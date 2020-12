Raportti: Kiina on pakottanut yli puoli miljoonaa uiguuria ja muita vähemmistöjä poimimaan puuvillaa Xinjiangissa

Yhdysvaltalainen CGP-ajatushautomo arvioi, että ainakin 570 000 ihmistä kolmelta Xinjiangin alueelta olisi lähetetty pakollisiin, etnisille vähemmistöille kohdennettuihin työllistymisohjelmiin.

Kiina on pakottanut yli puoli miljoonaa uiguuria ja muiden vähemmistöjen edustajia poimimaan puuvillaa Xinjiangin alueella, Yhdysvaltain Washingtonissa toimiva ajatushautomo The Center for Global Policy (CGP) sanoo maanantaina julkaistussa raportissaan.

CGP pohjaa tietonsa Kiinan hallinnon asiakirjoihin ja medioiden kertomuksiin. Niiden pohjalta se arvioi, että ainakin 570 000 ihmistä kolmelta Xinjiangin alueelta olisi lähetetty pakollisiin työllistymisohjelmiin, jotka on kohdennettu nimenomaan etnisille vähemmistöille. Puuvillaa olisi poimittu käsin, ja poimijat olisivat olleet hallinnon tarkan valvonnan alaisia.

Poimintatöihin on CGP:n mukaan voinut päätyä myös ihmisiä, jotka on vapautettu aiemmin leireiltä, joita Kiina kutsuu ammatillisiksi koulutuskeskuksiksi ja läntinen media uudelleenkoulutus- tai keskitysleireiksi. Leireillä uiguureita yritetään käännyttää pois islaminuskostaan ja heille sekä muille vähemmistöille syötetään kommunistista propagandaa.

Leireille on suljettu ainakin miljoona ihmistä.

Myös CGP:n raportissa kerrotaan, että puuvillaa poimineisiin olisi kohdistunut manipuloivaa pakkokäännytystä. Se epäilee, että pakkotöissä on ollut todellisuudessa todennäköisesti vielä satojatuhansia ihmisiä enemmän kuin mitä nyt on saatu selville.

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Wang Wenbin on uutistoimisto Reutersin mukaan kiistänyt syytökset pakkotyöstä. Itse työntekoa se ei kuitenkaan kiistä.

Kiinan virallinen linja on, että kaikki Xinjiangin vähemmistöasukkaat saavat valita työtehtävänsä vapaasti.

”Se, että autamme ihmisiä kaikista etnisyyksistä saamaan turvatun työpaikan, on kaukana pakkotyöstä”, Wang sanoi medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Pekingissä. Hänen mukaansa jo lähes kolme miljoonaa ihmistä Xinjiangissa on päässyt pois köyhyydestä.

Puuvillanpoimijoita Xinjiangin alueen Dolatbagissa lokakuussa 2018.­

Xinjiangissa asuu noin 11 miljoonaa uiguuria. Alueella tuotetaan 85 prosenttia kaikesta Kiinan puuvillasta ja viidesosa sen kansainvälisestä tarjonnasta. Xinjiangin puuvillaa käyttävät useat muotialan yritykset.

Niiden joukossa on myös japanilainen Muji, jolla on Suomessakin liike. HS:n Silkkitien-kirjeenvaihtaja Ville Similä kertoi lokakuussa laajassa artikkelissaan yrityksistään jäljittää Mujin puuvillapaitansa alkuperää.

Voit lukea lisää aiheesta tästä linkistä: Mujista ostettu lämmin paita alkoikin tuntua hyytävältä – Onko meillä jokaisella kaapissamme pakkotyöllä tehty paita, ja mitä sille voi tehdä?

CGP:n raportin koostanut Adrian Zenz pitää mahdollisena, että osa puuvillaa poimineista tekee työtä vapaaehtoisesti. Hän huomauttaa silti, että pakkotyön riski on suuri.

Jo aiemmin Xianjingista on kantautunut tietoja pakkotyön käytöstä tekstiili- ja vaateteollisuudessa. Työtä tehdään olosuhteissa, joissa valvonta, turvallisuuskoneisto ja sosiaalinen kontrolli ovat vahvasti läsnä.

”On mahdotonta määritellä, missä tällöin menee raja pakon ja suostumuksen välillä”, Zenz kirjoittaa.