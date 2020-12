Yhdysvaltain hallintoon on tehty tietomurto – lehtitietojen mukaan tekijät olisivat Venäjältä ja vakoilu olisi jatkunut kuukausia

Venäjä kiisti ”median väitteet”. Washington Postin mukaan vakoilu olisi jatkunut jo kuukausien ajan.

Yhdysvaltain hallinnon tietojärjestelmät ovat olleet kyberhyökkäyksen kohteena. Asiasta kertoo muun muun muassa uutistoimisto AFP.

The Washington Post -lehden mukaan esimerkiksi valtiovarainministeriöön ja kauppaministeriöön kohdistuneet hyökkäykset olisivat peräisin Venäjältä. Lehden lähteiden mukaan kyse on globaalista vakoilusta, joka on jatkunut kuukausia.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat vahvistaneet, että liittovaltion järjestelmiin on murtauduttu.

Hyökkäyksessä oli tunkeuduttu esimerkiksi ministeriöiden sähköposteihin, lehti kertoo. Alustavien tietojen perusteella hyökkäys näyttää pitkäkestoiselta ja merkittävältä, asiaa tuntevat lähteet kertoivat Washington Postille.

New York Times puolestaan luonnehtii, että tekoa epäillään yhdeksi taitavimmista ja laajimmista maan hallintoon kohdistuneista hyökkäyksistä viiteen vuoteen.

Yhdysvaltojen kyberturvallisuudesta vastaavan viraston CISA:n tiedottaja vahvisti AFP:lle, että hallinnon järjestelmiin kohdistunut hyökkäys on tutkinnassa.

Myös liittovaltion poliisi FBI tutkii tapahtunutta, mutta ei kommentoinut lehtitietojen mukaan asiaa sunnuntaina.

Laajan hyökkäyksen takana olevat hakkerit tunnetaan nimillä APT29 ja Cozy Bear, Washington Post kertoo. Sen mukaan hakkerit ovat kytköksissä Venäjän valtion ulkomaan vakoiluun. Samojen venäläishakkerien on arvioitu tunkeutuneen Yhdysvaltojen ulkoministeriön ja Valkoisen talon sähköpostipalvelimille presidentti Barack Obaman kaudella, lehti kertoo.

Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö FireEye kertoi viime viikolla joutuneensa tietomurron kohteeksi. Tietomurron yhteydessä hyökkääjät varastivat ainakin Red Team -työkalut, joita yhtiö käyttää asiakkaidensa tietojärjestelmien testaamiseen. Lehtitietojen mukaan FireEyen asiakkaita ovat olleet muun muassa useat Yhdysvaltain hallinnon organisaatiot.

Washington Postin mukaan maan hallintoon kohdistunut hyökkäys on kytköksissä FireEyen tietomurtoon.

Venäjän Yhdysvaltain-lähetystö kiisti varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa jyrkästi väitteet Venäjän sekaantumisesta tietomurtoihin.

”Olemme kiinnittäneet huomiota Yhdysvaltain median uusimpaan, perusteettomaan yritykseen syyttää Venäjää Yhdysvaltain hallintoon kohdistuneesta hakkeroinnista”, lähetystö kirjoittaa Facebook-sivullaan julkaisemassaan kommentissa.

”Vihamieliset toimet tietoliikenneympäristössä ovat ristiriidassa Venäjän ulkopolitiikan ja kansallisten etujen kanssa eivätkä sovi käsitykseemme valtioidenvälisistä suhteista.”