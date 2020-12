Nygårdin on määrä saapua oikeuden eteen Winnipegissä kello 21 Suomen aikaa.

Suomalais-kanadalainen muotimiljonääri Peter Nygård, 79, on pidätetty Kanadan Winnipegissä. Asiasta kertovat kanadalaismediat.

New Yorkin osavaltio on nostanut yhdeksän eri syytettä Nygårdia vastaan. Epäiltyihin rikoksiin kuuluu muun muassa seksuaalirikoksia, seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa ja talousrikoksia, liittovaltion syyttäjän tiedotteessa kerrotaan.

“Nygård ja hänen rikoskumppaninsa, mukaan lukien Nygard Groupin työntekijät, käyttivät väkivaltaa, petoksia ja pakottamista, jolla naiset ja alaikäiset joutuivat harjoittamaan seksiä Nygårdin ja muiden kanssa”, tiedotteessa sanotaan.

Nygård pidätettiin Kanadan rikoksista epäiltyjä koskevan luovutuslain nojalla. Yhdysvalloilla ja Kanadalla on luovutussopimus.

Global News -uutissivuston mukaan Nygårdin on määrä saapua oikeuden eteen kello 21 Suomen aikaa Winnipegissä.

Nygårdia on syytetty aiemmin raiskauksista ja muista seksuaalirikoksista siviilioikeudellisessa ryhmäkanteessa.

Kanteessa on mukana yhteensä 57 naista, joista 18 on The Globe and Mailin mukaan kanadalaisia. Naisten kertoman mukaan Nygård oli käyttänyt väkivaltaa, uhkailua, lahjontaa ja yrityksensä työntekijöitä hankkiakseen uhreja ja peitelläkseen väitettyjä tekojaan.

Varhaisimpien syytösten alaisten tekojen on sanottu tapahtuneen vuonna 1977.

Yhdysvaltain viranomaiset epäilevät, että Nygård on syyllistynyt seksuaalirikoksiin – myös alaikäisiin kohdistuviin – ainakin vuodesta 1995 alkaen.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI pyysi tiistaina Nygårdin mahdollisia uhreja ottamaan yhteyttä viranomaisiin. FBI on tutkinut juttua yhdessä New Yorkin poliisin (NYPD) kanssa.

Poliisiviranomaisten tiedotteessa ei mainita sanaa raiskaus, vaan siinä puhutaan naisten ja alaikäisten huumaamisesta ja seksiin pakottamisesta.

“Vuosikymmeniä jatkuneen hyväksikäytön kymmenien uhrien puolesta meitä rohkaisee, että jonkinlaista oikeutta tapahtuu Peter Nygårdin osalta”, naisia ryhmäkanteessa edustava asianajaja Greg Gutzler sanoi tiistai-iltana Helsingin Sanomille lähettämässään lausunnossa.

Päällimmäinen tunne on Gutzlerin mukaan nyt huojennus. ”Mutta olisi väärin jättää sanomatta, että tälle olisi pitänyt tehdä jotakin jo vuosikymmeniä sitten.”

Gutzler toivoo myös, että laaja joukko Nygårdia väitetyissä rikoksissa auttaneita ihmisiä saatettaisiin oikeuden eteen.

Myös Nygårdin palveluksessa 2000-luvun alussa Bahamalla ja Kaliforniassa työskennellyt suomalaismies kertoo HS:lle olevansa huojentunut pidätysuutisesta. Hän on tarjoutunut todistajaksi ryhmäkannejutussa.

“Olen edelleen halukas menemään todistajaksi, jos minua vielä tarvitaan. Kanada on aika pieni paikka, ja on aika merkityksellistä, että tällainen tyyppi on pystynyt tekemään siellä mitä vain. Mutta ei näköjään pystykään.”

Mies kertoi viime helmikuussa HS:n haastattelussa, kuinka hän oli täysin vakuuttunut siitä, että Nygårdin uhreiksi ilmoittautuneet kymmenet naiset puhuvat totta.

”Tämä ei ole rahastuskonsti. Näin on varmasti käynyt. Jos joku tuli itkien Nygårdin huoneesta, hänet ostettiin hiljaiseksi ja sitten tilattiin taksi”, hän kertoi tuolloin näkemästään.

Nygård on kiistänyt kaikki syytökset.

FBI on tutkinut Nygårdiin liitettyjä rikosepäilyjä viime vuoden syksystä alkaen. Syytöksiä on ollut tutkimassa myös kanadalaisia ja bahamalaisia viranomaisia.

Elokuun lopussa New Yorkissa sijaitsevan oikeusistuimen tuomari hyväksyi Yhdysvaltain syyttäjäviranomaisten pyynnön keskeyttää ryhmäkanteen käsittely. Päätöksen syytä ei tuolloin kerrottu. Sen tulkittiin liittyvän mahdollisesti siihen, että keskeneräistä rikostutkintaa ei haluta sotkea.

Yhdysvalloissa rikosoikeudellisen näytön on oltava paljon vankempaa kuin siviilijutuissa, joissa uhrit hakevat rahallisia korvauksia mutta joissa syytettyä ei voida tuomita esimerkiksi vankeuteen.

Ryhmäkanteen käsittelyn keskeyttäminen ei tarkoittanut sitä, etteikö sitä olisi voisi jatkaa myöhemmin.

Elokuussa kerrottiin myös, että Nygårdin kaksi poikaa syyttää häntä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Poikien mukaan Nygård oli käskenyt itselleen tuttua seksityöläistä harrastamaan poikien kanssa seksiä, kun nämä olivat vielä alaikäisiä. Teot tapahtuivat väitetysti vuosina 2004 ja 2018.

Suomessa Nygårdin tiistaisesta pidätyksestä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.