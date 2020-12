Presidentin mukaan hyökkääjillä vain kymmenen panttivankia, Boko Haram -terroristeja ei epäillä.

Satoja toisen asteen oppilaita oli maanantaiaamuna edelleen kateissa Kankaran kaupungissa Pohjois-Nigeriassa, lähellä Nigerin rajaa. Asemiehet hyökkäsivät valtion kouluun kaupungissa perjantaina tarkoituksenaan ilmeisesti siepata lapsia.

Moottoripyörillä liikkuneet rikolliset joutuivat paikallisten tiedotusvälineiden mukaan tulitaisteluun poliisin kanssa. Syntyneessä kaaoksessa suurin osa koulun 839 oppilaasta pakeni lähiseudun metsiin.

Joidenkin paenneiden oppilaiden epäillään pyrkivän jalan koteihinsa, jotka ovat osalla koululaista pitkän matkan päässä. Osan epäillään kuitenkin joutuneen hyökkääjien panttivangeiksi.

Katsinan osavaltion kuvernöörin Aminu Bello Masarin mukaan kateissa oli sunnuntai-iltana 333 oppilasta ja paikalliset viranomaiset yrittivät selvittää heidän kohtaloaan, kertoo uutistoimisto AFP. Tiedotusvälineiden mukaan runsaasti kateissa olevien lasten omaisia edelleen koolla Kankarassa odottamassa tietoa ja hallituksen toimia.

Nigerian presidentin Muhammadu Buharin tiedottaja kertoi kuitenkin maanantaiaamuna, että sieppaajilla olisi panttivankinaan vain kymmenen oppilasta, kertoo nigerialainen Daily Post BBC:n hausankieliseen lähetykseen viitaten. Presidentinhallinnon tietolähdettä ei nimetty.

Islamistinen terroristijärjestö Boko Haram on tehnyt Nigeriassa viime vuosina kaksi suurta, panttivankitilanteeseen johtanutta kouluiskua. Niissä kohteena ovat kuitenkin olleet kristityt tyttökoulut. Kankaran valtionkoulun oppilaat ovat muun muassa Al Jazeeran mukaan kaikki muslimipoikia.

Lisäksi Kankara sijaitsee huomattavasti lännempänä kuin alueet, joilla Boko Haram on iskuja tehnyt. Paikalliset viranomaiset epäilevät Kankaran iskusta rikollisryhmää, joka yrittää kiristää panttivangeilla lunnaita ilman poliittisia tavoitteita.

Presidentti Buhari on kotoisin Katsinasta, ja hänen kotikylänsä sijaitsee vain parinsadan kilometrin päässä Kankarasta. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan presidentti on viikon mittaisella matkalla kotiseudullaan muttei ole ainakaan toistaiseksi vieraillut tapahtumapaikalla.

Ensi torstaina 78 vuotta täyttävä Buhari on muslimi. Hänet valittiin viime vuonna toiselle presidenttikaudelle.

Nigeriassa on lähes 200 miljoonaa asukasta, ja väestö on jakautunut melko tasan pohjoisen muslimeihin ja etelän kristittyihin. Presidentin on saatava äänienemmistön lisäksi vähintään neljännes äänistä 24 osavaltiossa 36:sta tullakseen valituksi.