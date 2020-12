Pari miljoonaa valko­venäläistä seuraa puhelimistaan Stsjapan Putsilan, 22, viestejä, ja siksi hän on Lukašenkan inhokki

Stsjapan Putsilan pyörittämillä kanavilla on Telegram-palvelussa 2,5 miljoonaa tilaajaa.

Varsovassa asuva valkovenäläinen bloggari Stsjapan Putsila antoi HS:lle haastattelun videoyhteydellä Brysselistä. Tämä kuva on hänen toimistoltaan Varsovasta elokuulta.­

Kun mielenosoitukset Valko-Venäjällä viime kesänä alkoivat, tärkeän roolin sai yllättäen nuori bloggari.

Varsovassa maanpaossa elävä Stsjapan Putsila, 22, pyöritti pikaviestipalvelu Telegramissa Nexta- ja Nexta Live -nimisiä kanavia. Niistä tuli kesällä nopeasti Valko-Venäjän suosituimpia ja liikehdinnän tärkeimpiä viestintäkeinoja. Tilaajia on edelleen yhteensä kaksi ja puoli miljoonaa.

Putsilan kanavat kertoivat, missä ja milloin mielenosoituksia järjestetään. Osanottajat saivat mielenosoitusten aikana tietää Putsilalta, minne kärkijoukko on siirtymässä ja missä poliisit ovat. Muille hän välitti paikan päältä tullutta kuvaa.

”Olihan se tietenkin aika odottamatonta, että Telegram-kanavastamme tuli niin suosittu”, Putsila sanoo nyt HS:n videohaastattelussa.

”Toisaalta se oli loogista.”

Valko-Venäjällä valtaosa mediasta on vallanpitäjien kontrollissa. Vallanpitäjät ovat myös toistuvasti rajoittaneet pääsyä internetiin. Lisäksi useita toimittajia on vangittu.

Silti aina syntyy keinoja tiedon välittämiseen, Putsila sanoo. Nyt niiksi nousivat ulkomaille lähteneiden valkovenäläisten Telegram-kanavat.

Telegram on samantyyppinen pikaviestisovellus kuin Suomessakin suosittu Whatsapp. Venäläistaustainen sovellus sanoo olevansa tietoturvaltaan Whatsappia parempi.

Telegramissa käyttäjät voivat perustaa viestikanavia, joita muut voivat tilata. Tilaajien määrää ei rajoiteta, joten Telegram soveltuu myös viestintään laajoille joukoille. Tällaiset kanavat ovatkin suosittuja ja yleisiä.

Tietosuojansa vuoksi Telegram on suosittu paitsi oppositioväen myös terroristien keskuudessa. Juuri terrorismiin vedoten monet itsevaltaiset maat ovat pyrkineet estämään sen toimintaa, vaikka varsinaisena kohteena olisikin oppositio.

Valko-Venäjän protestiliikehdinnässä Telegramilla on ollut niin keskeinen asema, että jotkut ehtivät jo kutsua sitä Telegram-vallankumoukseksi. Isossa roolissa on siis ollut juuri Nexta, joka lausutaan Nehta.

Ei siis ihme, että Putsila on Valko-Venäjän vallanpitäjien ykkösinhokkeja. Nämä ovat julistaneet kanavat ”ekstremistiseksi materiaaliksi”, nostaneet rikossyytteitä Putsilaa vastaan ja antaneet hänestä etsintäkuulutuksen.

”He käyttävät keinoja – siis väittävät terroristeiksi – jotka toimivat vain Valko-Venäjällä. Ne eivät toimi sivistysvaltioissa, minkä he kyllä hyvin tietävät. He vain yrittävät antaa vaikutelman, että olisivat löytäneet tähän syyllisen”, Putsila sanoo.

”Vaikka he itsehän ovat syyllisiä. He alkoivat itse käyttää väkivaltaa rauhallisia ihmisiä vastaan ja jatkavat sitä.”

Hän kutsuu ekstremismisyytöksiä ”koomisiksi” kaikille, jotka ymmärtävät mitään demokratiasta, mutta on niissä vakavampikin puolensa. Hän on maanpaossa Puolassa, jonne hänen perheensäkin joutui muuttamaan.

Videohaastattelua Putsila antaa Brysselistä. Hän on siellä mukana vastaanottamassa europarlamentin Saharov-palkintoa, jonka tänä vuonna sai Valko-Venäjän oppositio.

”Nyt tehtävänämme on jatkaa ihmisten informointia Valko-Venäjällä tapahtuvasta, saada ihmisiltä tietoa ja suojata lähteiden henkilöys, koska ihmiset pelkäävät.”

Nextassa on Putsilan mukaan töissä runsaat kymmenen ihmistä. Toimintaa on tarkoitus kehittää ja laajentaa muun muassa tutkivaan journalismiin sekä Youtubeen, jossa Nextan juuret ovat. Se on Putsilan mukaan myös varautumista tulevaan.

”Haluamme pysyä demokraattisena elementtinä, kanavana, joka jatkaa totuuden puhumista hallituksesta riippumatta.”

Valko-Venäjällä on ollut poikkeuksellinen vuosi. Kevään kuluessa kansalaisten ärtymys kasvoi, ja alkukesästä ihmiset jonottivat täyttämään presidenttiehdokkaiden kannattajakortteja.

Maataan vuodesta 1994 johtanut Aljaksandr Lukašenka kuitenkin esti kolmen suosituimman ehdokkaan pääsyn vaaleihin ja vangitsi heistä kaksi tunnetuinta. Vangituista toinen on suosittu bloggari Sjarhei Tsihanouski, jonka vaimo Svjatlana Tsihanouskaja pääsi ainoaksi oikeaksi Lukašenkan vastaehdokkaaksi.

Oppositiokampanjat yhdistyivät Tsihanouskajan taakse, joten vaaleista tuli kansanäänestys itsevaltaisesta Lukašenkasta. Tsihanouskajan vaalitilaisuudet keräsivät kymmeniätuhansia ihmisiä, mikä oli aivan uutta.

Lopulta viranomaiset väärensivät vaalit ja julistivat Lukašenkan voittajaksi murskaluvuin. Mielenosoitukset alkoivat jo vaali-iltana, mutta ne kasvoivat pian moninkertaisiksi ihmisten suututtua poliisien raaoista otteista mielenosoittajia vastaan.

Putsila sanoo, ettei protestiaalto ollut täysi yllätys.

”Puhuimme kuukausia, että isoja mielenosoituksia on tulossa. Monet epäilivät eivätkä uskoneet, että ihmiset osallistuisivat. Kun on koronavirus ja poliittinen apatia.”

Putsilan mukaan höyryjen oli kuitenkin purkauduttava jossain vaiheessa.

”Valko-Venäjällä on vahvoja ihmisiä. He osallistuvat edelleen mielenilmauksiin vainosta, rikossyytteistä, jatkuvasta pelottelusta, pidätyksistä ja sakoista huolimatta. Ihmiset ovat jo neljä kuukautta osoittaneet mieltään ja sanoneet diktatuurille ei.”

Sekin vaikutti, ettei liikehdinnällä ole johtoa.

”Valko-Venäjällä vallanpitäjät ovat aina yrittäneet ottaa johtajat kiinni. Nyt jokaisesta mielenosoituksiin osallistuvasta valkovenäläisestä tuli [liikehdinnän] johtaja.”

Vielä kesällä Putsila sanoi haastatteluissa, että muutos voi viedä aikaa. Nyt hän on selvästi optimistisempi.

”Uskon kaiken päättyvän myönteisesti, sillä kukaan ei enää tue Lukašenkaa. Hän ei saa tukea Venäjältä, ei idästä, ei Kiinasta, ei Euroopasta. Tämä voi päättyä vain Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan voittoon.”

Venäjän kanta on tietenkin merkittävä ja suuren spekulaation kohteena. Venäjän johto ei välttämättä pidä Lukašenkasta, mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti torstaina taas länsivaltoja Valko-Venäjän opposition tukemisesta.

Putsilalle voitto tarkoittaisi muun muassa poliittisten vankien vapautumista ja hänen kaltaistensa maanpaossa olevien pääsyä kotiin auttamaan uudenlaisen maan rakentamisessa.

Väkivaltakoneisto jatkaa silti yhä pidätyksiä ja ihmisten pieksämistä. Putsilan mukaan rahat sen ylläpitoon alkavat kuitenkin olla vähissä.

”Tämän vuoden alusta maan valuutta- ja kultavarannot ovat pienentyneet 30 prosenttia. Järjestelmältä ovat siis rahat loppumassa, joten sen on pian tehtävä myönnytyksiä.”

Milloin uskot voivasi palata kotiin?

”Uskon, että vuoden kuluessa palaan varmasti Valko-Venäjälle.”