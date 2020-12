Ukraina haluaa Unescon tunnustavan borssin osaksi Ukrainan kulttuuria. Idean isän, keittiämestari Jevheni Klopotenkon mukaan kyse on pitkälti identiteetistä.

Moskova

Kun moskovalaisen Šinok-ravintolan keittiömestari Jelena Nikiforova valmistaa borssia, erityishuomio on tietenkin punajuurissa.

Ne paistetaan aluksi puolikypsiksi kuumassa öljyssä. Mukaan lisätään tuoreita tomaatteja tai säilyketomaatteja mehussaan, ja seoksen annetaan hautua hilloontumiseen asti.

Seos lisätään pataan vasta loppuvaiheessa naudanlihan, perunoiden, kaalin, papujen ja kuullotettujen sipulin ja porkkanoiden sekaan. Pohjana on naudanlihaliemi. Lopuksi mukaan raastetaan valkosipulilla maustettua ihraa.

”Panemme punajuurta paljon. Se antaa borssille maun”, Nikiforova sanoo.

Niin syntyy suosittu borssi. Šinokin asiakkaat syövät sitä joka päivä noin 40 litraa. Vuonna 1997 avattu ukrainalaiseen ruokaan keskittyvä ravintola on moskovalaisittain vanha – ja tunnettu borssistaan.

Šinokin borssiannos, joka on tehty vanhalla kiovalaisella reseptillä.­

Borssireseptejä on aina ollut paljon, lähes joka emännällä on omansa. Se on ollut yleinen talviruoka Ukrainassa ja Venäjällä jo pitkään mutta aiheena niin arkinen, ettei siitä ole juuri puhuttu.

Paitsi tänä syksynä.

Ukraina ilmoitti, että se toivoo YK:n kulttuurijärjestön Unescon tunnustavan borssin osaksi ukrainalaista kulttuuria. Hanke huomattiin tietenkin myös Venäjällä.

Venäjän viralliset edustajat ovat arvostelleet Ukrainan hanketta vielä varsin lievin sanankääntein, mutta viestin arvellaan kovenevan, kunhan projekti muuttuu nykyistä virallisemmaksi. Ukrainan on jätettävä hakemuksensa Unescolle maaliskuussa, jotta asia voidaan käsitellä ensi vuoden joulukuussa.

Kiistat perinneruuista eivät ole mitenkään harvinaisia.

Israelilaiset ja arabit ovat kiistelleet hummuksesta. Georgialaiset hermostuvat, kun yhdysvaltalaismedia kutsuu hatšapuria ”armenialaiseksi pitsaksi”. Etelä-Korea ja Kiina ovat sanailleet tänä vuonna hapatetusta kimchistä. Eivätkä puolalaiset ymmärrä Veikko Huovisen Stalinin syntymäpäivän vietto keskitysleirillä -novellissa puhuttavasta valkovenäläisestä bigosista, koska pitävät sitä puolalaisena hapankaalipatana.

Borssinkin kohdalla kyse on myös muusta kuin keitosta. Ukrainan ja Venäjän välillä on vanhoja kiistoja, mutta välit ovat olleet erityisen kireät alkuvuodesta 2014, jolloin Venäjä valtasi Krimin ja aloitti myöhemmin keväällä sotatoimet Itä-Ukrainassa.

Ukrainassa asiaa alkoi ajaa yksi maan tunnetuimmista keittiömestareista, Le Cordon Bleu -koulun käynyt Jevhen Klopotenko. Hän on perustanut yhdistyksen, joka on etsinyt arkistoista todisteita ja lisännyt tietoa borssista.

Kiovalainen keittiömestari Jevhen Klopotenko valmistaa borssia ravintolassaan.­

”Jotta tämän ajatuksen voi ihan täysin ymmärtää, on pitänyt elää Ukrainassa 30 vuotta Venäjän aggression alla”, hän aloittaa puhelimessa Kiovasta.

Ukrainassa moni ajattelee, että Venäjä pyrkii omimaan koko itäslaavilaisen kulttuuriperinnön. Lisääntynyt puhe borssista venäläisenä liittyy ukrainalaisten silmissä tähän.

Klopotenko aloitti hankkeensa, kun Venäjän hallitus oli viime vuonna Twitterissä julistanut borssin ”yhdeksi Venäjän tunnetuimmaksi ja rakastetuimmaksi ruokalajiksi sekä perinteisen keittiön symboliksi”. Se oli viimeinen niitti. Häntä oli jo pitkään ärsyttänyt, kuinka ulkomailla borssia kutsutaan usein venäläiseksi keitoksi.

Klopotenkolle kyse on pitkälti identiteetistä. Kun hän tutki ukrainalaista keittiötä, hän huomasi sen olevan pitkälti neuvostoliittolaista. Neuvostopropaganda oli imaissut ja ominut kaiken. Neuvostoliiton kaaduttua Venäjä oli julistautunut sen seuraajavaltioksi.

”Jos ihmiseltä viedään kieli ja ruoka, hän ei tiedä, kuka hän on. Maassamme ei ole järjestystä, koska emme tiedä, keitä olemme”, Klopotenko sanoo.

Borssi yhdistää ukrainalaisia, sillä useimmat perheet syövät sitä vähintään viikoittain. Se ei siis ole kadonnut missään vaiheessa Ukrainasta. Klopotenkon mukaan kadoksissa on kuitenkin käsitys siitä, että se on kiinteä osa ukrainalaista kulttuuria. Jotain, josta olla ylpeä.

”Borssi on kuin äiti tai isä, jonka yritän palauttaa, jotta meillä orvoilla olisi edes jotain rakasta.”

Ukrainalaisten mukaan borssi on mainittu ensimmäisen kerran 1500-luvun puolivälissä. Myöhemmin ukrainalaiset veivät sen mukanaan Venäjälle.

Moskovassa Jelena Nikiforova on eri mieltä.

”Kasakat loivat borssin aroilla”, hän sanoo.

Siksi perinteiset borssilajit on jaoteltu ukrainalaisten kasakkakylien mukaan.

”Ukrainalaiset ottivat sen itselleen jo kauan sitten, alkoivat pitää sitä omanaan. Se on niin maukasta, etteivät slaavit voineet kieltäytyä siitä ja alkoivat pitää omanaan. Siksi kiista on ikivanha.”

Sekin vaikuttaa, miten borssi määritellään.

Laajalla alueella syötiin jo vuosisatoja sitten keittoa, jonka keskeinen raaka-aine oli ukonputki. Jo sitä kutsuttiin tiettävästi borssiksi, mutta yksityiskohdat ovat hämärä peitossa.

Ajan kuluessa keitto kehittyi, ja juurikkaista tuli keskeinen osa sitä. Punaista siitä tuli ilmeisesti vasta 1400- tai 1500-luvuilla. Perunan levittyä itäiseen Eurooppaan keitto muuttui taas.

Klopotenkon mukaan hänellä ei ole asiasta venäläisten kollegoiden kanssa kiistaa.

”Oikeastaan sekä tavalliset venäläiset että venäläiset kokit ovat asian osalta ok. He pitävät borssia ukrainalaisena”, hän sanoo.

Sen Klopotenko on kuitenkin huomannut, etteivät venäläiset kollegat ymmärrä, miksi asia on hänelle niin tärkeä.

Ei Nikiforovakaan pidä asiaa kovin isona.

”Kunnioitan kaikkia ruokia. Jos he pitävät sitä omana ruokanaan, minun puolestani voivat pitää”, hän sanoo.

”Mutta yleisesti sanoisin, että borssi yhdistää. Kaikki kansakunnat rakastavat borssia.”