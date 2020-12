Oppositiopoliitikko Navalnyita seurasivat koko vuoden 2017 sotilaslääkärit, joilla on kemiallisten aseiden erityisosaamista. Heinäkuinen murhayritys saattoi sairastuttaa Navalnyin vaimon.

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyi on yritetty murhata vähintään kahdesti, ja murhayrityksistä on vastuussa Venäjän sisäisen turvallisuuden palvelussa FSB:ssä toimiva erityinen myrkyttäjäryhmä, uutisoi tutkivan ryhmän Bellingcatin ja venäläisen tutkivan journalismin julkaisun The Insiderin yhteistyöhake saksalaislehti Der Spiegelin ja yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n kanssa.

Myrkky-yksikön työntekijät ovat seuranneet Navalnyita ainakin alkuvuodesta 2017. Ryhmän työntekijöiden liikkeet ovat käyneet yksiin Navalnyin liikkeiden kanssa yli 30 kohteessa joissa Navalnyi on vieraillut viimeisten kolmen vuoden aikana.

Navalnyi on yritetty myrkyttää ainakin kahdesti ennen kuin hän vajosi elokuussa koomaan saatuaan novitšok-myrkkyä Tomskissa. Viimeisin murhayritys vaikuttaa tapahtuneen Kaliningradissa heinäkuussa, vain noin kuukausi ennen Tomskissa tapahtutta myrkytystä, joka oli onnistua.

Bellingcat on tunnistanut kolme FSB:n myrkyttäjäryhmän jäsentä, jotka seurasivat Navanyita Tomskiin. Heistä kahdella on lääkärin koulutus. Bellingcat nimeää nämä kolme mutta toteaa, että heidän työtään tuki ja valvoi vähintään viisi muuta FSB:n työtekijää.

Bellingcat on vertaillut lähteiltään saamia puhelu- ja matkustustietoja 15 työntekijältä FSB:n kriminalistiikan eli rikostutkintaopin instituutista.

Vertailulla on päästy selvyyteen siitä, että instituutin alaisuudessa toimii yksikkö, jonka tehtävänä on käyttää näitä hengenvaarallisia aineita, kuten Neuvostoliitossa kehitettyä kemiallista asetta nimeltä novitšok.

Puheluiden metatietoja analysoimalla Bellingcat on tullut johtopäätökseen, että myrkkyohjelmaa johtaa eversti nimeltä Stanislav Makšakov. Makšakov on aiemmin työskennellyt Šihanyn suljetussa kaupungissa sijainneessa kemiallisten aseiden kehityskeskuksessa.

Virallisesti Venäjä on ilmoittanut tuhonneensa kaikki kemialliset aseensa sitouduttuaan ne kieltävään kansainväliseen sopimukseen.

Silti novitšok-nimellä tunnetun kemiallisen aseen eri variantteja on käytetty todistetusti ainakin vuonna 2018, kun sotilastiedustelu GRU:n työntekijät yrittivät murhata sillä entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin Britannian Salisburyssa. Toinen varmistunut novitšok-murhayrityksen uhri on Aleksei Navalnyi.

Todellisuudessa uhreja voi olla useampia. Esimerkiksi bulgarialaiseen asetehtailija Emilian Gebreviin käytetystä myrkystä ei ole saatu varmuutta.

Lue lisää: Sitä luultiin sydänkohtaukseksi, mutta kyse olikin myrkystä – HS kertoo myrkytyksen uhrin tarinan, joka vie Venäjälle, Britanniaan ja lopulta Helsingin Kumpulaan

Myrkky-yksikkö ryhtyi seuraamaan Navalnyita viimeistään tammikuussa 2017. Seuraaminen alkoi sen jälkeen, kun Navalnyi oli ilmoittanut pyrkivänsä Venäjän presidentiksi vuoden 2018 vaaleissa. Vuonna 2017 Navalnyi teki yli 20 kampanjamatkaa Moskovan ulkopuolelle, ja FSB:n myrkky-yksikkö seurasi jokaisella mukana.

Aleksei Navalnyi avasi presidentinvaalikampanjansa Ryazanissa 26. toukokuuta 2017.­

Miksi seurata oppositiopoliitikkoa kokonainen vuosi vuonna 2017, vaikka hänet myrkytettiin varmuudella vasta elokuussa 2020?

Yksi Bellingcatin lähteistä on jäänyt eläkkeelle yhdestä Venäjän valtiollisesta tiedustelupalveluista. Lähde arvioi, että syitä Navalnyin aiemmalle seuraamiselle voi olla kaksi. Yksi mahdollisuus on, että Navalnyita on tarkkailtu, jotta hänen käyttäytymisensä ja tapansa opitaan myöhempää murhayritystä varten. Toinen mahdollisuus on, että yksikkö on määrätty toimintavalmiuteen ja se on vuonna 2017 odottanut johdolta toimintakäskyä.

Erityisen häiritsevä on uusi tieto FSB:n myrkkymiesten liikkeistä Navalnyin heinäkuisen loman aikana.

Navalnyi ja hänen vaimonsa Julia matkustivat lomalle Kaliningradiin 3. heinäkuuta. Kaksi myrkky-yksikön kolmesta työntekijästä oli mennyt sinne edeltä 2. heinäkuuta ja kolmas saapui kolmannen päivän aamuna. Heinäkuun neljäntenä yksi myrkky-yksikön Kaliningradissa olleista jäsenistä viestitteli myrkky-yksikön johtajan kanssa yhteensä 21 tekstiviestin verran.

Myrkky-yksikön miehet lähtivät Kaliningradista viides heinäkuuta.

Heinäkuun kuudentena Julia Navalnyi sairastui. Hän kuvaili Bellingcatille, ettei ollut koskaan tuntenut oloaan niin sairaaksi, ja voimat katosivat lihaksista kokonaan. Julia Navalnyi kävi lepäämään ja nukkui iltapäivästä suoraan seuraavaan aamuun asti. Sitten oireet olivat ohi.

Heinäkuun kuudentena myrkky-yksikön johtaja Makšakov oli ahkerasti puhelimessa omien esimiestensä sekä kolmen Kaliningradista palanneen alaisensa kanssa. Makšakovin esimehet puolestaan soittelivat ahkerasti valtiollisen tutkimuskeskus SC Signalin johtajien kanssa.

SC Signal on tutkimuslaitos, joka kehittää muun muassa nanokapselointia. Kapselointi mahdollistaa yhden aineen ”pakkaamisen” toiseen aineeseen.

Aleksei Navalnyi ja hänen vaimonsa Julia olivat Kaliningradissa lomalla heinäkuun alussa.­

Kun Navalnyi ja hänen tiiminsä lähtivät elokuussa ensin Novosibirskiin, lentoliput varasi myös kolme myrkky-yksikön jäsentä. Paluulippuja myrkky-yksikölle ei varattu. Myöskään Navalnyi ja hänen tiiminsä eivät olleet sellaisia hankkineet, sillä he siirtyivät Nobosibirskistä Tomskiin 17. elokuuta.

Myrkky-yksikön työntekijät ovat olleet varautuneet siihen, että heidän liikkeitään saatetaan tarkkailla. He ovat yrittäneet häivyttää jälkiään käyttämällä toisia puhelimia olleessaan Navalnyin jäljillä. Ainakin yksi myrkkymies tuli kuitenkin kytkeneeksi oman puhelimensa verkkoon sekä Novosibirskissä että Tomskissa. Näin puhelinliittymä kirjautui tukiasemiin, ja myrkkymies paikannettiin.

Myrkky-yksikön pomo soitteli alaistensa kanssa elokuun 20. päivän vastaisena yönä, kun Navalnyi nukkui hotellissa Tomskissa, ja tiivis yhteydenpito jatkui aikaisin aamulla, kun Navalnyi lähti kohti lentokenttää.

Kun lento kohti Moskovaa oli noussut ilmaan, Navalnyin kunto romahti. Lentäjät tekivät hätälaskun lähimpään kaupunkiin Omskiin, jossa Navalnyi kiidätettiin sairaalaan.

Tarkalleen koneen laskeutumisen aikaan myrkky-yksikön johtaja soitti kenraalille, joka johtaa FSB:ssa koko teknologialinjaa. Teknologialinjan alaisuuteen kuuluu rikosopin instituutti, jossa myrkky-yksikkö toimii.

Navalnyi siirrettiin ja vaimonsa vaatimuksesta ambulanssilennolla Berliiniin 22. elokuuta. Pian Berliinin Charité-sairaala kertoi, että Navalnyin oireet viittaavat myrkytykseen jonka aiheuttaa koliiniesteraasin estäjä.

Noin viikkoa myöhemmin Saksan puolustusvoimien laboratorio vahvisti, että kyseessä oli novitšok-hermomyrkyn versio. Venäjällä Omskin sairaalassa lääkärit eivät sitä kertoneet löytäneensä.

Brittilehti The Sunday Times kertoi lauantaina, että Navalnyi olisi yritetty myrkyttää vielä uudemman kerran ollessaan koomassa Omskissa.

Euroopan unioni lisäsi lokakuussa pakotelistalleen Navalnyin myrkyttämisen johdosta useita venäläisiä johtohahmoja, kuten FSB:n johtajan. Lisäksi pakotelistalle kirjattiin valtiollinen orgaanisen kemian instituutti (GOSNIIOHT), joka on valmistanut novitšok-myrkkyjä.