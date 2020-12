Irakilaiset hakivat tänä vuonna kaikista ulkomaalaisista eniten Suomen kansalaisuutta, eikä se ole ihme. Irak on rikas öljyvaltio, mutta vauraus ei säteile tavallisten kansalaisten arkeen.

Sähköstä on jatkuva pula, peruspalvelut eivät toimi, eikä nuorilla ole töitä. Heikko talous on supistunut tänä vuonna entisestään koronaviruspandemian ja öljyn hinnanlaskun vuoksi.

Talousvaikeuksien lisäksi irakilaisten huolta lisäävät ohjusiskut sekä eri uskontoja, poliittisia kantoja tai heimoja edustavien ryhmien välinen väkivalta. Äärijärjestö Isisin pelätään saavan epävakaudesta uutta voimaa.

Yhteiskunnallisista ongelmista suurimpia on rankka korruptio, arvioi Irakissa asuva EU:n siviilikriisinhallintaoperaation EUAM:n Irakin-varapäällikkö Anne Meskanen.

Anne Meskanen­

”Irakin ulkoiseen turvallisuuteen tuijotetaan aivan liian yksipuolisesti. Yhtä tärkeää on yhteiskuntarauhan säilyttäminen, eikä se etene, jos korruptiota ei pureta”, hän sanoo puhelimitse Irakin pääkaupungista Bagdadista.

Meskanen on ollut Irakissa havainnoimassa marraskuun alusta, jolloin hän muutti töihin Bagdadiin. Siellä päämajaansa pitävä EU-operaatio antaa strategista neuvontaa paikallisille instituutioille ja auttaa niitä ehkäisemään terrorismia, väkivaltaisia ääriaatteita, järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota.

Strateginen neuvonta kuulostaa teoreettiselta, mutta Meskasen mielestä työ on käsin kosketeltavan konkreettista. Perimmäisenä tavoitteena on auttaa siviilejä ja parantaa heidän elämäänsä.

”Kun irakilaisille tehtiin kysely siitä, mikä on suurin este heidän hyvinvointinsa tiellä, vastaus ei ollut heikko turvallisuustilanne vaan korruptio.”

Keskiviikkona YK:n kehitysohjelma UNDP ja Irakin pääministerin kanslia uudistivat sopimuksensa korruptionvastaisesta yhteistyöstä, joka on jatkunut 2012 lähtien.

Kauppiaat odottivat asiakkaita torilla Irakin Mosulissa. Vuosisatoja vanha kaupan keskus on Isisin vallan alta vapauduttuaan kärsinyt yhä ääriliikkeiden väkivallan uhasta. Tänä vuonna huolien listalle lisättiin koronavirus.­

EU-operaation työntekijät ovat muun muassa neuvoneet Irakin sisäministeriötä mielenosoituksien hallinnasta ilman voimakeinoja.

Vuosi sitten lokakuussa Irakissa alkoivat laajat hallituksenvastaiset mielenosoitukset, joita turvallisuusjoukot tukahduttivat niin kovin ottein, että eri arvioiden mukaan satoja ihmisiä kuoli ja tuhansia loukkaantui.

Köyhyyteen, työttömyyteen ja korruptioon kyllästyneet irakilaiset vaativat maahansa poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia. Tämän vuoden puolelle jatkuneiden mielenilmausten seurauksena pääministeri Adil Abd al-Mahdi joutui eroamaan.

Kurdistanin isänmaallisen liiton (PUK) päämaja paloi maanantaina hallituksenvastaisten protestien yhteydessä Sulaimaniassa Irakin Kurdistanissa.­

EU on auttanut Irakin sisäministeriötä kehittämään henkilöstöhallintoaan ja lainsäädäntöä. Unioni on edistänyt naispuolisten poliisien ja tutkijoiden koulutusta sekä tukenut Irakia rajavalvonnan vankistamisessa.

”Kunnossa oleva raja ehkäisee järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Työmme vaikuttaa suomalaisten turvallisuuteen Suomessa ja irakilaisten turvallisuuteen Irakissa.”

Irakin turvallisuustilannetta seurataan Suomessakin tarkasti, sillä Suomessa asuu iso irakilaisvähemmistö. Suuri osa saapui Suomeen viisi vuotta sitten turvapaikanhakijoina. Vajaalle viidennekselle on myönnetty turvapaikka.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui viime vuonna lähes 15 000 irakilaista, jotka muodostivat kolmanneksi suurimman ulkomaan kansalaisten ryhmän venäläisten ja virolaisten jälkeen.

Irakilaisista moni haluaisi jäädä Suomeen pysyvästi. He ovat nyt ohittaneet venäläiset Suomen kansalaisuuden hakijoiden kärkisijalla. Tammi–lokakuun aikana irakilaiset jättivät lähes 1 500 kansalaisuushakemusta, kertoi Maahanmuuttovirasto.

Suomeen saapui yhtäkkiä paljon irakilaisia, mutta he ovat vain pieni siivu irakilaispakolaisten koko määrästä. YK:n pakolaisjärjestön mukaan miljoonat irakilaiset ovat jättäneet kotinsa vuodesta 2014 lähtien. Yli kolme miljoonaa on lähtenyt evakkoon maan sisällä. Ulkomaille on paennut runsaat 260 000.

Valtaosa Irakissa kotinsa jättäneistä päätyy maan sisäisiksi siirtolaisiksi. Telttoja al-Jadaan pakolaisleirillä pohjoisessa Irakissa.­

Meskanen on vieraillut Irakissa ulkoministeriön diplomaattina vuodesta 2007 lähtien. Maan tämänhetkistä poliittista tilannetta ja turvallisuustasoa hän pitää räjähdysherkkänä.

”Irakissa vallitsee hauras rauha, joka voi hyvin nopeasti kääntyä päälaelleen, kuten nähtiin viime syksyn protesteissa.”

Meskasen edellinen ulkoministeriön komennus oli Afganistanissa, jossa hän työskenteli vuosina 2015–2017 Suomen suurlähettiläänä. Sodassa olevaan Afganistaniin verrattuna Irak elää konfliktin jälkeistä aikaa, mikä merkitsee rauhallisempia oloja kuin Afganistanissa.

Irakissa ei ole laajamittaisia hyökkäyksiä kuten Afganistanissa vaan satunnaisia ohjusiskuja, Meskanen vertaa. Ei-valtiolliset aseelliset ryhmät, kuten erilaiset shiiajoukot, käyvät väkivaltaisia valtakamppailuja.

Shiiojen aseryhmät ovat yrittäneet vauhdittaa Yhdysvaltain joukkojen lähtöä. Amerikkalaissotilaista on tosin halunnut eroon Irakin parlamenttikin.

Isis tekee iskuja turvallisuusjoukkoja ja siviilejä vastaan etenkin Irakin keskushallinnon alueella. Äärijärjestöllä on nukkuvia soluja myös pohjoisen kurdialueilla.

Lisäksi alkoholiliikkeisiin tehdään välillä iskuja uskonnollisista syistä.

”Ei tämä ole mikään turvallinen federaatio kuten jokin Euroopan maa. Mutta jos vertaa tilannetta 15 vuoden takaiseen, siitä on menty eteenpäin”, Meskanen arvioi.

Tuolloin Irakissa oli sota, joka alkoi vuonna 2003 laajasta kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta. Yhdysvallat ja Britannia syrjäyttivät hyökkäyksellään diktaattori Saddam Husseinin mutta lisäsivät siviilien kärsimystä. Jälkikäteen sotaretkeä on pidetty monin tavoin epäonnistuneena.

Länsimaalaisen elämä on Irakissa vartioitua. Meskanen asuu Bagdadissa hotellissa ja liikkuu panssaroidun ajoneuvon kyydissä. Himourheilijan liikuntaharrastukset rajoittuvat lähinnä hotellin läheisessä pikku puistossa juostuun kilometrin lenkkiin ja työporukan crossfit-harjoituksiin.

Iloa tuottavat hotelliaamiaisella soiva kuuluisan libanonilaisen laulajan Fairuzin musiikki, parikymmentä lämpöastetta sekä loputtoman vieraanvaraiset ja ystävälliset irakilaiset.

”Vapaa-ajan liikkuvuus on nolla, mutta en voi valittaa. Rakastan Lähi-itää.”

Meskanen ei vielä tiedä, kauanko aikoo viipyä Irakissa. Töitä joka tapauksessa riittää. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatio alkoi vuonna 2017 vuoden mittaisena, mutta operaatiota on sen jälkeen jatkettu. Tällä haavaa toimeksianto yltää huhtikuuhun 2022.

Meskanen muistuttaa, ettei Irakissa ole ollut yhteiskuntasopimusta vuoden 2003 jälkeen. Klientilismi ja sektarianismi rehottavat.

Klientilismi on lahjontaa, jossa virkamiehillä on vastavuoroisiin palveluksiin perustuvia henkilökohtaisia suhteita julkisen vallan ulkopuolisiin toimijoihin. Tämän takia esimerkiksi öljystä saadut varat valuvat valtaapitävien poliitikkosukujen ja heimojen taskuihin.

Sektarianismi taas tarkoittaa, että yksilö tai ryhmä määrittelee identiteettinsä ensisijaisesti uskontokuntaan kuulumisen pohjalta eli pärjätäkseen täytyy kuulua ”oikeaan” uskontoon tai heimoon.

”Ne ovat äärimmäisen tehokkaita esteitä uudistuksille, joita tarvittaisiin läpi yhteiskunnallisen sektorin.”

Irakissa on määrä järjestää ensi kesäkuussa parlamenttivaalit, joiden aikataulua on aikaistettu vuodella. Aikaistetut vaalit olivat viime syksynä yksi mielenosoittajien päävaatimuksista. YK on kiitellyt uuden pääministerin Mustafa al-Kadhimin päätöstä aikaistaa vaaleja, koska se lisää vakautta ja demokratiaa.

Meskanen uskoo protestien jälleen jatkuvan, kunhan pandemiasta on selvitty. Hän toivoo, että terve sosiaalinen liikehdintä valtaa vähitellen tilaa vanhoilta toimintatavoilta, vaikka takapakkia on väistämättä luvassa.

Maan ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vahvistuminen on hidasta, mutta maailmanparantajaksi itseään kutsuva Meskanen on toiveikas.

”Näen Irakin kehityksen pienten askelten politiikkana.”

Opiskelija koronatestissä maanantaina Sadrin kaupunginosassa Bagdadissa.­