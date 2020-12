Tuntematon kongressi­edustaja Alabamasta on lunastamassa sankarin roolin Trumpin vaalipetos­teatterissa

Joe Bidenin voitto yritetään kyseenalaistaa vielä 6. tammikuuta kongressissa. Se voi vaikuttaa republikaanien vuoden 2024 vaaliasetelmiin ja tuhota varapresidentti Mike Pencen suurimman toiveen, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Sirius XM -satelliittiradiokanavan ohjelmaan alkoi 2. joulukuuta tulvia puheluita huolestuneilta liberaaleilta amerikkalaisilta. Kuuntelijat halusivat kuulla juontaja Dean Obeidallahilta, miten vakavasti heidän pitäisi suhtautua alabamalaisen kongressiedustajan Morris ”Mo” Brooksin hankkeeseen.

Obeidallah on toimittaja ja stand up -koomikko, mutta hänellä on myös oikeustieteen tutkinto. Häneltä haluttiin kuulla valistunut näkemys, onko todella olemassa vielä jokin yllättävä tapa, jolla presidentti Donald Trump voisi voittaa marraskuun vaalit, kuten republikaanipoliitikko Brooks oli antanut ymmärtää.

Obeidallahin lyhyt vastaus kuulijoille oli ”ei”. Demokraatti Joe Biden voitti vaalit selvin luvuin, ja hänestä tulee uusi presidentti. Mutta kuten arvata saattaa, asia ei selity yhdellä sanalla eikä kahdella lauseella, kun kyseessä on Yhdysvaltain presidentin valintaprosessi ja Donald Trump.

Brooks on istunut edustajainhuoneessa eli kongressin alahuoneessa vuodesta 2011. Monelle amerikkalaiselle hän on tuntematon ”takarivin konservatiivi”, mutta ei välttämättä pitkään. Hän saattaa lähiviikkoina nousta sankariksi niille miljoonille amerikkalaisille, joiden mielestä Biden voitti vaalit huijaamalla, kuten Trump yhä väittää.

Kongressiedustaja Mo Brooks nauhoitti videolähetystä Washingtonissa heinäkuussa 2020. Hän puolusti sisällissodassa Konfederaation eli Etelävaltioiden puolella taistelleen kenraalimajuri Joseph Wheelerin (vas.) patsaan säilyttämistä paikallaan Kongressitalossa.­

Kurkataan ensin nopeasti reaalimaailman puolelle.

Yhdysvaltain vaaliviranomaisten ja tuomioistuimien mukaan mitään vaalipetosta ei tapahtunut. Niinpä maanantaina valitsijamiehet antoivat äänensä mukaillen kansan tahtoa ja vahvistettuja vaalituloksia. Biden löi Trumpin äänin 306–232.

Tässä vaiheessa vaalin pitäisi olla kaikkien mielestä ratkennut, mutta Mo Brooks ja Trumpia kiivaasti tukevat republikaanit saattavat järjestää vielä yhden kohtauksen viikkoja kestäneeseen vaalidraamaan. Se esitettäisiin 6. tammikuuta, jolloin kongressin molempien kamareiden edustajat kokoontuvat vahvistamaan valitsijoiden antamat äänet.

Tuloksen vahvistamisen pitäisi olla pelkkä muodollisuus, mutta Brooks voi aiheuttaa äärimmäisen kiusallisen näytöksen, joka voi vaikuttaa Yhdysvaltain politiikkaan jopa vuosikausia, kuten The New York Times -lehti arvioi.

Jos Brooks alahuoneesta saa tuekseen yhdenkin republikaanisenaattorin ylähuoneesta – ja halukkaita on mediatietojen mukaan tarjolla – kaikki muutkin kongressin jäsenet voivat joutua ottamaan kantaa siihen, hyväksytäänkö lopulliseen tulokseen mukaan Trumpin riitauttamien osavaltioiden valitsijamiesten äänet.

Brooks ja senaattori X voivat 6. tammikuuta pidettävässä kongressin kokouksessa esittää kirjallisesti, että esimerkiksi kaikki Pennsylvanian, Wisconsinin, Michiganin ja Georgian valitsijoiden äänet tulee hylätä, koska ne pohjautuvat vaalivilppiin.

Jos vastalausetta pidetään oikein laadittuna ja kokouksen puheenjohtaja hyväksyy asian käsittelyn, molemmat kamarit vetäytyvät enintään kahdeksi tunniksi väittelemään vastalauseesta ja äänestämään, selittää kongressin tietopalvelu verkkosivullaan.

Vastalause olisi hyväksyttävä enemmistöillä senaatissa ja edustajainhuoneessa, jotta valitsijoiden äänet hylättäisiin. Tämä voisi teoriassa olla Trumpin reitti toiselle kaudelle.

Mutta koska edustajainhuoneessa demokraateilla on enemmistö, tuloksen kääntämisyritys tyssää yksistään siihen. Lisäksi senaatissa istuu ainakin kourallinen republikaaneja, jotka eivät halua kumota äänestäjien tahtoa ja jotka ovat jo tunnustaneet Bidenin voiton.

Niinpä Mo Brooksin projekti paljastuu jo hyvissä ajoin teatteriksi, joka ei vaikuta presidentinvaalien tulokseen. Näytelmä voisi silti paljastaa paljon muuta ja paaluttaa republikaanien asetelmat vuoden 2024 presidentinvaaleihin asti – sekä sen, missä tunnelmissa Biden pääsee hoitamaan presidentin virkaa.

Joe Biden ja Kamala Harris juhlivat Delawaren Wilmingtonissa sen jälkeen, kun suuret tiedotusvälineet olivat julistaneet heidät vaalien voittajiksi 7. marraskuuta.­

Jos näytelmällä ei voi muuttaa vaalitulosta, miksi siihen ryhdyttäisiin?

Motiiveja on monia. Trumpille kyseessä on yritys luoda lisää epäilyä Bidenin vaalivoittoa kohtaan, ja vaikutelma riitaisasta kongressista voisi tukea hänen sepitettään. Trump saattaa pyrkiä presidentiksi seuraavissa vaaleissa vuonna 2024, ja ”suuren vääryyden” oikaisusta hän saisi itselleen pysyvän kampanjateeman.

Jos yksikään republikaanisenaattori ei tukisi Brooksin hanketta, Trump toteaisi, että ”sinäkin, Brutukseni”. Hän olisi puolueensa eliitin hylkäämä, mikä voisi olla hyväkin asia eliittiä vihaavien kannattajien näkökulmasta.

Mediassa on spekuloitu myös, että Trump saattaa haluta vain antaa vaikutelman pyrkimisestä presidentiksi seuraavissa vaaleissa, vaikkei oikeasti suunnittelisikaan sitä. ”Se auttaisi hänen bisneksiään ja hänen hirvittävän haurasta egoaan”, kirjoitti The Washington Post -lehden kolumnisti Paul Waldman.

Brooks ja monet muut republikaanit puolestaan ovat huomanneet, että Trumpin mielistelystä on hyötyä, koska Trumpin intohimoiset kannattajat voivat muuttua omiksi kannattajiksi.

Yhdysvaltain valtamedia pitää Brooksin hanketta mahdollisesti surkeana päätepisteenä demokratiaa koetelleelle pitkälle prosessille, mutta konservatiivisessa ja sosiaalisessa mediassa Trumpin vaalipetossyytökset elävät omaa elämäänsä. Kyselyissä jopa yli puolet republikaaneista on uskonut Trumpin väitteisiin vaalien varastamisesta.

”Kiitos, Mo Brooks!” totesi Trump twiitissään alabamalaisen hankkeen päädyttyä uutisiin.

Brooks on perustellut aikeitaan halulla ”puolustaa vaalijärjestelmämme pyhyyttä” sitä vastaan hyökänneiltä ”sosialisteilta”, jotka ”ovat onnistuneet toteuttamaan yhden historian suurimmista vaalivarkauksista”.

Tällaiset väitteet saivat lopullisen tyrmäyksen viime viikolla, kun korkein oikeus hylkäsi Texasin oikeusministerin Ken Paxtonin yrityksen saada neljän osavaltion vaalitulokset hylättyä. Mutta Trump tuki hanketta täysin rinnoin, ja lopulta sen taakse asettui 17 muunkin osavaltion republikaanioikeusministerit ja 126 edustajainhuoneen republikaania.

Trumpin kanssa poikkiteloin asettuvat republikaanit ovat saaneet osakseen jopa tappouhkauksia, minkä lisäksi heidän pitää pelätä omia tulevia vaalejaan. Tämä on suuri selittäjä sille, miksi kongressin 248 republikaanista vain 27 oli The Washington Postin kartoituksen mukaan uskaltanut ennen maanantain valitsijakokousta todeta, että Biden voitti vaalit.

Tiistaiaamuna Suomen aikaa Bidenin voiton tunnustaneiden määrä oli kasvanut 34:ään.

Tätä taustaa vasten tammikuun 6. päivän kokouksesta ja sen odottelusta voi tulla näyttävä testi, jossa mitataan, miten suuri osa republikaaneista on valmis tai pakotettu elämään jatkossakin Trumpin lumetodellisuudessa.

Varapresidentti Mike Pence senaatin ja edustajainhuoneen yhteisistunnossa, jossa presidentti Trump piti kansakunnan tilaa käsitelleen puheensa helmikuussa.­

Yksi republikaani ylitse muiden joutuu poikkeuksellisen vaikeaan välikäteen kongressin yhteiskokouksessa: varapresidentti Mike Pence. Hän on senaatin puheenjohtaja ja kyseisen kokouksen puheenjohtaja.

Pence on neljä viime vuotta onnistunut taiteilemaan Trumpin rinnalla, mutta nyt hänen pitäisi vahvistaa nuijallaan Bidenin vaalivoitto pomonsa väittäessä, että on tapahtunut historiallisen mittaluokan rikos.

Yleisesti uskotaan, että Mike Pence on haaveillut presidentin tehtävästä, ja häntä pidetään hyvin varteenotettavana republikaanien ehdokkaana 2024, ellei Trump asetu ehdolle. Mitä jos hänen katsotaan pettävän Trumpin? Se voisi olla Pencen menoa.

Mo Brooks ei ole suinkaan ensimmäinen kongressiedustaja, joka on yrittänyt viime hetkellä kyseenalaistaa vaalituloksen. Näin tekivät jotkut demokraatit tappiollisten presidentinvaalien jälkeen vastaavassa kongressin kokouksessa esimerkiksi vuosina 2001, 2005 ja 2017.

Mutta kun demokraatit yrittivät haastaa Trumpin voittoa Hillary Clintonista tammikuun 2017 kokouksessa, yksikään senaattori ei lähtenyt mukaan haastamaan tulosta, joten vastalauseita ei käsitelty.

Erona tähän vuoteen on se, että Clinton tunnusti tappionsa vaaleja seuraavana päivänä. Siksi hänen puoluetovereidensa protestit olivat vain symbolisia purkauksia. Trumpin tapauksessa voidaan otaksua, että hän ei hyväksy tappiotaan koskaan.

Puheenjohtajana tammikuun 2017 kokouksessa toiminut varapresidentti Joe Biden komensi puoluetoverinsa hyväksymään tappion.

”Se on ohi”, hän sanoi yhdelle demokraatille, mikä sai republikaanit taputtamaan seisaallaan.

Vaalijärjestelmää tunteva Sirius XM -kanavan juontaja Dean Obeidallah ennakoi, että Mo Brooks voi onnistua viivyttämään kongressin siunausta vaalitulokselle 6. tammikuuta joitakin tunteja.

”Mutta ei siitä muuta seuraa, yksi viimeinen viivästys. Joten annetaan republikaaneille vielä vähän ylimääräistä poliittista teatteria, jos se saa heidät tuntemaan olonsa paremmaksi Trumpin tappiosta… kun virkaanastujaispäivä koittaa, Trump huutaa tv-ruuduilleen [Floridan huvilassaan] Mar-a-Lagossa”, Obeidallah kirjoitti.

Lähteitä: NBC, CBS, Fox News, The New York Times, The Washington Post, Congressional Research Service, Axios, Politico