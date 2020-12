Microsoft ilmoitti joutuneensa uhriksi, kymmenet suurasiakkaat saaneet vakoiluohjelman eri puolilla maailmaa.

Yhdysvaltain viranomaiset varoittivat torstaina, että alkuviikosta paljastunut ennennäkemättömän laaja tietomurtosarja laajenee entisestään. Kotimaan turvallisuusviraston mukaan vakoiluohjelmia on enemmän kuin yksi julki tullut eli versio, joka oli kätketty Sunwinds-tietoliikenneyhtiön ohjelmistopäivitykseen.

Virasto epäilee, että Venäjän valtion tai sen palkkaamien hakkereiden tekemäksi epäilty ohjelma on ujutettu muun muassa ydinlaboratorioiden, puolustusministeriö Pentagonin ja valtiovarainministeriön tietojärjestelmiin, kertoo The New York Times.

Pentagon eli Yhdysvaltain puolustusministeriö Washingtonissa.­

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden sanoi heti viraston epäilyjen tultua julki panevansa syylliset maksamaan teoistaan.

”En seuraa sivusta kansamme joutumista kyberhyökkäyksen kohteeksi”, Biden vakuutti.

Väistyvä presidentti Donald Trump ei sen sijaan kommentoinut kyberhyökkäystä millään tavalla.

Uutistoimisto Reuters puolestaan kertoi perjantain vastaisena yönä, että uhreihin kuuluu myös yhdysvaltalainen ohjelmistojätti Microsoft.

Microsoft on käyttänyt Reutersin mukaan Solarwindsin verkonhallintaohjelmaa. Alkuviikosta paljastui, että Solarwindsin ohjelmistopäivitys oli vakoilijoiden saastuttama. Yhtiön asiakkaina on satoja suuryrityksiä ja suuri osa Yhdysvaltain hallintoa Valkoista taloa ja Pentagonia myöten.

Microsoft kertoi uutiskanava CNN:n mukaan, että 40 sen asiakasta ympäri maailmaa on saanut ”ongelmallisen version kolmannen osapuolen verkonhallintaohjelmasta”. Yhtiön mukaan näitä asiakkaita on Yhdysvaltain lisäksi Kanadassa, Meksikossa, Belgiassa, Espanjassa, Britanniassa, Israelissa ja Arabiemiraateissa.

”On varmaa, että uhrien määrä eri puolilla maailmaa kasvaa vielä”, Microsoftin johtaja Brad Smith ennusti .

Texasilaisen tietoliikenneyhtiö Solarwindsin ilmoituksen mukaan sillä on noin 300 000 asiakasta. Keskiviikkona noin 18 000 asiakkaan tiedettiin käyttäneen verkkovakoilukampanjan saastuttamaa ohjelmistoa. Mukana oli muun muassa Yhdysvaltain hallintoa ja 400 suuryritystä. Yhtiöllä on asiakkaita myös Suomessa.

Venäjä on kiistänyt jyrkästi osuutensa verkkovakoilukampanjaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutti torstaina vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan jälleen kerran, ettei Venäjä ole hakkeroinut yhdysvaltalaisia tietojärjestelmiä aiemminkaan.