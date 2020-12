Yhdysvaltain viranomaisten nostama seksirikos- ja ihmiskauppajuttu voisi tuoda Nygårdille jopa elinkautisen vankeustuomion.

Suomalais-kanadalainen muotimiljonääri Peter Nygård, 79, kuljetettiin jalka- ja käsiraudoissa tuomarin eteen kanadalaisessa tuomioistuimessa Winnipegissä tiistaina. Häntä vastaan on nostettu syytteet muun muassa seksirikoksista ja ihmiskaupasta Yhdysvalloissa, jonne häntä vaaditaan luovutettavaksi.

Luksuselämästään tunnettu Nygård näytti oikeudessa kanadalaismedian mukaan ”epäsiistiltä”. Hänellä oli yllään harmaa pusakka, kasvoillaan maski, ja hänen pitkät harmaat hiuksensa oli sidottu ”sotkuiseksi nutturaksi”, kuten The Winnipeg Sun ja National Post -lehdet sekä yleisradioyhtiö CBC kuvailivat.

Tuomari ei suostunut Nygårdin asianajajan Jay Proberin pyyntöön, jonka mukaan oikeudenkäynti pitäisi järjestää salaisena. Seuraava käsittely asiassa pidetään 13. tammikuuta.

Oikeusjutun tarkoituksena on päättää, luovutetaanko Nygård oikeudenkäyntiä varten Yhdysvaltoihin. Kanadan poliisi pidätti Nygårdin maanantaina nimenomaisesti Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä. Mailla on luovutussopimus.

Prober toivoi, että Nygård pääsisi terveydellisistä syistä takuita vastaan odottamaan oikeudenkäynnin seuraavaa käsittelyä. Siitä päätetään hänen mukaansa erillisessä istunnossa mahdollisimman pian.

”Olemme hyvin huolissamme, koska hänen ikänsä ja terveydentilansa tekevät hänestä hyvin alttiin covid-19-taudin pahimmille seuraamuksille”, Prober sanoi The Canadian Press -uutistoimiston haastattelussa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi tiistaina 24-sivuisen ja yhdeksänkohtaisen syytekirjelmän, jossa Nygårdia syytetään esimerkiksi alaikäisen uhrin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä ihmiskaupasta ja monista muista rikoksista.

Jos Nygård todettaisiin syylliseksi, edellä mainittu alaikäiseen kohdistuva rikosnimike yksinään johtaisi vähimmillään 10–15 vuoden vankeustuomioon ja enimmillään elinkautiseen vankeuteen riippuen uhrin iästä, kerrotaan Yhdysvaltain oikeusministeriön verkkosivulla. Syytekirjelmässä ei mainittu, minkä ikäisiä alaikäiset henkilöt olivat.

New Yorkissa toimiva asianajaja Greg Gutzler arvioi Helsingin Sanomille, että Yhdysvalloissa nostettu juttu toisi ”vähintään 15 vuotta vankeutta”, jos Nygård todettaisiin syylliseksi.

Gutzler edustaa toisessa jutussa, siviilioikeudellisessa ryhmäkanteessa, 57:ää naista, jotka kertovat olevansa Nygårdin seksuaalirikosten uhreja. Joukkokanteen mukaan Nygård raiskasi naisia ja alaikäisiä tyttöjä useassa eri maassa ainakin vuodesta 1977 alkaen.

New Yorkissa nostettu ryhmäkanne pantiin elokuussa tauolle toistaiseksi, ilmeisesti siksi, ettei Yhdysvaltain viranomaisten rikosjutun tutkinta häiriintyisi sen vuoksi.

Nygårdia ei ole koskaan tuomittu seksuaalirikoksista. Nygårdin tiedottaja ei halunnut kommentoida HS:lle tiistain pidätysuutista eikä Nygård ole suostunut HS:n moniin haastattelupyyntöihin. Hän on kuitenkin edustajiensa välityksellä vakuuttanut syyttömyyttään.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI pyytää Peter Nygårdin uhreja ottamaan yhteyttä.­

Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjä New Yorkissa syyttää Nygårdia monipolvisesta rikosvyyhdistä, jossa hänen muotialan yhtiönsä ja työntekijät oli valjastettu palvelemaan Nygårdin ja joskus tämän ystävien seksuaalisia tarpeita.

Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedotteen mukaan Nygårdilla on vuosikymmenien varrella ollut ”ainakin kymmeniä uhreja Yhdysvalloissa, Bahamalla, Kanadassa ja muualla”. Ministeriön mukaan rikoksia on tapahtunut ainakin vuosien 1995 ja 2020 välillä.

Syytekirjelmän mukaan Nygård on pakottanut ja painostanut uhrejaan seksiin. Uhreja on liikuteltu maiden ja Yhdysvaltain osavaltioiden rajojen yli ja pakotettu prostituutioon sekä osallisiksi Nygårdin ja tämän ystävien ”parinvaihtoon”. Suuri osa rikoksista olisi tapahtunut Nygårdin kartanoilla Bahamalla ja Kalifornian Marina del Reyssä.

Seksiä on saatu syytteiden mukaan painostamalla, uhkaamalla, uhreja huumaamalla ja väkivalloin. Nygårdin sanotaan myös uhanneen uhrejaan muun muassa pidätyksillä, oikeusjutuilla ja maineen mustaamisella, elleivät nämä pysy hiljaa kokemuksistaan.

Nygårdin sanotaan maksaneen naisille ja tytöille seksistä ja uusien kumppaneiden hankkimisesta muun muassa tarjoamalla rahaa abortteihin, plastiikkakirurgiaan ja hammashoitoon. Usein uhreille sanotaan luvatun mallin uraa. Monet uhreista ovat olleet köyhistä lähtökohdista, syytekirjelmässä kerrotaan.

Nygårdin uhreja ja ”tyttöystäviä” on viihdytetty niin sanotuissa hemmottelujuhlissa, joista puhutaan paljon myös ryhmäkanteessa erityisesti Nygårdin Bahaman-kartanon väitettyjen seksuaalirikosten yhteydessä.

Nygård on usein väittänyt, että häneen kohdistuvat syytökset olisivat hänen Bahaman-kartanonaapurinsa, miljardööri Louis Baconin kehittämä ja maksama salaliitto. Tätä väitettä on esitetty vaiheittain kasvaneen ryhmäkanteen yhteydessä, mutta ei ainakaan vielä Yhdysvaltain liittovaltion syytteiden kohdalla.

Yhdysvaltain liittovaltion syytekirjelmän mukaan Peter Nygårdin ja tämän epäiltyjen rikoskumppanien uhreja huumattiin ja pakotettiin väkisin seksiin. ”Jotkut Nygårdin uhreista olivat alaikäisiä.”­

Syytekirjelmän mukaan Nygård työntekijöineen piti kattavaa tietokantaa naisista ja tytöistä, joiden kanssa Nygård harrasti seksiä. Tietokantaan kirjattiin esimerkiksi naisten henkilötietoja, mukaan lukien paino ja muita fyysisiä mittoja.

Jotkut Nygårdin uhrit ja uusia uhreja etsivät ”tyttöystävät” tai ”assistentit” olivat syytteiden mukaan kuin eräänlaisia panttivankeja suhteessaan miljonääriin.

”Nygård piti uhreja kontrollissa uhkauksin… jatkuvan seurannan, liikkumisrajoitusten ja fyysisen eristämisen keinoin… myös ’tyttöystävät’ olivat Nygårdin ja hänen kumppaneidensa jatkuvan tarkkailun alaisina, ja heillä ei ollut lupa lähteä kiinteistöistä ilman Nygårdin ilmaisemaa lupaa”, syytekirjelmässä sanotaan.

Syytekirjelmän mukaan suuri joukko Nygårdin alaisia on auttanut miljonääriä rikollisen elämäntapansa ylläpitämisessä ja uhrien vaientamisessa. Heitä ei kuitenkaan mainita syytekirjelmässä nimeltä, ja on epäselvää, ollaanko heitä vastaan nostamassa rikossyytteitä.

Ryhmäkanteessa sen sijaan mainitaan useita Nygårdin rikoksista tietäviä tai niihin mahdollisesti osallistuneita ihmisiä, joiden joukossa on ainakin yksi suomalaisnainen ja yksi ruotsalaismies. HS ei keskiviikkona onnistunut tavoittamaan kyseistä suomalaisnaista.

”Nämä minun entiset työkaverini on nimetty näissä haasteissa yhtä lailla rikollisiksi. Niinhän he ovatkin, he ovat edesauttaneet näitä asioita”, totesi Nygårdin palveluksessa 2000-luvun alussa työskennellyt suomalaismies, joka on ilmoittautunut todistajaksi ryhmäkannejutussa.

Helsingissä syntynyt ja lapsena vanhempiensa mukana Kanadaan muuttanut Nygård keräsi aiemmin itselleen satojen miljoonien eurojen omaisuuden. Raiskaussyytökset ovat ajaneet hänen yrityksensä ahdinkoon, ja maaliskuussa hän haki muotialan yhtiönsä Nygard International Partnershipin konkurssiin Yhdysvalloissa.