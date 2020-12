Yli viisisataa valitsijamiestä kokoontuu tänään antamaan virallisesti äänensä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Ensimmäiseksi äänestäneessä Vermontissa äänet menivät mediatietojen mukaan Joe Bidenille.

Ensimmäiset valitsijamiesäänestykset oli aikataulutettu noin kello viideltä iltapäivällä Suomen aikaa Indianassa, New Hampshiressa, Tennesseessä ja Vermontissa. Uutiskanava CNN:n mukaan äänestyksen arvioidaan kestävän kaikkiaan noin kello kahteen aamuyöllä, jolloin vuorossa ovat Havaijin valitsijat.

Valitsijaäänten odotetaan vahvistavan sen, mitä marraskuun alussa järjestetyissä vaaleissa tapahtui: Yhdysvaltain 46. presidentti tulee olemaan demokraattipuoluetta edustava Joe Biden, 78. Varapresidentiksi nousee 56-vuotias demokraatti Kamala Harris.

Valitsijamiesäänestystä tarvitaan, sillä Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä presidenttiä ei valita suoraan kansalaisten äänillä. Vaalien voittaja on se, joka saa taakseen eniten valitsijamiehiä. Marraskuussa tämä henkilö oli Biden, jolle ennätyksellinen yli 80 miljoonan äänen saalis takasi 306 valitsijaa 538:sta. Vastaehdokas, istuva republikaanipresidentti Donald Trump, sai itselleen 232 valitsijaa. Voit lukea vaaliprosessista lisää tästä jutusta.

Ensimmäiseksi äänestäneessä Vermontissa kaikki kolme valitsijamiesääntä menivät mediatietojen mukaan Bidenille. Noin seitsemältä illalla Suomen aikaa tilanne oli 36–56 Trumpin hyväksi. Annetut äänet noudattelivat tarkasti marraskuun vaalitulosta.

Yleensä lähinnä kumileimasimena pidetty valitsijaäänestys ei kerää suurtakaan huomiota, mutta tänä vuonna se on saanut erityisen aseman presidentti Trumpin vaalivilppiväitteiden takia.

Joe Bidenin voiton varmistuminen on lopullinen isku Trumpille, joka on yrittänyt viikkotolkulla haastaa vaalien tulosta. Trumpin mukaan demokraatit junailivat presidenttiyden Bidenille laajamittaisella huijauksella, josta Yhdysvaltain vaaliviranomaiset eivät ole löytäneet mitään todisteita.

Trump tukijoukkoineen on nostanut asiasta kymmeniä oikeuskanteita, jotka ovat kerta toisensa jälkeen menneet nurin.

Samaan aikaan vaaliprosessi etenee aikataulun mukaisesti.

Valitsijamiehet antavat äänensä paperilomakkeilla, joihin liitetään aitoustodistukset. Niistä lähetetään kopiot esimerkiksi osavaltioiden ylimmille virkamiehille ja tuomareille sekä Yhdysvaltain kansallisarkistoon. Virallinen tulos lähetetään istuvalle varapresidentille Mike Pencelle. Varapresidentin saamista valitsijamiesäänistä tulos myös lasketaan.

Äänien perille saapumisen takaraja on 23. joulukuuta. Sen jälkeen vastavalittu kongressi kokoontuu tammikuun 6. päivänä, muodollisesti laskee valitsijamiesten antamat äänet ja nimittää presidentin. Presidentin virkaanastujaisia vietetään 20. tammikuuta.

Maanantain äänestysprosessi suoritetaan pitkälti osavaltioiden laeissa määritellyissä paikoissa, kuten kuvernöörin toimistossa tai osavaltioiden kongressitaloilla. Koronaviruspandemian vuoksi esimerkiksi Nevadassa tapaaminen järjestetään videovälitteisesti, CNN kertoo.

Vaikka valitsijamiesten on periaatteessa mahdollista muuttaa äänestystulosta marraskuun vaaleissa saavutetusta, kannastaan pyörtäminen on harvinaista. Yhdysvaltain historiassa yhteensä 165 valitsijamiestä on äänestänyt valitsijamieskokouksessa toisin kuin vaaleissa lupasivat.

Äänestysillan odotetaankin etenevän suunnitelmien mukaisesti. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa luvassa on myös Joe Bidenin puhe, jossa hän aikoo siirtymähallintonsa tiedotteen mukaan lausua sanasensa ”Yhdysvaltain demokratian kestävyydestä”, CNN kirjoittaa.