SVT:n torstaina julkaisemalla videolla kuningas sanoi, että Ruotsi on ”epäonnistunut”. ”On hirveää, kuinka paljon ihmisiä on kuollut”, hän totesi.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven vastasi torstai-iltana järjestetyssä lehdistötilaisuudessa kuningas Kaarle XVI Kustaan Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle antamassa haastattelussa esittämään kritiikkiin koronaviruspandemian hoidosta. Löfvenin mielestä Ruotsin vastausta koronaviruspandemiaan voi arvioida kunnolla vasta, kun tilanne on ohitse.

”Minulla on täysi luottamus hallitukseen. Teemme kovasti töitä joka ikinen päivä”, hän sanoi Expressenin mukaan. Löfvenin mukaan ministerit tasapainoilevat haastavassa tilanteessa parhaan kykynsä mukaan.

SVT:n aiemmin torstaina julkaisemalla lyhyellä videolla kuningas sanoi, että Ruotsi on ”epäonnistunut”.

”On hirveää, kuinka paljon ihmisiä on kuollut. Siitä me kaikki kärsimme”, hän totesi.

Haastattelussa Kaarle Kustaa kertoi surevansa myös sitä, ettei moni ole saanut jättää läheisilleen kunnollisia jäähyväisiä.

”Se on raskasta ja traumaattista.”

Lausunto oli harvinainen, sillä Ruotsin perustuslain mukaisesti kuningas on pysytellyt tavallisesti sivussa politiikasta.

Lehdistötilaisuudessa Löfven toppuutteli tilannetta sillä, että Kaarle Kustaa vaikutti viittaavan kommenteillaan epäonnistumisesta yksinomaan kuolonuhrien määrään.

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 7 000 ihmistä. Yli 350 000 on sairastunut.

Tilanteen vakavuutta ei ole Löfveninkään mielestä kiistäminen. Hän kuitenkin totesi, että hallitus on pyrkinyt toimimaan niin ripeästi kuin on ollut mahdollista. Esimerkiksi hygieniakoulutusta on annettu sadoilletuhansille, ja sosiaalihallitus on koordinoinut riittävän välineistön hankintaa. Sitä, mitä voitaisiin vielä kehittää, pohditaan Löfvenin mukaan jatkuvasti.

Kun pääministeriltä kysyttiin, millaisissa asioissa hallitus on epäonnistunut, hän mainitsi muun muassa vanhustenhoidon liian vähäiset resurssit.

”Henkilöstö tekee siellä mahtavaa työtä.”