Trump on hävinnyt vaalit uudestaan ja uudestaan, jo ainakin 11 tavalla

Trumpin vaalipetossyytöksiä on ollut kaatamassa ainakin 88 tuomaria. Myös omat koirat ovat purreet Trumpia ja murentaneet hänen väitteidensä uskottavuutta. Georgiassa Trump maistoi tappiota kolmesti, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi vuoden 2016 vaalikampanjassaan, että amerikkalaiset kyllästyvät vielä voittamiseen, jos hänet valitaan presidentiksi ja hän pääsee tekemään maastaan suuren.

”Sanotte vielä, että ole hyvä, kiltti, herra presidentti, olemme jo kipeitä ja väsyksissä voittamiseen. Anna meille edes yksi tappio”, hän sanoi Iowassa pitämässään kampanjatilaisuudessa tammikuussa 2016.

Tämän viikon maanantaina Trump pääsi antamaan kannattajilleen tämän tappion. Hänen vahvistettiin virallisesti hävinneen 3. marraskuuta pidetyissä presidentinvaaleissa demokraatti Joe Bidenille.

Samoin kuin Trump lupasi amerikkalaisten kyllästyvän voittamiseen, viime viikkoina he ovat saaneet kyllästyä häviämiseen.

Trump ja hänen kannattajansa ovat tehneet paljon töitä osoittaakseen, että Biden voitti ainoastaan suuren vaalipetoksen turvin. Tämä väite on kuitenkin tyrmätty lukuisia kertoja vaalivirkailijoiden, poliitikkojen, oikeusistuimien, median ja muiden tahojen toimesta.

HS käy läpi yksitoista eri tapaa, joilla Trump on hävinnyt vaalit tai joilla hänen petossyytöksensä ovat murentuneet. Tämän perusteellisemmin on vaikea presidentinvaaleja hävitä.

1. Trump sai lähes ennätyksellisen paljon ääniä, mutta Biden teki ennätyksen

Trump teki vaaleissa historiaa kahmimalla enemmän ääniä kuin kukaan toinen istuva presidentti tai kukaan ehdokas aiemmissa vaaleissa: häntä äänesti 74,2 miljoonaa amerikkalaista. Mutta Joe Biden sai ääniä vielä enemmän: noin 81,3 miljoonaa.

Valtakunnallisten äänten ero ei ratkaise voittajaa, mutta voitto yli seitsemällä miljoonalla äänellä on lisävakuutus sille, että Biden oli todellakin suositumpi ehdokas.

Vaalivoittaja Joe Biden ja varapresidentiksi nouseva Kamala Harris demokraattien puoluekokouksessa elokuussa.­

2. Trump sai ”maanvyörytappion” valitsijamiehissä

Yhdysvalloissa vaalit voittaa se, joka saa eniten valitsijamiehiä osavaltioiden voittojen perusteella. Esimerkiksi Kaliforniassa voittava ehdokas saa 55 valitsijamiestä (Biden), kun Texasissa on jaossa 38 valitsijamiestä (Trump). Valitsijamiehissä laskettuna Biden löi Trumpin luvuin 306–232.

Tulos oli täsmälleen sama ero kuin millä Trump löi Hillary Clintonin vuonna 2016. Silloin Trump sanoi saaneensa ”maanvyöryvoiton”.

Vaalityöntekijät puhdistivat ääntenlaskukonetta Philadelphiassa Pennsylvaniassa 3. marraskuuta.­

3. Laskemista ei lopetettu

Marraskuun 3. päivän vaaleja seuranneena yönä näytti siltä, että vaali on paljon täpärämpi kuin mitä kyselyt olivat ennakoineet. Trump lähipiireineen yritti pysäyttää tai väliaikaisesti keskeyttää ääntenlaskennan joissakin osavaltioissa, joissa Biden oli kirimässä ja ohittamassa Trumpin. Perustelut vaihtelivat postiäänten laillisuuden kyseenalaistamisesta väitteisiin siitä, ettei vaalitarkkailijoilla ollut riittävää pääsyä seuraamaan laskentaa.

”LOPETTAKAA LASKENTA!” Trump vaati twitterissä 5. marraskuuta, mutta laskenta jatkui.

4. Tuomarit v. Trump

Trumpin kampanja ja Trumpia tukeneet tahot ovat vaaleja ennen tai niiden jälkeen hävinneet eri oikeusasteissa yli 50 oikeusjuttua. The Washington Post -lehden laskujen mukaan ainakin 88 tuomaria on ollut päättämässä Trumpille tappiollisista jutuista ja heistä 39 on ollut republikaanipresidenttien nimittämiä.

”On vaikea saada mieleen mitään asianosaisten ja asianajajien liittoumaa, joka olisi hävinnyt enemmän oikeusjuttuja useammasta syystä vähemmässä ajassa kuin tämä surkea joukko”, kommentoi Trumpia vastustavien republikaanien Lincoln Projectin perustaja George Conway.

Donald Trumpin kannattajat osoittivat mieltään korkeimman oikeuden rakennuksen edessä viime viikon lauantaina. Edellispäivänä korkein oikeus päätti jättää käsittelemättä Texasin nostaman jutun, jossa vaadittiin neljän Joe Bidenin voittaman osavaltion tulosten hylkäämistä.­

5. Korkein oikeus v. Trump

Trump ennakoi ennen vaaleja, että demokraattien väitetyt huijausyritykset päätyisivät korkeimpaan oikeuteen. Hän oli iloinen siitä, että sai nimettyä oikeuteen uuden konservatiivisen tuomarin Amy Coney Barrettin aivan vaalien alla. Tämän jälkeen oikeudessa on ollut kuusi konservatiivia ja kolme liberaalia tuomaria.

Valtatasapainon muuttumisesta ei ollut hyötyä. Ennen vaaleja korkein oikeus päätti, ettei Pennsylvanian postiäänten vastaanottamisessa kolme päivää vaalien jälkeen ole ongelmaa. 8. joulukuuta korkein oikeus päätti, ettei se ota käsittelyyn Pennsylvanian republikaanien yritystä hylätä osavaltionsa postiääniä. Ja viime viikon perjantaina oikeus hylkäsi Texasin osavaltion nostaman jutun, jolla yritettiin hylätä neljän Bidenin voittaman osavaltion äänet.

”Korkein oikeus todella petti meidät. Ei viisautta, ei rohkeutta!” Trump twiittasi Texasia koskevan päätöksen jälkeen.

6. Onnetar v. Rudy Giuliani

Trumpin oikeusjuttujen keulahahmoksi nousi hänen asianajajansa Rudy Giuliani. Hänen ja muiden asianajajien esiintymiset medialle olivat todellisia pr-katastrofeja, sen lisäksi, että väitteiltä puuttui faktapohja.

Rudy Giuliani ja kumppanit puhuivat medialle oikeusjutuista Philadelphian laitamilla muutama minuutti sen jälkeen kun Yhdysvaltain media oli julistanut Joe Bidenin voittajaksi.­

Nololta näytti esimerkiksi lauantaina 7. marraskuuta pidetty tiedotustilaisuus Philadelphian laitamilla, jossa Giulianin piti vakuuttaa media oikeusjuttujen uskottavuudesta. Giulianin avustajakunta oli varannut tilaisuuden pitopaikaksi puutarha-alan yrityksen, jonka nimi muistutti erehdyttävästi loistohotellia. Kyseinen yritys sijaitsee nuhjuisella alueella pornokaupan ja krematorion välissä.

Esimerkiksi HS ei ehtinyt tilaisuuteen, koska kuusi minuuttia ennen Giulianin tiedotustilaisuuden alkua amerikkalaisviestimet kertoivat Bidenin voittaneen vaalit ja hänen kannattajansa lähtivät juhlimaan kaduille Philadelphiasta Los Angelesiin.

Donald Trump kutsui twiitillään toimittajia tiedotustilaisuuteen Philadelphian Four Seasons -hotelliin. Tämän twiitin hän poisti ja kertoi pian sen jälkeen, että tilaisuus pidetään puutarhayritys Four Seasons Total Landscapingin luona.­

7. Fox v. Trump

Konservatiivinen Fox News -kanava on ollut Trumpin suosion suurin pönkittäjä hänen presidenttikautensa ajan ja sitä ennen. Vuosien rakkaussuhde karahti kiville vaaliyönä kello 23.20 itärannikon aikaa, kun Fox julisti ensimmäisenä kanavana Bidenin voittavan Arizonassa. Äänistä oli laskettu vasta runsaat 70 prosenttia.

Trump raivostui ja hänen esikuntansa yritti saada kanavan perumaan Bidenin voiton julistamisen. Kanava ei perääntynyt ja myöhemmin ääntenlaskenta vahvisti kanavan olleen oikeassa. Myös Fox julisti Bidenin koko vaalin voittajaksi 7. marraskuuta.

8. Uudelleenlaskenta v. Trump

Trumpin kampanja vaati äänten uudelleenlaskentaa osassa Wisconsinin osavaltiota. Biden pysyi voittajana.

Georgian osavaltiossa äänet laskettiin käsin uudestaan, koska Bidenin voitto oli niin täpärä. Tulos muuttui hieman, mutta Bidenin johtoasema säilyi. Trump vaati vielä kolmatta ääntenlaskentaa Georgiassa, mutta senkin jälkeen Biden pysyi voittajana.

Biden löi valtakunnallisesti Trumpin prosentein 51,4–46,9. Kumpikin ehdokkaista voitti 25 osavaltiossa. Biden voitti lisäksi pääkaupungissa Washingtonissa.

9. Omat koirat purivat

Trumpin vaalipetossyytökset kärsivät satoja pieniä kolauksia, mutta ehkä merkittävimmät iskut tulivat hänen oman puolueensa ja hallintonsa sisältä.

Samalla kun Trumpin väki kehitti tarinaa suuresta ääntenlaskukoneiden vilipistä, CISA-kyberturvallisuusviraston johtaja, republikaani Christopher Krebsin arvio, että ”vaalit olivat turvallisimmat Yhdysvaltain historiassa”. Krebs sai potkut.

Trump raivostui Georgian osavaltiosihteerille, republikaani Brad Raffenspergerille, koska tämä ei suostunut vahvistamaan käsitystä suuresta petoksesta. Trump leimasi hänet ”kansan viholliseksi”. Raffensberger vahvisti Bidenin Georgian voittajaksi.

Oikeusministeri Bill Barr jättää tehtävänsä. Trump suuttui hänelle, kun Barr kertoi julkisuuteen, että vaaleissa ei tapahtunut merkittävää vilppiä.­

Trumpille vuosia uskollinen oikeusministeri Bill Barr puolestaan sai Trumpin vihat niskoilleen, kun hän totesi joulukuun alussa, ettei hän ollut nähnyt merkkejä mistään vaalituloksen kannalta merkittävästä vilpistä. Hän irtisanoutui tehtävästään tai sai potkut.

10. Uskolliset valitsijat v. Trump

Viime maanantai, joulukuun 14. päivä, oli totuuden hetki, kun valitsijamiehet- ja naiset kokoontuivat osavaltioissa antamaan äänensä ehdokkaille.

Koska Trump oli yrittänyt miltei kaikkea vaalien voittamiseksi, jotkut odottivat pelolla, että voisiko vaali ratketa niin sanottuihin ”uskottomiin valitsijoihin”. Valitsijoiden ei ole kaikissa osavaltioissa noudatettava äänestäjien tahtoa, minkä vuoksi syntyi teoreettinen mahdollisuus, että jotkut heistä olisivat vaihtaneet puolta ja äänestäneet Trumpin voittoon.

Kukaan ei vaihtanut puolta, vaan kaikki äänestivät uskollisesti omaa ehdokastaan. Biden voitti 306–232.

Trumpille vuonna 2016 hävinnyt Hillary Clinton ja entinen presidentti Bill Clinton kuuluivat New Yorkin osavaltion valitsijoihin. He antoivat äänensä Joe Bidenille ja Kamala Harrisille viime maanantaina.­

11. Kongressi v. Trump

Trumpin tukijoukot voivat yrittää vielä keikauttaa vaalituloksen 6. tammikuuta kongressin kahden kamarin kokouksessa, jossa vaalin tulos pitäisi lopullisesti laskea ja hyväksyä. Kokous voisi teoriassa – senaatin ja edustajainhuoneen tuella – hylätä joidenkin osavaltioiden äänet ja keikauttaa Trump voittoon.

Tällaista hanketta puuhaa alabamalainen kongressiedustaja Mo Brooks ja Trump on osoittanut hänelle tukensa myös tällä viikolla. Koska demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa, Brooksin hankkeella ei ole elinmahdollisuuksia.