The New York Timesin mukaan neljännesmiljardista jo noin 60 miljoonaa dollaria on ohjattu Trumpin perustamalle uudelle poliittiselle yhdistykselle.

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ensi kuussa poistuu Valkoisesta talosta, hänellä on kukkarossaan ennennäkemättömän suuri määrä kannattajilta kerättyjä varoja.

Tappionsa jälkeen Trump onnistui keräämään jopa 250 miljoonaa dollaria (noin 200 miljoonaa euroa) lahjoituksina uskollisilta kannattajiltaan. Näitä varoja Trump voi käyttää esimerkiksi poliittisten tilaisuuksien järjestämiseen, henkilöstön palkkaamiseen ja mahdollisesti vuoden 2024 presidentinvaaleihin, kertoo The New York Times artikkelissaan.

Lehden mukaan on vain vähän oikeudellisia rajoitteita sille, millaisiin asioihin Trump voi käyttää neljännesmiljardin suuruista käteisvarantoaan.

Yli 60 miljoonaa dollaria vaalitappion jälkeen kerätyistä rahoista on jo jyvitetty uudelle poliittiselle toimikunnalle, jota Trump hallinnoi presidentinvirkansa jälkeen, The New York Times kertoo lähteisiinsä perustaen.

Kyse on rahasummista, jollaisia ei ole ollut käytössä kenelläkään aiemmalla presidentillä. Niistä on Trumpille suuri apu presidenttiyden jälkeisessä poliittisessa toiminnassa.

Lehden mukaan Trump voi käyttää varoja esimerkiksi republikaanipuolueen kapinallissiiven vaientamiseen, uskollisten tukijoiden palkitsemiseen, poliittisten tapahtumien ja niihin liittyvän matkustamisen rahoittamiseen, henkilöstön palkkaamiseen tai edessä oleviin oikeudenkäyntikuluihin.

Presidentti Trump elehti kannattajilleen poistuessaan golfkentältä Virginiassa viime sunnuntaina.­

Vaalitappion jälkeen nopeasti käynnistetty varainhankinta on johtanut siihen, ettei Trumpin asemaa republikaanipuolueessa pystytä helposti horjuttamaan. Tappio avasikin Trumpille rahahanat ennennäkemättömällä voimalla.

Lehden mukaan kannattajille kohdistettu avustuspyyntö tappion jälkeen toi hänelle heti äänestyspäivän jälkeisinä päivinä jopa 750 000 dollaria tunnissa.

”Tällä hetkellä hän on republikaanipuolue”, Trumpin kampanjalle työskennellyt mielipidetutkija John McLaughlin sanoi The New York Timesille. ”Puolue tietää, että käytännössä jokainen dollari jonka he ovat keränneet neljän edellisen vuoden aikana, on Donald Trumpin ansiota”.

Trump perusti rahankeruun mahdollistavan uuden poliittisen toimikunnan heti vaalitappionsa jälkeen marraskuun alkupuolella. Alussa ihmisiltä kerättiin rahaa ”Vaalien puolustusrahastoon” esittämällä perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

Näistä rahoista kuitenkin 75 prosenttia on mennyt Trumpin uudelle toimikunnalle, joka tähtää poliittiseen toimintaan Trumpin kauden jälkeen.

Trump on myös kerännyt rahaa ”Georgian vaalirahastoon”, jolla on ollut tarkoitus tukea republikaanipuoluetta tammikuun alussa järjestettävän Georgian osavaltion senaattivaalien uusintakierroksella.

The New York Timesin mukaan näistäkin rahoista 75 prosenttia on mennyt itse asiassa Trumpin uudelle poliittiselle toimikunnalle, jonka nimi on ”Save America” (Pelasta Amerikka).

Se, mitä Trump aikoo rahoilla tehdä, on vielä hämärän peitossa.

Jotkut vaalirahoituksen asiantuntijat ovat arvelleet, että Trump voisi käyttää tukijoiltaan saatuja rahoja esimerkiksi oikeudenkäyntimaksuihin, joita on edessä, kun Trumpin syytesuoja katoaa tammikuun 20. päivä.

Trump on käyttänyt vuosien varrella runsaasti lahjoitusvaroja myös omien liiketoimiensa tukemiseen. Esimerkiksi lahjoitusvaroilla toimiva ja republikaanipuolueen kanssa yhteistyötä tekevä Trump Victory Committee on maksanut lokakuusta alkaen yli 700 000 dollaria Trumpin hotelleille.

Toinen Trumpin uudelleenvalintaa ajava yhdistys maksaa lehden mukaan 37 000 dollaria kuukausivuokraa tiloistaan Trump Towerissa.

Trumpin aikomuksista pyrkiä uudelleen presidentiksi vuonna 2024 ei ole varmuutta. Varmaa on vain se, että hän tulee olemaan merkittävä vallankäyttäjä myös vaalit voittaneen Joe Bidenin tulevalla kaudella.

”[P]residentti Trump esittää todennäköisesti merkittävää rooli republikaanipuolueen tulevaisuudessa”, sanoi mielipidetutkija ja republikaani Whit Ayres The New York Timesille.

”On hyvin vaikea kuvitella, että hän noudattaisi samaa kaavaa kuin George W. Bush, Barack Obama ja muut presidentit, jotka pitivät suunsa kiinni ja antoivat uuden presidentin yrittää hallita.”

Oikaisu 19.12. kello 11.20: Uutisen otsikossa oli virheellisesti 250 miljoonaa euroa, kun kyse on dollareista.