Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi varhain lauantaina Suomen aikaa luvan käyttää Pfizerin ja Biontechin kehittämää koronavirusrokotetta Yhdysvalloissa. Ensimmäinen rokote-ero on pieni, noin 2,9 miljoonaa annosta.

Rokottaminen alkanee Britannian tavoin ikäihmisistä ja terveydenhuollon ammattilaisista heti ensi viikolla. Rokotuksen alaikärajaksi määrättiin 16 vuotta.

Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelu Twitterissä, että ensimmäinen rokotus annetaan kuluvana viikonloppuna, jopa vuorokauden sisällä.

FDA:n asiantuntijaraati antoi asiasta suosituksen torstaina. Samana päivänä Suomessa hallitus tiedotti Suomen rokotestrategista, vaikka meillä myyntilupia rokotteille ole vielä myönnetty.

Valmistautuminen rokotteen jakeluun alkoi Yhdysvalloissa jo kesällä, kertoi The New York Times. Rokotetta on päästävä tuomaan kiireesti sinne, missä rokotettavat ovat.

The New York Timesin mukaan esimerkiksi Delta Airlines on tehnyt koelentoja jo elokuussa. Kuljetuksissa on tuotu kokeellisesti niin virustestejä kuin rokotteitakin vastaavia kuljetuksia Belgiasta ja Latinalaisesta Amerikasta, Delta Airlinesin rahtiyhtiön johtaja sanoi konferenssipuhelussa, johon The New York Times osallistui. Myös United Airlines ja American Airlines ovat tehneet viranomaisten kanssa valmisteluja kesästä asti.

Kylmälaatikoita matkalla lentokoneeseen Brysselin lentokentällä viime viikolla.­

Kylmälaatikoita lentokoneen ruumassa Amsterdamin lentokentällä.­

Miksi moinen vaiva ja varautuminen? Keskeinen syy on se, että ainakin Pfizerin ja Biontechin rokote täytyy säilyttää 70 pakkasasteessa. Rokotekisan kakkoseksi kirineen Modernan rokote edellyttää sekin 20 pakkasasteen säilytyslämpötilaa. Tällaiset lämpötilat asettavat kuljettamiselle haasteita.

Pfizer on suunnitellut rokotteelleen kuljetuslaatikoita, jotka voidaan täyttää hiilihappojäällä. Ne varmasti pitävät rokotteen kylmänä, mutta ilmailuviranomaiset rajoittavat hiilihappojään määrää lennoilla. Hiilihappojää kaasuuntuu hiilidioksidiksi, joka voi aiheuttaa ihmisissä myrkytyksen.

Tämäkin piti testata erikseen. Kun United Airlines oli osoittanut testeillään, että lentäminen on turvallista, se pyysi Yhdysvaltain ilmailuviranomaisia nostamaan koneessa sallitun hiilihappo- eli kuivajään määrän Boeing 777-224 -koneissa viisinkertaiseksi aiempaan verrattuna. Ilmailuviranomaiset suostuivat, ja nyt yksi Boeing 777-224 pystyy kuljettamaan Belgian Brysselistä Yhdysvaltain Chicagoon asti korkeintaan miljoona rokoteannosta kerralla.

Hiilihappojään määrän kasvattamiseksi hakevat joustoja myös American Airlines sekä Delta.

Logistiikkaketjussa valmistelujaan tekevät myös kuljetusjätit. UPS-ketju on asentanut erityiskylmiä pakastimia rahtiliikenteensä solmukohtiin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja lisännyt omaa kuivajäätuotantoaan. Myös Yhdysvaltalainen lähettiketju Fedex on asentanut uusia pakastimia, kertoo The New York Times.

Pekingistä saapunutta Sinovacin valmistamaa koronarokotetta purettiin rahtikoneesta Jakartan lentokentällä Indonesiassa 6. joulukuuta.­

Myös Suomessa valmistaudutaan rokotteiden noutamiseen, Finnairilta kerrotaan Helsingin Sanomille. Valmiudet ovat yhtiön mukaan hyvät: Finnair oli maailman ensimmäinen lentoyhtiö jolle myönnettiin kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n lääkekuljetussertifikaatti. CEIV-niminen sertifiointi säätelee nimenomaan sellaisia lääkekuljetuksia, jotka edellyttävät erityisiä lämpötiloja.

Finnair sai sertifioinnin vuonna 2015, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo. Sen jälkeen lääkekuljetuksia on ollut Finnairin rahdissa säännöllisesti.

”Rokotteiden tilauksesta vastaavat viranomaiset, jotka sitten myös kontaktoivat kuljetusyrityksiä”, Tallqvist kertoo.

”Mahdollisten lentojen määrä riippuu rokotteiden toimitusten aikatauluista.”

Suomi päättää koronavirusrokotteiden myyntilupien myöntämisestä yhteisessä linjassa Euroopan unionin kanssa. EU:n lääkevirasto käsittelee niitä parhaillaan.

”Toimeksiantoja rokotteiden kuljetuksesta ei meillä vielä ole, mutta olemme valmistautuneet siltä varalta, että mahdollisia toimeksiantoja tulee.”