Suuressa osassa Saksaa päiväkodit pidetään auki, mutta vanhempiin vedotaan pitämään lapset kotona.

Berliini

Saksan tiukka koronasulku alkoi keskiviikkona, ja samalla lisääntyivät pelot siitä, että perheväkivalta lisääntyy.

Koulujen ja päiväkotien sulkemista pidettiin syksyn aikana sosiaalisista syistä viimeisenä keinona hidastaa koronaviruksen leviämistä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja osavaltioiden pääministerit päättivät 16. joulukuuta alkaneesta ja 10. tammikuuta asti jatkuvasta sulusta viime sunnuntaina. Koulujen ja päiväkotien lisäksi suljettuna on suurin osa palveluista, kuten keväälläkin.

Berliinin oikeussenaattori Dirk Behrendt ilmoitti tiistaina, että Saksan pääkaupunki on valmistautunut väkivallan lisääntymiseen pitämällä auki perheasioita käsittelevät tuomioistuimet myös koronasulun aikana.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä perheväkivaltaan liittyvät oikeudenkäynnit kasvoivat Berliinissä 7,5 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Berliinin Charité-sairaalan väkivallan uhreja auttavalla klinikalla potilasmäärä oli kesäkuussa 30 prosenttia edellisvuotta suurempi. Lasten hyväksikäyttötapaukset lisääntyivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla 23 prosentilla verrattuna edellisvuoteen.

Tilastot eivät kerro koko totuutta väkivallan määrästä, sillä suuri osa tapauksista jää ilmoittamatta. Berliinissä naisten turvakotipaikkoja on tänä vuonna lisätty ja perustettu myös hotelleihin.

Berliinin senaatin vihreiden johtaja Silke Gebel on ehdottanut koululaisille salakoodia, jolla he voivat viestiä opettajalle kotiväkivallasta. Kynnys soittaa poliisi on monille lapsille liian suuri.

Kevään koulu- ja päiväkotisulkujen kielteisten kokemusten takia monissa osissa Saksaa päiväkotisulkua päätettiin nyt lieventää. Saksan väkirikkaimmassa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa päiväkodit ovat auki, samoin muutamissa muissakin.

Berliinissä luovuttiin listasta, jossa määritellään ne ammatit, joissa olevien vanhempien lapset ovat oikeutettuja päivähoitoon.

Keväällä vain yhteiskunnan kannalta merkittäviksi katsotuilla aloilla työskentelevät saattoivat viedä lapsensa ”hätähoitoon”, mutta nyt riittää perheiden oma näkemys hoidon tarpeesta. Näin halutaan varmistaa, että kaikki hoidon tarpeessa olevat lapset saavat hoitoa. Voimakas vetoomus pitää lapset kotona on silti voimassa.

Saksassa marraskuussa aloitettu ”lockdown light” eli ravintoloiden, baarien ja muiden vapaa-ajanviettopaikkojen sulkeminen ei tuonut toivottua muutosta epidemian kehitykseen, vaan tartuntojen ja kuolleiden määrät ovat jatkaneet kasvuaan. Sen vuoksi yhteiskunnan sulkua laajennettiin.

Keskiviikkona tilastoitiin lähes tuhat kuollutta. Saksin osavaltiossa seitsemän päivän ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden lähenee pahimmissa piirikunnissa seitsemääsataa. Saksissa lääkärit ovat joutuneet tekemään valintoja tehohoitoon otettavista potilaista.

Kaikille tarvitsijoille ei ole riittänyt enää paikkoja hengityskoneissa.