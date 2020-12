The New York Times paljasti miljardien suhmuroinnin Britannian korona­hankinnoissa: tuottoisia sopimuksia tehneillä yhtiöillä läheiset yhteydet konservatiivi­puolueeseen

Suojavarusteita ja palveluita hankittiin hyvä veli -kaupoilla, sadat yritykset saivat sopimuksia lordi Deightonin salaisen VIP-linjan kautta.

Britannian viime maaliskuussa alkanut hätäinen suojavarusteiden, sairaalalaitteiden, koronatestien ja konsulttipalveluiden hankinta johti noin yhdeksän miljardin dollarin arvoisiin hankintoihin yhtiöiltä, joilla tuskin olisi ollut mahdollisuuksia toimitussopimuksiin normaalioloissa. Asia selviää The New York Times -lehden tekemästä laajasta selvityksestä.

Tuottoisia sopimuksia tehneistä yhtiöistä monilla on läheiset yhteydet konservatiivipuolueeseen. Monilla ei ole lainkaan aiempaa toimintaa niillä aloilla, joilla sopimuksia on tehty. Joidenkin liiketoiminta on ollut mitätöntä tai yhtiöt on perustettu vasta koronakriisin puhjetessa.

Useilla sopimuksia tehneillä yhtiöillä on takanaan petostuomioita tai muita epäselvyyksiä.

Kaikkiaan 493 yhtiötä sai sopimuksen niin sanotulla vip-linjalla, jonka ”suojavarustetsaariksi” nimitetty hankintavastaava, ylähuoneen jäsen Paul Deighton perusti. Vip-linjalla ohitettiin normaali hankintamenettely ja sen kautta tehdyt sopimukset ovat yhä salaisia.

” ”Puhe on miljardeista punnista ja on melko oikeutettua kysyä, mihin nämä rahat on käytetty.”

Lordi Deighton on entinen investointipankki Goldman Sachsin johtohenkilö. Hänellä tai hänen vaimollaan on The New York Timesin selvityksen mukaan omistuksia tai muuten läheiset välit ainakin seitsemän sellaisen yhtiön kanssa, jotka ovat vip-sopimuksia tehneet.

Lehti huomauttaa, ettei tämä vielä tee sopimuksista laittomia ja että Deighton on ilmoittanut yhteytensä ylähuoneen rekisteriin lain vaatimalla tavalla. Deighton ei vastannut lehden tiedusteluihin.

Britannia teki tarkasteltuna kahdeksan kuukauden ajanjaksona yhteensä 1 200 toimitussopimusta, jotka valtiontalouden tarkastusvirasto on julkistanut. Niiden yhteisarvo on lähes 18 miljardia euroa. Julkistamattomien sopimusten määrästä ja niitä tehneiden yhtiöiden taustoista tiedot ovat vähäisiä.

Suojavarustetoimitukset epämääräisten yhtiöiden kanssa johtivat joissakin tapauksissa Suomen koronakeväästä tuttuihin tapauksiin, joissa toimitettu tavara ei vastannut tilattua.

”Hallituksella oli valtuudet toimia pandemian vuoksi nopeasti mutta emme antaneet heille lupaa hosua ja haaskata verorahoja”, työväenpuolueen kansanedustaja ja parlamentin talouskomitean puheenjohtaja Meg Hiller kommentoi The New York Timesille. ”Puhe on miljardeista punnista ja on melko oikeutettua kysyä, mihin nämä rahat on käytetty.”