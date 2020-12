Energiaministeriehdokas Jennifer Granholm tunnetaan puhtaan energian kannattajana ja kokemuksestaan autoteollisuuden kanssa toimimisesta.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan nimeämässä sisäministerikseen Deb Haalandin. 60-vuotias Haaland on kotoisin New Mexicosta ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen.

Jos Haaland valittaisiin tehtävään, hänestä tulisi Yhdysvaltojen ensimmäinen alkuperäiskansoja edustava ministeri. Hän kuuluu Laguna Pueblo -heimoon.

Haaland on kertonut Reutersille, että sisäministerinä hän esimerkiksi ajaisi uusiutuvan energiantuotannon laajentamista valtion mailla.

Osa Reutersin lähteistä kuitenkin sanoo pohdinnan olevan vielä kesken, sillä Haalandin myötä demokraatit menettäisivät yhden paikan edustajainhuoneessa, jossa heillä on täpärä enemmistö. Haaland valittiin kaksi vuotta sitten edustajainhuoneeseen ensimmäisten alkuperäiskansoja edustavien naisten joukossa.

Lisäksi useat energiaministerikseen Jennifer Granholmin, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Granholm tunnetaan puhtaan energian kannattajana ja kokemuksestaan autoteollisuuden kanssa toimimisesta.

61-vuotias Granholm on aiemmin toiminut kaksi kautta autoteollisuudesta tunnetun Michiganin osavaltion kuvernöörinä.

Washington Post -lehden mukaan Granholm on aiemmin puhunut päästöttömien ajoneuvojen puolesta. Politico kirjoittaa, että hän on myös asemoinut itsensä toimijana, joka voi auttaa yhdysvaltalaisteollisuutta siirtymään puhtaaseen energiaan,

Granholmin valinta kertoisi siitä, että Biden haluaa energiaministeriön olevan tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tulevan presidentin tavoitteina on siirtää maan teollisuutta puhtaaseen energiatalouteen.

Jos Granholm valitaan tehtävään, hän olisi Politicon mukaan toinen energiaministeriötä johtanut nainen sitten sen perustamisen vuonna 1977.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Bidenin uskotaan kertovan uusista nimityksistään ennen joulua.

Aiemmin tiistaina medioissa kerrottiin, että Biden aikoo nimittää presidentinvaalien kilpakumppaninsa Pete Buttigiegin hallintonsa liikenneministeriksi. 38-vuotias Buttigieg on Indianan osavaltiossa sijaitsevan South Bendin kaupungin entinen pormestari.

Jos Buttigiegista tulee ministeri, tulee hänestä samalla hallituksen ensimmäinen avoimesti homoseksuaali jäsen.