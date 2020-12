Oikeuslaitos soveltaa nyt tehokkaasti uusia ja vanhoja lakeja demokratialiikkeen johtohahmoja vastaan.

Demokratia-aktivisti Jimmy Laita syytetään vieraiden valtojen kanssa vehkeilystä. Pisin tuomio on elinkautinen.­

Lukuisia tunnettuja Hongkongin aktivisteja on tuomittu vankilaan viime viikkoina. Moni enemmän tai vähemmän tunnettu odottaa oikeudenkäyntiä vangittuna. Tuomiot voivat olla jopa elinkautisia.

Kun Manner-Kiinan Hongkongiin säätämä kansallisen turvallisuuden laki tuli voimaan puoli vuotta sitten, Hongkongin johto ja Kiinan virkakoneisto vakuuttivat, että Hongkongin perinteisesti laaja sanan- ja ilmaisunvapaus ei vaarannu. Aktivistit ja monet kansainväliset lainoppineet epäilivät tätä.

Joshua Wong (oik.) ja Ivan Lam tuomittiin mielenosoitusten järjestämisestä, niihin yllyttämisestä ja osallistumisesta vankeuteen.­

Miltä sananvapauden tila näyttää syytteiden ja tuomioiden valossa? Mistä teoista aktivisteja tarkalleen ottaen tuomitaan?

Kansallisen turvallisuuden laki kieltää muun muassa terrorismin ja vieraan vallan kanssa vehkeilyn, mutta löysästi muotoiltuja pykäliä pystyy käytännössä käyttämään vaikkapa Kiinan johdon arvostelijoiden tuomitsemiseen. Teoista voi saada jopa elinkautisen.

Uuden lain perusteella on pidätetty Kiinan virallisen uutistoimiston Xinhuan mukaan noin 40 henkeä. Heistä neljä on asetettu syytteeseen, ja he odottavat oikeudenkäyntiä vangittuna.

Demokratia-aktivisti Tony Chungia syytetään itsenäisyyttä ajaviin tapahtumiin osallistumisesta. Kansallisen turvallisuuden lain rikkomisesta voi seurata pahimmillaan elinkautinen.­

Syytteiden perusteella hongkongilaisten sanan- ja ilmaisunvapaus näyttää kaventuneen.

Adam Ma, 30, on syytettynä yllyttämisestä Kiinasta eroamiseen, sillä hänen väitetään laulaneen Hongkongin itsenäisyyttä kannattavaa laulua kymmenessä eri paikassa.

Sittemmin lakkautetun itsenäisyysliikkeen johtajaa Tony Chungia, 19, syytetään muun muassa osallistumisesta itsenäisyyttä ajaviin tapahtumiin.

Kiinaa kärkkäästi arvostelevan Apple-lehden omistajaa Jimmy Laita, 72, syytetään vieraan vallan kanssa vehkeilystä. Syytteet näyttävät perustuvat Lain twiitteihin ja haastatteluihin ulkomaisissa lehdissä. Twiiteissä ja haastatteluissa Lai on vaatinut ulkovaltoja asettamaan pakotteita kiinalaisille viranomaisille.

Jimmy Lain syytteet perustuvat ilmeisesti hänen twiitteihinsä.­

Neljättä eli Tong Ying-kitiä, 24, syytetään itsenäisyysyllytyksen lisäksi terrorismista, sillä hänen väitetään ajaneen moottoripyörällä poliisien päälle mielenosoituksessa. Hänellä oli mukanaan itsenäisyysmielistä iskulausetta kantava lippu.

Jos kansallisen turvallisuuden lain tarkoitus on toimia pelotteena, se on onnistunut tarkoituksessaan. Mielenosoitukset ovat hiljentyneet, ja kansalaiset ovat tuhonneet sankoin joukoin vanhoja viestejään sosiaalisesta mediasta. Monet kolumnistit ovat vaienneet.

”Laki lähettää kylmäävän viestin koko yhteiskuntaan, sillä kukaan ei tiedä, luetaanko jokin hänen sanomansa asia rikolliseksi teoksi, jota käytetään häntä vastaan todisteena”, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Internationalin Hongkongin-ohjelmajohtaja Lam Cho-ming puhelinhaastattelussa.

Iso osa tämän syksyn aktivistien oikeudenkäynneistä ei ole liittynyt kansallisen turvallisuuden lakiin vaan vanhempiin säädöksiin.

Lam muistuttaa, että kokoontumista rajoittavia säädöksiä oli voimassa Hongkongissa jo ennen kansallisen turvallisuuden lakia. Mielenosoituksiin pitää saada ennalta lupa, ja luvatta järjestetyistä mielenosoituksista on tullut tuomioita aiemminkin.

Demokratia-aktivisti Agnes Chow tuomittiin kymmeneksi kuukaudeksi vankilaan mielenosoitukseen yllyttämisestä ja osallistumisesta.­

Tätä lakia on käytetty Lamin mukaan kiihtyvään tahtiin viime vuosina.

”Uskoaksemme sitä on käytetty poliittisten johtajien hiljentämiseen ja varoitukseksi kansalle olla osallistumatta luvattomiin mielenosoituksiin.”

Syksyn tunnetuimmat tuomitut ovat sittemmin lakkautetun poliittisen ryhmän Demosiston johtajat Joshua Wong, 24, Agnes Chow, 24, ja Ivan Lam, 26. Heidät tuomittiin mielenosoituksen järjestämisestä, siihen yllyttämisestä ja osallistumisesta.

Wong sai pisimmän vankeustuomion, 13,5 kuukautta. Asiantuntijoiden mielipiteet ovat vaihdelleet siitä, olivatko tuomiot pitkiä vai lyhyitä.

Demokratia-aktivisti Tam Tak-chi on syytteessä ”hallitusta halventavista sanoista”.­

Amnestyn ohjelmajohtajan Lamin mukaan tänä syksynä on tuomittu tai asetettu syytteeseen parikymmentä muutakin aktivistia. Monilla on useita syytteitä niskassaan.

Aktivisti Tam Tak-chin, 47, tapaus on ehkä erikoisin. Häntä varten tomutettiin pölyt laista, jota on käytetty edellisen kerran 23 vuotta sitten. Tamia syytetään hallitusta halventavista ja vihaa nostattavista sanoista.

Kiinan näkemys kansallisen turvallisuuden lain ja Hongkongin vapauksien suhteesta on tarkentunut viime viikkoina.

Demokratia aktivisti Joshua Wong joutui 13,5 kuukaudeksi vankilaan mielenosoituksen järjestämisestä.­

Uutistoimisto Xinhua korosti äskettäin, että hongkongilaisten vapaudet ja ihmisoikeudet ovat oikeastaan lisääntyneet, kun pitkään jatkuneet, välillä väkivaltaisiksi yltyneet mielenosoitukset loppuivat uuden lain myötä.

Xinhuan näkemyksen mukaan tavallisten kansalaisten rauhallinen arki on siis ihmisoikeus, jota suojataan.

Kansallisen turvallisuuden laki ”rankaisee hyvin pientä määrää rikollisia ja suojelee tavallisten ihmisten suurta enemmistöä”, Xinhua kirjoitti.