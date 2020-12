Expressen: 45 ruotsalaista eli valtion rahoilla Isisin alueella – Suomikin on luultavasti maksanut tukia Isis-taistelijoille

Ruotsalaiset Isisin jäsenet nostivat muun muassa lapsilisiä sekä asumis- ja opintotukia.

Tukholma

Ainakin 45 jihadistijärjestö Isisiin liittynyttä ruotsalaista on rahoittanut toimintaansa sota-alueilla nostamalla valtion tukia, kuten lapsilisiä sekä asumis- ja opintotukia. Asiasta kertoo iltapäivälehti Expressen.

Valtion Isis-taistelijoille maksamien tukisummien määrä nousee lehden kartoituksen mukaan yli miljoonaan kruunuun eli yli sataantuhanteen euroon.

Osa Isisin jäsenistä on hakenut ja saanut tukia myös asuessaan Syyriassa.

Ruotsista on viime vuosien aikana matkustanut noin 300 ihmistä Syyriaan ja Irakiin ottamaan osaa Isisin toimintaan. Noin puolet lähtijöistä on sittemmin palannut takaisin Ruotsiin, arvioi maan suojelupoliisi Säpo.

Expressen listaa jutussaan kaikki 45 tuensaajaa ja kertoo heidän taustoistaan. Tuen saajista 24 on saanut tukia suoraan omille tileilleen, muut tuen piirissä olevat ovat heidän perheenjäseniään.

”On suoraan sanottuna törkeää, että näin on tapahtunut”, sanoo lehden haastattelussa Thomas Falk, joka vastaa järjestäytyneen rikollisuuden tutkimisesta Ruotsin vakuutuskassassa.

Joissain tapauksissa viranomaiset ovat onnistuneet selvittämään tukien väärinkäyttöä ja katkaisemaan tukien maksun. Joissain tapauksissa tukien maksaminen on jatkunut vuosien ajan.

Suurin tukisumma on lehden mukaan maksettu norrköpingiläiselle naiselle, joka on saanut tukia yli 250 000 kruunua eli noin 24 600 euroa. Nainen lähti Ruotsista vuonna 2015 miehensä ja kahden lapsen kanssa. Myöhemmin vakuutuskassa on turhaan pyrkinyt perimään tukia takaisin.

Tukijärjestelmän hyväksikäytön valvonta on viranomaisten mukaan vaikeaa, koska kaikilla Ruotsin kansalaisilla on oikeus tukiin. Tukien maksu keskeytyy, jos maasta muuttaa pois pysyvästi, mutta Isisin jäsenet harvoin kertovat muuttosuunnitelmistaan viranomaisille.

Myös Suomessa on noussut esiin kysymys, maksaako Kela tukia ihmisille, jotka toimivat rikollisjärjestöissä, kuten Isisissä.

Kelan tiedossa ei ole tapauksia, joissa toiseen maahan vierastaistelijaksi lähteneelle olisi maksettu etuuksia Suomesta. Kelan etuuksia maksetaan vain Suomessa asuville. Aiemmin tukien maksu jatkui, jos henkilö muutti enintään vuodeksi pois Suomesta. Viime vuonna lakia muutettiin niin, että jos suomalainen muuttaa yli kuudeksi kuukaudeksi pois Suomesta, tukien maksaminen päättyy.

Jos ihminen ei kuitenkaan kerro muutostaan viranomaisille, tukien maksaminen voi jatkua. Tukien maksu Isis-taistelijoille on siis ollut todennäköistä myös Suomessa. Tällaisessa tapauksessa myös Suomi pyrkii perimään tuet takaisin.

Ruotsalainen terrorismintutkija Magnus Ranstorp on arvioinut, että kaikki EU-maat rahoittavat välillisesti terroristijärjestö Isisiä sosiaalitukien muodossa. Ranstorpin mukaan sosiaalituet ovat yksi Isisin tärkeimmistä mikrorahoituksen lähteistä. Tutkijan mukaan käytännössä kaikki Isis-taistelijoiksi lähtevät ovat saaneet sosiaalitukia, koska niiden valvonta on riittämätöntä.

Väärin perustein maksetut tuet ovat nousseet Ruotsissa esille aiemminkin.

Esimerkiksi vuosi sitten marraskuussa Ruotsissa paljastui, että Irakin puolustusministerinä toiminutta Najah al-Shammaria epäiltiin tukien väärinkäytöstä. Al-Shammari on Ruotsin kansalainen ja kirjoilla siellä nimellä Najah al-Adeli.

