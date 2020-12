Kaikkein eniten journalisteja vangittiin tänä vuonna Kiinassa. Kiinaa seurasivat Turkki, Egypti ja Saudi-Arabia.

Joulukuun 1. päivänä telkien takana oli työnsä vuoksi maailmanlaajuisesti ainakin 274 toimittajaa. Se on enemmän kuin koskaan aiemmin, selviää kansalaisjärjestö CPJ:n (Committee to Protect Journalists) tiistaina julkaisemasta raportista. Edellinen ennätys oli joulukuulta 2016, jolloin toimittajia oli vankeudessa 272.

Kaikkein eniten journalisteja (47) oli päätynyt vankilaan Kiinassa jo toista kertaa peräkkäin. Siellä sensuroinnin kohteeksi joutuivat tänä vuonna monet toimittajat, jotka yrittivät välittää alueelta riippumatonta tietoa koronaviruspandemiasta.

Kiinaa seurasivat Turkki (37), Egypti (27) ja Saudi-Arabia (24). Vertailussa huomionarvoisia olivat myös Valko-Venäjä ja Etiopia, missä toimittajien työtä vaikeutettiin huomattavasti presidentinvaalien ja sotilaallisten konfliktien aikana.

Vuosi oli viides perättäinen, kun tiedossa olevien vangittujen kokonaismäärä ylitti 250 rajan. Lukemaan eivät sisälly työnsä vuoksi pidätetyt ja sittemmin vapautetut tai ehdonalaiseen päässeet.

Vankeudessa toimittajat ovat kohdanneet muitakin vaikeuksia kuin vapautensa menettämisen. CPJ:n mukaan oikeudenkäyntejä on lykätty pandemian varjolla, vierailuoikeuksia on kavennettu ja koronaviruksen aiheuttama terveysriski on jätetty usein huomiotta. Ainakin kaksi toimittajaa kuoli vankeudessa uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

Kaksi kolmasosaa journalisteista suoritti tuomiotaan valtionvastaisten rikossyytteiden, kuten terrorismirikosten tai kiellettyihin järjestöihin kuulumisen, nojalla. Viidesosassa tapauksista syytteitä ei ollut luettu lainkaan. Näistä yli puolet oli Eritreassa ja Saudi-Arabiassa.

Kiinassa toimittajien vankeusrangaistukset ovat pitkiä ja osa heistä on lukkojen takana kokonaan ilman syytteitä. Ulkomaalaisia toimittajia on karkotettu maasta.

Egyptissä jo kerran kyseenalaisten syytteiden perusteella vangituille journalisteille on annettu uusia syytteitä heidän vankeusaikansa pidentämiseksi.

Journalistien työskentelyolosuhteet olivat tänä vuonna paikoin haasteelliset myös Yhdysvalloissa.

Press freedom trackerin mukaan yli sata Black Lives Matter -liikehdinnästä ja poliisiväkivaltaa vastustaneista mielenosoituksista raportoinutta toimittajaa pidätettiin tai sai rikossyytteet. Yli 200 joutui hyökkäyksen kohteeksi.

Myös toimittajien työvälineitä tuhoutui ja takavarikoitiin.