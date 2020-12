Putin väitti Bellingcatin julkaiseman materiaalin olevan Yhdysvaltain tiedustelulta.

Moskova

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi torstaina ensimmäistä kertaa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin myrkytyksestä kertovaa raporttia.

Tutkiva ryhmä Bellingcat ja venäläinen sivusto The Insider julkaisivat maanantaina raportin, jossa kerrottiin Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n seuranneen Navalnyitä jo pitkään. Raportti myös esitteli virkailijat, jotka osallistuivat myrkytykseen.

Raportti perustui muun muassa puhelin- ja lentolipputietoihin, joiden avulla FSB:n erikoisryhmän liikkeet saatiin selville.

”Se ei ole mikään tutkinta, se on Yhdysvaltain tiedusteluelinten materiaalien legalisointia”, Putin sanoi vuotuisessa suuressa tiedotustilaisuudessaan.

Hän ei siis kiistänyt, etteivätkö raportissa esitellyt miehet olisi FSB:n virkailijoita. Hän kuitenkin kiisti Venäjän myrkyttäneen Navalnyin.

Putin ei tosin vieläkään käyttänyt Navalnyistä tämän nimeä, vaan puhui tällä kertaa ”berliiniläisen klinikan potilaasta”. Navalnyi lennätettiin elokuussa hoitoon Berliiniin.

Putin väitti Yhdysvaltain erikoispalveluiden tukevan Navalnyitä. Siksi Venäjän tiedustelun on ”tietenkin pidettävä häntä silmällä”.

”Mutta se ei tarkoita, että hänet pitäisi myrkyttää”, Putin sanoi.

”Kenelle siitä on hyötyä? Jos haluttaisiin, hoidettaisiin loppuun asti.”

Navalnyitä koskeva kysymys oli odotetuin Putinin torstaina järjestetyssä suuressa vuotuisassa lehdistötilaisuudessa.

Virallinen Venäjä on reagoinut raporttiin hitaasti ja varsin vaisusti, vaikka muualla se on herättänyt laajaa huomiota. Venäjä on jo aiemmin syyttänyt Bellingcatin toimivan yhteistyössä läntisten tiedustelupalveluiden kanssa.

Nyt Putin vihjaisi Bellingcatin materiaalin olevan todiste yhteistyöstä. Hän sanoi Venäjän erikoispalveluiden virkailijoiden tietävän, että Yhdysvallat seuraa heidän puhelintensa sijaintia. Tämän Putin esitti todisteena sille, että Yhdysvallat tukee ”berliiniläisen klinikan potilasta”.

Venäjällä puhelin- ja muuta dataa on varsin helppo saada. Sitä sekä vuodetaan että myydään. Bellingcatin raportin varsinainen yllätys monelle oli, etteivät turvallisuuspalvelu FSB:n virkailijatkaan ole tältä turvassa.

Putinin vuotuinen tiedotustilaisuus kestää yleensä tunteja. Se on käsikirjoitettu show, jossa valtaosa kysymyksistä on pehmeitä, joskus lähinnä maakuntien edustajien vetoomuksia. Kysymysten aiheet vaihtelevat

Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin videon välityksellä. Putin oli residenssissään, johon oli päästetty häntä tavallisestikin päätyökseen seuraavia toimittajia karanteenin ja testien jälkeen.

Putin puhui pitkään koronaviruksesta sekä elintarvikkeiden kallistumisesta. Aihe on ollut viime päivinä pinnalla, sillä esimerkiksi sokeri on kallistunut 70 prosenttia. Putin ei kuitenkaan esitellyt mitään selkeää ratkaisua.

Hän myönsi köyhyyden lisääntyneen, mutta huomautti tilanteen olevan silti huomattavasti parempi kuin vuonna 2000, jolloin hän nousi presidentiksi. Pandemia on aiheuttanut taloudellisen iskun, mutta Putin sanoi monilla EU-mailla menevän huonommin.

Putin joutui vastaamaan myös paljastuksiin ex-vävynsä korruptiosta. Putin sanoi raportin olleen lukukelvoton ja sen tietojen peräisin Yhdysvaltain tiedustelulta.

Sen sijaan hän jätti suoraan vastaamatta kysymykseen, aikooko hän jatkaa presidenttinä vuoden 2024 jälkeen. Hänen nykyinen kautensa päättyy silloin, mutta hän voi perustuslain muutoksen jälkeen asettua vielä ehdolle.