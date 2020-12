Testitulokset kertovat hurjista elintasoeroista, sillä muilla Singaporen asukkailla covid-19:ää on ollut vähän.

Singaporessa asuu noin 320 000 ulkomaista siirtotyöläistä ahtaissa asuntoloissa. Lähes puolet heistä, 153 000, on saanut tämän vuoden aikana koronavirustartunnan, Singaporen terveysministeriö tiedotti maanantaina.

Viranomaiset ovat testanneet lähes kaikki asuntoloiden siirtotyöläiset joko ”tavallisella” koronavirustestillä tai testillä, joka näyttää aiemman koronavirustartunnan. Tartunnan saaneiden osuus luultavasti kasvaa, sillä kymmeniätuhansia testejä on yhä teossa.

Hurjat tartuntalukemat ovat herätelleet singaporelaisia siirtotyöläisten, lähinnä intialaisten ja bangladeshilaisten, kurjiin oloihin. Nämä pienipalkkaiset rakennus- ja tehdastyöläiset elävät jopa 20 hengen pienissä huoneissa kerrossängyissä. Monissa karuissa asuinyhteisöissä on tuhansia ihmisiä.

Siirtotyöläiset kävivät hakemassa ruokalahjoituksia asuntolansa ulkopuolelta.­

Testien lukemat korostavat elintason ja elämänlaadun eroja pienessä valtiossa: Varsinaisia, juuri testin aikaan aktiivisia koronavirustartuntoja Singaporessa on rekisteröity yli 50 000, joista vain alle 4 000 muilla kuin siirtotyöläisillä. Tosin siirtotyöläiset ovat olleet muita tarkemmin testattuja pitkin vuotta.

Singapore piti niin hyvin aisoissa epidemiaa, että alkuvuodesta sitä ylistettiin maailmalla. Huhtikuussa viranomaisille ja kansalaisille alkoi paljastua, että siirtotyöläisten covid-19-tilanne oli sangen paha.

Viranomaiset ratkaisivat tilanteen panemalla asuntolat eristyksiin. Monet työläiset ovatkin saaneet kahdeksan kuukauden ajan käydä vain töissä ja lähikaupassa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Osa työläisistä on ollut pitkään jopa täysin eristettynä pieneen, jaettuun huoneeseensa.

Vaikka epidemia on myös siirtotyöläisten keskuudessa käytännössä nyt jo taltutettu, he joutuvat edelleen olemaan tiukasti asuntoloissaan. Terveysministeriö lupaili maanantaina, että alkuvuodesta työläiset saavat luvan käydä kerran kuussa kauempanakin kaupungilla.

Siirtotyöläisille pidettiin huhtikuussa koulutusta maskien ja muiden suojavarusteiden käytöstä.­

Terveysministeriön mukaan sairastuneet on vuoden mittaan eristetty muista työläisistä. Työläisiä auttavat järjestöt väittävät, että usein mitään eritystä ei ollut, vaan sairastuneet asuivat asuntolassa terveiden joukossa. Näin koronavirus olisi päässyt helposti leviämään asukkaiden kesken.

Valtaosa positiivisen tuloksen testeistä saaneista siirtotyöläisistä on ollut tartunta-aikanaan oireettomia tai vähäoireisia. Viranomaisten mukaan asuntoloissa on ollut vain kaksi epidemiaan liittyvää kuolemantapausta. He korostavat pienen kuolleisuuden johtuvat siitä, että asuntoloissa olisi tehty paljon testejä ja sairastuneille olisi tarjottu hyvää hoitoa. Iso syy pieneen kuolleisuuteen lienee työläisten nuoruus.

Singaporessa työnantajat järjestävät siirtotyöläisille asumisen asuntoloissa. Viranomaiset ovat nyt lupailleet olojen kohentumista. Huoneessa ei saisi pian olla kymmentä petiä enempää, ja petien välissä pitäisi olla vähintään metri tilaa.

Oikaisu kello 14:19: Otsikossa luki alun perin virheellisesti, että puolet maan 300 000 siirtotyöläisestä sai tartunnan. Kyse on puolista asuntoloissa asuvista 300 000 siirtotyöläisestä.