Kalastuksen jatkuminen on yksi Britannian ja EU:n välisten brexit-neuvotteluiden kipupisteistä. Britannia ryhtyi valmistelemaan laivastonsa käyttöönottoa, mikä sai monet muisteleman turskasotia Islannin kanssa. Brexitin ehtojen takaraja on sunnuntaina.

Britannia määräsi lauantaina laivastonsa alukset valmiuteen partioida Britannian aluevesiä siltä varalta että Britannian ja EU:n välillä kesken olevissa EU-ero- eli brexit-neuvotteluissa ei päästä sopimukseen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan neljä 80-metristä River-luokan vartiointialusta on nyt valmiudessa suojaamaan Britannian aluevesiä EU:n kalastusaluksilta. Selvyyttä siitä, pääsevätkö Britannia ja EU sopuun brexitin ehdoista odotetaan sunnuntaina.

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan loppuviikosta vaikutti hyvin todennäköiseltä, että sopua ei synny.

Britannian eron siirtymäaika päättyy 31. joulukuuta. Siirtymäkauden aikana Britannia on ollut yhä EU:n sisämarkkinoiden ja tulliliiton jäsen, mutta sillä ei ole enää ollut päätösvaltaa unionissa. Tammikuussa alkaa brexit-aika, jolloin Britannia on kokonaan unionin ulkopuolella

Brexitin ehdoissa juuri kalastus on ollut yksi sopimista hiertävistä kipupisteistä, ja AFP:n mukaan tilanne on johtanut varautumiseen molemmin puolin Englannin kanaalia. Toisella puolella kanaalia on EU-jäsen Ranska.

Ratkaisematta oli lauantaina yhä se, kuinka kauan EU-maiden alukset saisivat jatkaa kalastamista Britannian vesillä. Aiemmin joulukuussa kerrottiin vaihtelevista mediatiedoista, joiden mukaan EU vaatii kymmentä vuotta, ja Britannia tarjoaa 3–5 vuotta. Auki on myös se, kuinka paljon kalaa EU-alukset saisivat jatkossa pyytää.

Euroopan Komissio käynnisti torstaina varasuunnitelman. Sen on tarkoitus turvata välttämättömimmät, kuten liikenteen kitkaton jatkuminen. Komissio haluaa, että EU-maiden ja Britannian alusten vastavuoroinen pääsy toistensa kalavesille taattaisiin ensi vuoden loppuun asti tai ainakin siihen asti, kunnes EU ja Britannia ovat päässeet sopuun tulevasta kalastuksesta.

”Varautuminen tammikuun 1. päivään on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Häiriöitä tulee, saatiinpa EU:n ja Britannian sopimus tulevasta suhteesta kasaan tai ei”, komissio ilmoitti torstaina.

Britanniassa kalastuskysymys herättää muistoja turskasodiksi kutsutuista historian episodeista 1950-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Turskasodissa Islanti laajensi aluevesiään, mikä johti selkkauksiin Britannian ja Islannin välillä. Lyhyesti kyse oli siitä, että Islanti laajensi alueitaan mutta Britannia puolusti omia etujaan eikä suostunut hyväksymään laajennuksia.

Turskasodan ollessa kiivaimmillaan Britannian laivaston aluksia lähetettiin toistuvasti Islannin aluevesille suojelemaan brittiläisiä kalastusaluksia Islannin rannikkovartiolaitoksen häirinnältä. 1970-luvulla islantilaiset jopa asensivat aluksiinsa leikkureita, joilla voitiin silpoa brittialusten kalastusverkot. Britannian kalastus- ja laivastoalukset vastasivat ajamalla päin Islannin rannikkovartioston aluksia.

Välillä Britannian ja Islannin diplomaattisuhteet katkaistiin ja Islanti uhkasi sulkea maassa sijaitsevan Naton tukikohdan. Tilanne rauhoittui vuonna 1976.

Turskasodan muistojen johdosta laivaston käyttäminen herättää huolia myös nyt. Esimerkiksi konservatiivipuolueen parlamentaarikko, Britannian laivaston entinen kapteeni ja parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Tobias Ellwood piti laivaston kutsumista hätiin vastuuttomana.

BBC:n mukaan Ellwood huomautti, että konfrontaatiot hyödyttävät vain Britannian vihollisia.

”Katsomme nyt mahdollisuutta, jossa ylikuormitettu kuninkaallinen laivastomme ryhmittyy läheistä Nato-liittolaistamme vastaan kalastusoikeuksien takia”, Ellwood sanoi BBC:n Radio 4:lle.

”Tämä ei ole enää Elisabetin aikaa, vaan globaalia Britanniaa”, Ellwood viittasi kuningatar Elisabet I:n aikaan 1500-luvun loppupuoliskolla, jolloin Britannia kukisti Espanjan voittamattomaksi Armadaksi kutsutun sotalaivaston tämän yritettyä maihinnousua Britanniaan.

”Meidän pitää rakentaa liittoumia eikä olla rikkomassa niitä”, Ellwood linjasi.

Eläkkeelle jäänyt amiraali Alan West, joka oli Britannian merivoimien komentaja ja Britannian korkea-arvoisin laivastoupseeri eli merilordi vuosina 2002–2006 , oli toista mieltä.

West sanoi BBC:lle että kalastusvesien suojelulaivueen valmisteleminen toimiin on varsin järkevää siltä varalta että jännitteet läiskyvät yli.

”On täysin asianmukaista että kuninkaallinen laivasto suojaa aluevesiämme mikäli tilanne on se että olemme suvereeni valtio ja hallitus sanoo että emme halua toisten valtioiden kalastusaluksia vesillemme”, West sanoi BBC:lle.