The New York Timesin palkitun Isis-podcastin tarinaa epäillään sepitetyksi

Suositussa Caliphate-podcastissa 25-vuotias Shehroze Chaudhry kertoi elämästään Isisin riveissä. Syyskuussa hän sai syytteet terrorismiin liittyvästä huijauksesta.

The New York Timesin toimitustalo New Yorkissa.­

Kanadalaisviranomaisten lähes neljä vuotta kestänyt tutkinta päättyi syyskuussa oikeuden edessä.

25-vuotias Shehroze Chaudhry sai syytteet terrorismiin liittyvästä huijauksesta. Epäillyn huijauksen kohteeksi oli joutunut maineikas, yli sadalla Pulitzerilla palkittu yhdysvaltalaislehti The New York Times (NYT) sekä miljoonat lehden palkitun Caliphate-podcastin kuuntelijat.

Vuonna 2018 julkaistussa podcastissa Chaundry kertoi toimittaja Rukmini Callimachille yksityiskohtaisesti, kuinka hän oli vuonna 2016 matkustanut Syyriaan ja teloittanut ainakin kaksi ihmistä terroristijärjestö Isisin leivissä.

Chaundry kuvaili prosessia, jolla järjestöön rekrytoiduille opetettiin, miten länsimaihin isketään. Mitä reittejä pitkin suljetuille alueille voi päästä, miten uskonsa puolesta kuolleiksi marttyyreiksi tullaan.

Hänen kertomuksensa nostattivat uutistoimisto AFP:n mukaan vihaisia vastareaktioita Chaundryn asuinmaassa Kanadassa. Kuinka terroristi saa jatkaa arkeaan Torontossa, parlamentin konservatiivipoliitikot kyselivät.

No, ei saanut. Kanadan ja Yhdysvaltain poliisi- ja tiedusteluviranomaisten mukaan Chaundry ei todennäköisesti koskaan käynytkään Syyriassa. Eikä hän liioin ole raakoihin surmiin syyllistynyt Isisin jäsen.

Chaundryn matkustusasiakirjoista, taloudellisesta historiasta, poliisille antamista lausunnoista sekä sosiaalisessa mediassa julkaisemista päivityksistä he päättelivät, ettei tarina pitänyt paikkaansa.

Vaikutti siltä, että Chaundry oli sepittänyt kaiken paetakseen huomattavasti tavanomaisempaa lähiöelämäänsä Torontossa. Nykyisin kebabravintolassa työskentelevä Chaundry kertoi vuonna 2018 itse Kanadan yleisradioyhtiö CBC:lle, ettei ole tappanut ketään.

Perjantaina asian myönsi The New York Times, joka kirjoitti laajoissa artikkeleissaan siitä, miten kertomuksen epäilty valheellisuus on jäänyt toimitukselta huomaamatta.

”Kun NYT tekee syväluotaavaa journalismia, toimituksen johto tarkastaa lopputuloksen yksityiskohtaisesti”, lehden päätoimittaja Dean Baquet sanoi. ”Tällä kertaa emme niin tehneet.”

NYT:n mukaan terrorismiin perehtyneen vastuutoimittajan olisi pitänyt seurata podcastin tekoprosessia. Podcastin työryhmän olisi pitänyt vahvemmin kyseenalaistaa Chaundryn kertomaa ja yrittää vahvistaa sitä muista lähteistä.

Toimittaja Callimachi pahoitteli tapahtunutta iltapäivällä viestipalvelu Twitterissä. Jokaiseen Caliphaten jaksoon liitettiin etukäteissanat, joissa kerrotaan, ettei Chaundrya käsittelevät osuudet täytä toimituksen standardeja.

Chaundry ei kommentoinut asiaa NYT:lle, mutta hänen asianajajansa mukaan ”Chaundrya syytetään vakavasta rikoksesta, johon hän ei ole syyllistynyt”. Tällä hän tarkoitti ilmeisesti syytteen yhteydessä annettua lausuntoa siitä, että huijauksen tarkoituksena olisi ollut herättää pelkoa.

Kanadan poliisi on pitänyt tapauksessa moitittavana sitä, että kertomus on huolestuttanut kansalaisia turhaan. Asian selvittelyyn on käytetty lisäksi paljon aikaa ja resursseja, jotka olisi poliisipäällikkö Christopher Galen mielestä voinut kohdistaa muualle.

”Huijaukset voivat herättää pelkoja ja luoda mielikuvia siitä, että kanadalaisiin kohdistuisi uhkaa. Tämän takia me otamme nämä syytökset hyvin vakavasti”, hän sanoi syytteenluvun yhteydessä annetussa tiedotteessa.