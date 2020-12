Ainakin kymmenen muslimisulhasta on pidätetty Intiassa väitetyn ”rakkausjihadismin” nojalla, mutta pelätystä morsianten pakko­käännytyksestä ei ole todisteita

Poliisi on alkanut valvoa ja estää muslimien ja hindujen välille solmittavien avioliittojen täytäntöönpanoa Uttar Pradeshin osavaltiossa Pohjois-Intiassa. Toimenpiteen pontimena on joulukuussa hyväksytty laki, jolla kiellettiin pakotettu uskonnollinen käännyttäminen.

Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Lain nojalla oli maanantaihin mennessä pidätetty ainakin kymmenen muslimimiestä, mutta ei yhtäkään hindua. Tämä on voimistanut pelkoja siitä, että lain todellinen tarkoitusperä olisi muslimien jo valmiiksi ahtaan aseman hankaloittaminen ja lopulta eri uskontojen edustajien välisen avioliiton kieltäminen Uttar Pradeshissa. Lakia on ehdotettu sovellettavaksi myös neljässä muussa Intian osavaltiossa.

Kohteelleen vasten tahtoa tehty käännytystyö, niin kutsuttu ”rakkausjihad”, on hindujen esillä pitämä toistaiseksi perusteeton teoria, jonka mukaan muslimimiehet houkuttelisivat hindunaisia avioliittoon voidakseen käännyttää nämä islaminuskoon. Intian keskushallinto myönsi helmikuussa, ettei tällaisesta toiminnasta ollut saatu virallista näyttöä.

Esimerkiksi tällä viikolla poliisi keskeytti silti hääseremonian Kushinagarin kaupungissa ja vei mukanaan 39-vuotiaan Haider Alin, The Guardian kertoo. Hänen morsiamensa oli muslimi, mutta Haider Alia ei päästetty pois poliisin huostasta, ennen kuin morsiamen uskontokunnasta toimitettiin virallisia todisteita.

Hindupiireissä ”rakkausjihad” on herättänyt huolta jo ainakin vuosisadan ajan, mutta pelot ovat voimistuneet sen jälkeen, kun hindunationalistit saivat merkittävää jalansijaa Intian politiikassa vuonna 2009. Hindujen valta on lujittunut entisestään vuonna 2014 alkaneella pääministeri Narendra Modin kaudella, ja myös pakkokäännytysteoria on suosittu pääministeripuolue Bharatiya Janatan (BJP) keskuudessa.

Intian pääministeri Narendra Mod (oik.) ja politikko Vasundhara Raje kuvattuna maaliskuussa 2018.­

Intiassa selvässä enemmistössä olevien hindujen ja maan muslimivähemmistön välillä on suuria jännitteitä, jotka purkautuvat toisinaan väkivaltaisesti. Helmikuussa yli 20 ihmistä kuoli ja parisataa loukkaantui uudesta, muslimivastaiseksi syytetystä kansalaisuuslaista alkunsa saaneissa mellakoissa.

