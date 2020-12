Saudit hallitsevat Jemenin syrjäisintä kolkkaa, vaikka sota on aivan toisaalla: Alueella asunut suomalais­tutkija pitää selityksenä salaista öljyputkea

Saudi-Arabian tiedetään havitelleen putkea Jemenin poikki Intian valtameren rannalle öljyvientinsä turvaamiseksi. Se ei ole myöntänyt hanketta.

Susanne Dahlgrenin ottama kuva Intian valtameren rannalta Ghaydan kaupungin liepeiltä Mahran maakunnasta vuonna 1988. Kuvan panssarivaunu on luultavasti peräisin Etelä-Jemenin itsenäisyystaisteluista 1960-luvulta.­

Syrjäisyys on pelastanut Jemenin itäisimmän osan veriseltä sisällissodalta. Kuusi vuotta kestäneet taistelut ovat pysyneet satojen kilometrien päässä maan länsilaidalla, jossa asuu melkein koko kansa.

Silti juuri tämä alue, kuiva ja harvaan asuttu Mahran maakunta, on ollut jo kolme vuotta Saudi-Arabian asevoimien hallinnassa.

Miksi ihmeessä?

Saudi-Arabian sotilaita valvomassa rahtikoneiden purkamista Maribissa tammikuussa 2018.­

Virallisesti Saudi-Arabian joukkoja on Jemenissä, koska ne tukevat Jemenin kansainvälisesti tunnustettua hallitusta sodassa kapinallisia vastaan ja suojaavat Saudi-Arabian omaa etelärajaa kapinallisten hyökkäyksiltä.

”Kolmas syy on öljyputken rakentaminen Mahran alueen läpi Intian valtamerelle”, sanoo yliopistonlehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta.

Näin uskoo myös suuri osa Mahran asukkaista. Saudi-Arabia ei ole myöntänyt asiaa.

Dahlgren on asunut Jemenin tärkeimmissä kaupungeissa Sanaassa ja Adenissa, ja hän on vieraillut Jemenin kaikissa 22 maakunnassa. Dahlgren on tehnyt tutkimusta maasta ja kirjoittanut siitä useita tieteellisiä julkaisuja.

Mahran alueella Dahlgren toimi 1990-luvun vaihteessa koordinaattorina suomalaisessa projektissa paikallisen terveydenhuollon parantamiseksi.

”Tie Mahraan oli kivinen ja autio. Matka silloisesta pääkaupungista Adenista kesti autolla kaksi vuorokautta, ja välillä pysähdyttiin yöpymään paikallisten leirinuotioille.”

Alueella ei ollut puhelinverkkoa, ja televisio-ohjelmat näkyivät viikon myöhässä.

Ghaydan kaupungin pääkatu Mahran maakunnassa Jemenissä vuonna 1989. Saudi-Arabian joukot ottivat kaupungin hallintaansa syksyllä 2017.­

Syrjäisyydestä kertoo myös, että kun kommunistien hallitsema Etelä-Jemen ja islamistien hallitsema Pohjois-Jemen yhdistyivät vuonna 1990, osa hallintoväestä yhteisessä pääkaupungissa Sanaassa ei edes tiennyt, että Mahra kuuluu uuteen valtioon, Dahlgren kuvaa.

Sanaa oli kuulunut Pohjois-Jemeniin, Mahra Etelä-Jemeniin.

Syksyllä 2017 Dahlgren sattui lukemaan pienen uutisen Mahrasta: Kaksi hyökkääjää oli ampunut ohikulkijan moottoripyörän selästä ja poistunut paikalta jättämättä vihjettäkään motiivista. Tällaista ei ollut totuttu näkemään alueella.

Dahlgren muisti, että samanlaisia murhia tapahtui alueella 1990-luvulla, kun haluttiin aiheuttaa sekasortoa.

Uutisesta ei kulunut aikaakaan, kun Saudi-Arabian panssarivaunut vyöryivät aavikkorajan yli Mahraan.

Jemenillä ei ole luonnonvaroja kuin nimeksi, mutta sillä on strateginen sijainti Punaisenmeren ja Intian valtameren yhtymäkohdassa.

Jemenin pohjoinen rajanaapuri Saudi-Arabia on luonnonvaroiltaan maailman rikkaimpia maita, mutta öljykenttien sijainti ja valtamerisataman puute aiheuttavat sille hankaluuksia.

Suurin osa saudiöljystä lastataan säiliöaluksiin Persianlahdella, jolloin niiden pitää kulkea Hormuzinsalmen läpi saavuttaakseen Aasian markkinat. Kansainvälisten kriisien partaalla Iranilla on ollut tapana uhata Hormuzinsalmen sulkemisella.

Päästäkseen Persianlahdelta Euroopan markkinoille öljyalusten pitää kulkea myös Kyynelten portin eli Bab el Mandebin salmen läpi Punaisellemerelle, jonka Suezin kanava yhdistää Välimereen.

Kapeat salmet ovat alttiita aluepoliittiselle kamppailulle ja merirosvoilulle, mikä tekee läpikulusta erityisen hankalaa.

Helpottaakseen tilannettaan saudit ovat yrittäneet neuvotella öljyputkesta Jemenin halki Intian valtamerelle useaan otteeseen jo 1980-luvulta lähtien, mutta Jemenin aiemmat presidentit ovat aina torpanneet idean.

Nyt aika on toinen.

Vajaan 30 miljoonan asukkaan Jemen kouristelee syyskuussa 2014 alkaneessa sisällissodassa, johon on kytkeytynyt monia ulkovaltoja. Sodassa on kuollut yli satatuhatta ihmistä. Miljoonat ovat paenneet kotoaan.

Sisällissodassa ovat vastakkain kansainvälisesti tunnustetun presidentin Abdrabbu Mansur Hadin hallitus ja huthikapinalliset, jotka valtasivat pääkaupunki Sanaan sodan alussa.

Presidentti Hadin kannatus Jemenissä on tätä nykyä pientä, ja eri ryhmittymät pyrkivät ottamaan tilansa valtatyhjiössä. Taisteluja on käyty myös hallituksen joukkojen ja etelän separatistiryhmien välillä, vaikka ne ovat liittolaisia hutheja vastaan.

Etelän joukot ovat pitäneet valtaa tärkeässä satamakaupungissa Adenissa. Hallituksen joukkojen tila on käynyt entistä ahtaammaksi pohjoisessa, sillä huthit ovat edenneet kohti öljykaupunki Maribia, joka on ollut hallituksen joukkojen viimeisiä tärkeitä tukikohtia.

Saudi-Arabian johtaman arabimaiden liittouman panssarivaunu hiekkadyyneillä Maribin maakunnassa syyskuussa 2015.­

Jemenin tilannetta on jo vuosia kuvattu maailman pahimmaksi humanitaariseksi katastrofiksi.

Huolta lisää koronaviruksen leviäminen, sillä maan terveydenhuolto on muutenkin romahtanut. Laajoilla alueilla kärsitään nälästä, mikä madaltaa ihmisten vastustuskykyä virusta vastaan.

Suurin osa jemeniläisistä elää avustusoperaatioiden varassa, ja niiden rahoitus on vaakalaudalla. Yhdysvaltojen uhkaus määrittää huthit terroristijärjestöksi voi hankaloittaa entisestään kansainvälisen avun jakamista.

Saudi-Arabialla on valtava rooli Jemenin sodassa. Sen johtama arabimaiden liittouma on taistellut hallituksen joukkojen rinnalla huthikapinallisia vastaan. Lisäksi saudit ovat toimineet välittäjinä etelän separatistien ja hallituksen välisissä kiistoissa. Viime viikolla arabiliittouma vakuutti näiden päässeen viimein sopuun aiemmin solmitun vallanjakosopimuksen täytäntöönpanosta.

Presidentti Hadilla on tiiviit yhteydet Saudi-Arabiaan, ja hän on ollut lähes koko sodan ajan maanpaossa Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa.

Tutkijoiden mukaan Saudi-Arabialla on pitkät perinteet sekaantumisesta Jemenin sisäpolitiikkaan, mitä selittää Jemenin strateginen sijainti. Saudi-Arabia on jo vuosikymmeniä aiheuttanut sekasortoa lahjomalla ja aseistamalla tiettyjä ryhmittymiä ja samalla pyrkinyt pitämään läheiset suhteet Jemenin johtoon. Saudeille on ollut tärkeää, että naapurimaa pysyy sopivasti heikkona mutta toimintakykyisenä.

Mahra on Jemenin 22 maakunnasta pinta-alaltaan toiseksi suurin mutta väkiluvultaan kaikkein pienin. Suomen Lappia vastaavalla alueella asuu runsaat 80 000 ihmistä eli vain noin joka 350. jemeniläinen.

Jemenin sodan alettua Mahrassa eleltiin pitkään tavanomaista arkea.

Paikalliset saivat elantonsa kalastuksesta ja karjanhoidosta, niin kuin ovat saaneet vuosisatojen ajan. Sijainti vakaan itänaapurin Omanin vieressä ja Intian valtameren rannalla varmisti sen, että toreille saatiin alati uusia tuotteita. Alueen monet heimot tottuivat asioimaan paikallishallinnon kanssa. Valtionhallinnon merkitys oli pieni.

Tilanne muuttui syksyllä 2017, kun Saudi-Arabian asevoimat saapuivat Mahraan. Sotilaat ottivat Ghaydan lentokentän ja Nishtunin sataman haltuunsa. Presidentti Hadi vaihtoi maakunnan kuvernöörin saudimielisempään. Saudit miehittivät raja-asemat, ja itänaapurista Omanista tulevalle tavaralle asetettiin sadan prosentin tullit. Tuontitavaroiden hinnat nousivat pilviin.

Maanpaossa elävä presidentti Hadi teki elokuussa 2018 harvinaisen matkan palaten lyhyelle visiitille kotimaahansa. Kohde oli Mahra, jossa hän tapasi Saudi-Arabian Jemenin-suurlähettilään Mohammed al-Jaberin.

Pari viikkoa tapaamisen jälkeen julkisuuteen vuosi asiakirja, jossa saudiarabialainen öljysatamien rakentamiseen erikoistunut yritys Huta Marine Works osoitti kiitollisuuttaan suurlähettiläs al-Jaberille. Asiakirjasta kävi ilmi, että yritykseltä oli pyydetty suunnitelma öljysataman rakentamisesta.

Mahran asukkaat pitivät asiakirjaa todisteena siitä, että Saudi-Arabia on rakentamassa öljyputkea Jemenin halki Intian valtamerelle. Heräsi pelko, että heidän satamansa valjastettaisiin Saudi-Arabian öljynvientiin.

Mielenosoitukset saudien läsnäoloa vastaan alkoivat. Ne ovat paikoin johtaneet myös aseellisiin yhteydenottoihin. Human Rights Watch raportoi maaliskuussa, että mahralaisia on umpimähkäisesti pidätetty, kidutettu ja viety Saudi-Arabiaan.

Saudi-Arabia on perustellut asevoimiensa läsnäoloa Mahrassa sillä, että huthit käyttävät aluetta aseiden salakuljetusreittinä.

Susanne Dahlgrenin mukaan ajatus on täysin epärealistinen.

”Tämä tarkoittaisi, että aseiden pitäisi ensin jotenkin päästä Mahraan. Ja sen jälkeen vastassa olisi erittäin hankalakulkuinen reitti halki Jemenin, jota vartioivat lukuisat eri joukot sadoilla tiesuluilla. Hutheillahan on pääsy Punaisellemerelle, jonka kautta on paljon helpompi salakuljettaa tavaraa.”

Öljyputken rakennussuunnitelmista ei ole konkreettisia todisteita. Jotain Mahran alueella kuitenkin tapahtuu. Jotain, millä on vain löyhä kytkös toisella puolella Jemeniä käytävään sotaan.

Sodan varjossa saudit ovat voineet edistää omia pyrkimyksiään alueella, ja jonkinlaisen luvan siihen on antanut saudien sätkynukeksi päätynyt Jemenin presidentti Hadi.

Dahlgren piirtää Jemenin kartan ja näyttää, mistä öljyputki kulkisi. Tiedot perustuvat paikallistuntemukseen, minkä lisäksi Dahlgren kerää tietoa sosiaalisesta mediasta ja paikallisista lehdistä.

Saudi-Arabian puolella on pieni kylä nimeltään Kharkhir.

”Kylässä on infrastruktuuri valmiina, ja siitä rakentaisi nopeastikin ison kaupungin”, sanoo Dahlgren.

Sieltä putki kulkisi kivikkoista autiomaata pitkin Nishtunin satamaan, joka oli pääasiassa paikallisten kalastajien käytössä ennen kuin saudit ottivat sen haltuun.

Tanskalaisten 1980-luvulla rakentama Nishtun olisi Dahgrenin mukaan laajennettavissa öljysatamaksi. Saudi-Arabia on jo ilmoittanut rahoittavansa Nishtunin sataman kunnostuksen ja laajennuksen.

Saudi-Arabia on myös tiedottanut lukuisista kehityshankkeista paikallisten terveydenhoidon, koulutuksen ja yleisen elämänlaadun parantamiseksi. Saudi-Arabian kuninkaan Salmanin nimeä kantava humanitaarisen avun keskus on jakanut asukkaille ruokalaatikoita, lihaa ja viikunoita.

Saudit käyttävät humanitaarista apua propagandavälineenään. Tarkoitus on muuttaa paikallisten mielipiteitä saadakseen oman tahtonsa läpi.

Dahlgrenin mukaan uusi toimintamalli on paikoin toiminut Mahrassa. Mielenosoitukset ovat laantuneet, ja jotkut heimot ovat kääntyneet puolustamaan saudeja. Tuki ei kuitenkaan ole yhtenäistä, ja alueen sisäiset jännitteet ovat kasvaneet.

Dahlgren pitää saudien öljyputkihanketta keskeisessä roolissa koko Jemenin sodan kannalta.

Lähtiessään mukaan sotaan saudit uskoivat sen olevan ohi kahdessa viikossa, mutta se jatkuu jo kuudetta vuotta.

Sodasta on tullut taakka. Saudit tarvitsevat poistumissuunnitelman, jolla säästää kasvonsa. Sellaiseksi kävisi Dahlgrenin mukaan oma öljyputki ja öljysatama Intian valtameren rannalla.

Helppoa sen rakentaminen ja ylläpitäminen ei kuitenkaan olisi.

”Jemeniläiset ovat ylpeitä omasta maastaan. He eivät tule koskaan antamaan jonkin ulkovallan hallita itseään.”