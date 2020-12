Vastuu on nykyisen ja edellisten hallitusten, komissio katsoo.

Koronavirusepidemian toinen aalto on iskenyt Ruotsiin rajusti.­

Tukholma

Ruotsi epäonnistui vanhusten suojelemisessa koronavirukselta, toteaa hallituksen asettama koronakomissio tiistaina julkaistussa väliraportissaan.

Raportti listaa useita vanhustenhoitoon liittyviä puutteita, jotka johtivat koronaviruksen leviämiseen hoivakodeissa ja ikäihmisten korkeaan kuolleisuuteen. Myös hallitukset ja terveysviranomaiset saavat kritiikkiä.

”Vanhusten suojeleminen on epäonnistunut. Muuta selitystä ei ole sille, että niin moni on kuollut koronavirukseen”, komission puheenjohtaja Mats Melin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yli 7 660 ihmistä. Heistä lähes 90 prosenttia on ollut yli 75-vuotiaita. Puolet heistä asui hoivakodeissa ja noin kolmasosa oli kotipalvelun piirissä.

Koronakomission mukaan Ruotsi otti pandemian alkuvaiheessa strategiansa tavoitteeksi ikäihmisten suojelun, mutta hallituksen ja kansanterveysviraston toimenpiteet ikäihmisten suojaamiseksi olivat monin paikoin riittämättömiä ja tulivat liian myöhään.

Ruotsin vanhustenhoitojärjestelmässä on ollut komission mukaan jo pidempään rakenteellisia ongelmia, jotka kostautuivat laajalle levinneessä epidemiassa. Esimerkiksi neljällä kymmenestä työntekijästä on puutteellinen koulutus. Komission mukaan hoivakodeissa on myös liian vähän vakituisia työntekijöitä.

Terveysviranomaiset saavat kritiikkiä myöhäisistä toimista. Kansanterveysvirasto ei esimerkiksi onnistunut viestittämään, että myös oireettomat taudinkantajat voivat levittää virusta. Lisäksi vanhainkotien asukkaiden suojavarusteita koskeva linjaus kesti koronakomission mukaan kohtuuttoman pitkään. Asia oli esillä jo helmikuussa, mutta vasta huhtikuun lopulla kunnille annettiin selvät ohjeet ikäihmisten suojaamisesta. Myös vierailijakielto hoivakoteihin tuli liian myöhään.

Ruotsin kansanterveysvirastolla olisi komission mukaan pitänyt olla parempi käsitys maan hoivakotien puutteista.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell vastasi koronakomission arvosteluun keskiviikkoaamuna Ruotsin radiossa.

Tegnellin mukaan kansanterveysvirasto oli heti epidemian alusta alkaen korostanut, että ikäihmiset ovat taudin suhteen riskiryhmää.

”Ilmaisimme selkeästi, että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tuli tehdä kovasti töitä tilanteen parantamiseksi, jotta he [ikäihmiset] eivät joutuisi alttiiksi tartunnoille. Saamme nähdä tulevissa arvioinneissa ja raporteissa, miten kaikki olisivat voineet toimia paremmin”, Tegnell sanoi Svenska Dagbladetin mukaan.

Radiohaastattelussa Tegnelliltä kysyttiin, mitä kansanterveysvirasto olisi voinut tehdä paremmin vanhusten suojaamiseksi. Tegnellin mukaan viranomainen olisi voinut olla vielä selkeämpi ja kohdistaa viestinsä juuri heille, jotka olivat vastuussa vanhustenhoidosta.

Tegnellin mukaan kevään tapahtumista on jo otettu oppia, ja valtionepidemiologin mukaan tilanne hoivakodeissa on nyt parempi.

Ruotsin koronakomission väliraportti keskittyi arvioimaan maan onnistumista ikäihmisten suojelussa. Komissio jatkaa työtään ja tulee julkaisemaan lisää arvioita Ruotsin koronastrategiasta.

Koronavirustilanne Ruotsissa on kehittynyt huonoon suuntaan viime aikoina. Paine sairaanhoidossa kasvaa, ja esimerkiksi Tukholman läänissä tehohoitopaikat ovat täyttyneet.

Tukholman alueen sairaanhoidon johtaja Björn Eriksson pyysi tiistaina lupaa kiireettömän hoidon lopettamiseen tammikuun loppuun saakka. Tällä halutaan Erikssonin mukaan turvata henkilöstön riittävyys välttämättömän hoidon piirissä ja ensiavussa.

”Velvollisuuteni on tehdä kaikki henkilökunnan auttamiseksi ja tilanteen helpottamiseksi. Meidän täytyy säilyttää hoidon laatu ja henkilökunnan täytyy jaksaa viikkoja, kuukausia”, Eriksson perusteli.