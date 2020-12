Unicef auttaa Britanniaa ruokkimaan koululaisiaan ensimmäistä kertaa järjestön historian aikana: ”Tämä on häpeällistä”

25 000 punnan apurahalla on tarkoitus auttaa niitä lapsia, joiden elinolosuhteita koronaviruspandemia on heikentänyt.

YK:n alainen lasten avustusjärjestö Unicef on myöntänyt Britannialle apurahan, jolla tuetaan Southwarkissa Etelä-Lontoossa asuvien koululaisten ruokailua. Kerta on ensimmäinen koko järjestön 70-vuotisen historian aikana.

Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian sekä uutistoimisto AFP.

Kansalaisvoimin toimivalle School Food Matters (Kouluruoalla on väliä) -projektille ohjattavalla 25 000 punnan eli noin 28 000 euron apurahalla on tarkoitus auttaa niitä lapsia, joiden elinolosuhteita koronaviruspandemia on heikentänyt. School Food Matters tarjoaa avustuksen turvin yli 20 000 aamiaista kaikkiaan 25:lle koululle.

Avustuslähetykset jaetaan joulun ja helmikuussa olevan lyhyen lomakauden aikana.

Kriisi- ja konfliktialueilla tekemästään työstä tunnetun Unicefin kädenojennus otettiin Britanniassa vastaan ristiriitaisin tunnelmin.

Työväenpuolue labourin varajohtaja Angela Rayner arvosteli konservatiivipääministeri Boris Johnsonia ja valtiovarainministeri Rishi Sunakia siitä, että Britannian lapset joutuvat turvautumaan järjestöön, joka on tottunut auttamaan ihmisiä sota-alueilla ja luonnonkatastrofeissa.

”Tämä on häpeällistä”, hän kirjoitti viestipalvelu Twitterissä. ”Olemme yksi maailman varakkaimmista maista.”

School Food Mattersin perustaja Stephanie Slater puolestaan kiitteli Unicefia vuolaasti. Ruoka-avusta pääsee osalliseksi AFP:n mukaan lähes 2 000 vähävaraista perhettä.

Johnsonin hallinnon tiedottaja kiinnitti keskiviikkona huomiota siihen, että lasten riittävää ravinnonsaantia pandemian aikana on tuettu esimerkiksi antamalla 16 miljoonaa puntaa ruoka-apua tarjoavien vapaaehtoisjärjestöjen käyttöön.

Brittiläisen Food Foundationin keväällä teettämän kyselyn mukaan 2,4 miljoonaa lasta elää kotitalouksissa, joissa riittävän ravinnon saanti ei ole taattua.

Lokakuuhun mennessä 900 000 uutta lasta oli rekisteröity ilmaisten kouluruokien piiriin, The Guardian kirjoittaa.