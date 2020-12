Biden ehdottaa myös Michiganin entistä kuvernööriä, energiapolitiikan muutosta ajavaa Jennifer Granholmia energiaministeriksi ja ympäristöviranomaisena työskentelevää Michael Regania johtamaan Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastoa (EPA).

Yhdysvalloissa tuleva presidentti Joe Biden on nimennyt ehdokkaakseen maan sisäministeriksi kongressiedustaja Deb Haalandin, 60.

Jos senaatti vahvistaa valinnan, Haalandista tulee ensimmäinen alkuperäiskansaan kuuluva tämän tason ministeriön johdossa toimiva henkilö. Haaland kuuluu Laguna Pueblo -heimoon.

Sisäministeri muun muassa valvoo maan luonnonvaroja, kuten kansallispuistoja sekä öljyn- ja kaasunporausalueita.

Haaland on kertonut uutistoimisto Reutersille, että sisäministerinä hän esimerkiksi ajaisi uusiutuvan energiantuotannon laajentamista valtion mailla.

Lisäksi Biden ehdottaa Michiganin entistä kuvernööriä, energiapolitiikan muutosta ajavaa Jennifer Granholmia energiaministeriksi ja ympäristöviranomaisena työskentelevää Michael Regania johtamaan Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastoa (EPA).

Granholm, 61, tunnetaan puhtaan energian kannattajana ja kokemuksestaan autoteollisuuden parissa. Granholm on aiemmin toiminut kaksi kautta autoteollisuudesta tunnetun Michiganin osavaltion kuvernöörinä.

The Washington Post -lehden mukaan Granholm on aiemmin puhunut päästöttömien ajoneuvojen puolesta. Politico kirjoittaa, että hän on myös asemoinut itsensä toimijana, joka voi auttaa yhdysvaltalaisteollisuutta siirtymään puhtaaseen energiaan,

Regan työskenteli EPA:ssa myös Bill Clintonin ja George W. Bushin kausilla, mutta nyt hänestä on tulossa ensimmäinen musta mies viraston johdossa.

Bidenin lausunnon mukaan tiimi tulee taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan kansallisesti yhtenäisellä tavalla, joka perustuu tieteeseen ja oikeudenmukaisuuteen.

Biden nimitti keskiviikkona presidentinvaalien kilpakumppaninsa Pete Buttigiegin hallintonsa liikenne­ministeri­ehdokkaaksi, sanomalehti The New York Times kertoo. Buttigieg, 38, on Indianan osavaltiossa sijaitsevan South Bendin kaupungin entinen pormestari.