä. Nyt yksi mystisistä viesteistä on selvitetty.

Mysteeriviesti ymmärrettävine saatteineen saapui San Francisco Chronicle -lehden toimitukseen marraskuussa 1969, ja lehti julkaisi asiasta uutisen. ”Olen tappanut seitsemän”, viestin lähettäjä kirjoitti uutisotsikon mukaan.

Salakirjoituksen mursi kolme harrastajaa, jotka asuvat Yhdysvalloissa, Belgiassa ja Australiassa. Yksi heistä on virginialainen ohjelmistosuunnittelija David Oranchak, joka on San Francisco Chroniclen mukaan tutkinut salakirjoitusta vuodesta 2006, siis 14 vuoden ajan. Murhaajaa tai murhaajia edelleen jahtaava Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI vahvistaa salakirjoituksen purkamisen.

Salakielinen teksti näyttää tältä:

Murhaajan 8. marraskuuta 1969 San Francisco Chronicle -sanomalehteen lähettämä viesti.­

Viestin lähettäjä oli ainakin kertaalleen luvannut paljastaa salakirjoituksissa nimensä, mutta nyt puretussa salakirjoitus 340:ssä sitä ei kerrota. Sen sijaan kirjoittaja jatkaa ilkkumistaan.

”Toivottavasti teistä on hauskaa yrittää ottaa minua kiinni”, tekstissä sanotaan vapaasti suomennettuna ja välimerkitettynä. ”En pelkää kaasukammiota, sillä se auttaisi minua vain pääsemään nopeammin paratiisiin, koska nyt minulla on riittävästi orjia. Kaikilla ei ole paratiisiin tullessaan mitään, ja siksi he pelkäävät kuolemaa. Minä en pelkää, koska tiedän, että uusi elämäni paratiisissa on helppo.”

Tästä voit lukea murretun tekstin englanniksi samassa muodossa kuin San Francisco Chroniclen sivuilla:

Oranchak kertoo olevansa huolissaan siitä, että salakirjoituksen murtaminen saattaisi satuttaa tappajan uhrien omaisia.

”Salakirjoituksen viesti – – ei näytä kovin hyödylliseltä”, Oranchak sanoo The New York Timesissa. ”Se on pikemminkin samaa soopaa, jota tappajalla oli tapana kirjoittaa. Sen on tarkoitus vain loukata ja pelotella ihmisiä.”

Cheri Jo Batesin murhapaikka Riversidessa vuonna 1966. Uhrin ruumis näkyy kuvassa nuolen osoittamassa paikassa.­

Rikostutkijoita Cheri Jo Batesin murhapaikalla 1. marraskuuta 1966. Maasta löytyi miesten rannekello.­

Zodiac Killer ampui tai puukotti uutistoimisto Reutersin mukaan seitsemää ihmistä San Franciscon lahden alueella vuosina 1968 ja 1969. Uhreista viisi kuoli. Murha-aallon kestäessä hän lähetti lehdistölle useita kirjeitä, jotka välitettiin FBI:n tutkittaviksi.

340 merkkiä sisältävä salakirjoitus 340 tuli FBI:n laboratorioon marraskuun 3. päivänä 1969. Harrastajat viestittivät ratkaisustaan tutkijoille 5. joulukuuta 2020. Koodi on siis askarruttanut salakirjoitusten selvittäjiä, poliiseja ja amatöörejä yli puolen vuosisadan ajan.

Salakirjoitus 340:n lisäksi murhaajaksi oletetun henkilön tiedetään lähettäneen kolme muutakin salakirjoituspätkää, joista oli tätä ennen murrettu vain yksi, salakirjoitus 408. Siinä ei sanottu juuri mitään sen hyödyllisempää kuin ”pidän tappamisesta, koska se on hauskaa”.

Murhaajan otaksuttiin turhautuneen ensimmäisen koodin nopeasta selvittämisestä ja tehneen 340:stä paljon vaikeamman.

”Sitä pidetään yhtenä salakirjoitusten murtajien Graalin maljoista”, luonnehtii salakirjoituksen purkamiseen osallistunut australialainen matemaatikko Sam Blake.

”Emme löytäneet pelkästään neulaa heinäsuovasta vaan meillä oli onni löytää oikea heinäsuova”, 46-vuotias Oranchak luonnehtii. Hän ja Blake laativat kuukausien mittaan slakurjoitukselle noin 650 000 erilaista ratkaisuvaihtoehtoa.

Marraskuussa 1966 poliisille lähetetty ”tunnustus”. Kirjoittaja kertoo, että hän rikkoi 18-vuotiaan opiskelijan Cheri Jo Batesin autosta virranjakajan ennen kuin surmasi tämän.­

Murhaaja kirjoitti tussilla viestin syksyllä 1969 surmaamansa opiskelijan Bryan Hartnellin auton oveen.­

Belgialainen ohjelmoija Jarl Van Eykcke tarkasti ratkaisuvaihtoehtoja laatimallaan tietokoneohjelmalla. 3. joulukuuta löytyivät sanat ”kaasukammio” ja ”yrittää ottaa minua kiinni”, koodinpurkajat kertovat.

Oranchakia kiehtoi etenkin viittaus televisio-ohjelmaan: ”Se en ollut minä, joka oli televisiossa”, viestissä kerrottiin. Salamurhaajana esiintynyt henkilö soitti paikallistelevision lähetykseen 22. elokuuta 1969 eli noin kaksi viikkoa ennen kuin kirje salakielisine teksteineen tuli sanomalehden toimitukseen. Viestin lähettämisen aikahaarukka täsmentyi.

Murhaajasta voi kertoa jotakin se, että salakieli on Oranchakin kertoman mukaan ainakin jossain määrin sukua Yhdysvaltain jalkaväen 1950-luvun koodikäsikirjassa esitetylle salakielelle. Sekin paljastaa jotakin, että sana paratiisi on kirjoitettu viestissä väärin.

Murhaajan nimi on silti edelleen ratkaisematta, ja hän voi hyvin olla yhä hengissä. Ratkaisun toivotaan löytyvän kahdesta vielä murtamatta olevasta salakielisestä viestistä – olihan viestien lähettäjä luvannut, että henkilöllisyys paljastetaan. Oranchak pitää niiden koodeja vaikeina, koska viestit ovat hyvin lyhyitä.

Zodiac Killerin tapaus on kiehtonut useita kirjailijoita ja elokuvantekijöitä. Se innoitti muun muassa Don Siegeliä tekemään elokuvan Likainen Harry (Dirty Harry, 1971), jossa Clint Eastwood esittää sarjamurhaajaa jäljittävää etsivää.