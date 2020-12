Tutkijat epäilevät, että nikkeli olisi voinut päätyä maitoon tuholaismyrkyistä.

Intian Elurussa satoja ihmisiä sairaalahoitoon ajaneiden mysteerioireiden alkuperä saattaa olla selviämässä.

Intialaisen lääketieteen instituutin AIIMS:n (All India Institute of Medical Sciences) tutkijaryhmän mukaan Elurun kaupungista kerätyistä maitonäytteistä on löytynyt nikkeliä, kertoo qatarilainen Al Jazeera -uutiskanava.

Löydös vastaa sitä, mitä viime viikoilla tuntemattomasta syystä sairastuneiden tilasta on aiemmin kerrottu. Osassa sairastuneista otetuista laboratorionäytteistä havaittiin suuria määriä nikkeliä ja lyijyä.

”Tämä on hälyttävää”, Elurun aluesairaalan johtaja Avr Mohan totesi Al Jazeeralle. ”Nikkeliä ei pitäisi olla maitonäytteiden joukossa.”

Yli 600 ihmistä Andhra Pradeshin osavaltiossa sijaitsevassa Elurussa sai itsenäisyyspäivän tienoilla erikoisia oireita. He kärsivät jatkuvasta kivusta, pahoinvoinnista, suun vaahtoamisesta, äkillisistä tajunnanmenetyksistä sekä poltteen tunteesta silmissä.

Suurin osa sairastuneista oli sairaalahoidossa, ja heistä kaikki antoivat negatiivisen covid-19-testituloksen.

Al Jazeeran mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut sairastumisen seurauksena.

Tutkijaryhmä epäilee, että nikkeli olisi voinut päätyä maitoon tuholaismyrkyistä. Tätä teoriaa tuki myös Intian kemianteknologian instituutti (IICT).

Tutkimukset ovat silti kesken.

”Nikkeliä täytyy olla ruohikossa tai jossain muussa, mitä karja syö”, Avr Mohan arvioi.

Selitystä potilaiden laboratorionäytteistä löytyneelle lyijylle ei ole löydetty.