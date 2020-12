Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon mukaan on ”melkoisen selvää”, että asialla on ollut Venäjä.

Presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että Kiina voisi olla sekaantunut kyberhyökkäykseen. Maan ulkoministeri Mike Pompeo puolestaan on syyttänyt Venäjää.­

Sotilasliitto Nato sanoi lauantaina, että se tarkastaa tietojärjestelmänsä Yhdysvaltain hallinnon kohteita vastaan suunnatun kyberhyökkäyksen takia.

”Tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että tietoverkkoihimme olisi murtauduttu. Asiantuntijamme jatkavat tilanteen selvittämistä. Tarkoituksena on tunnistaa ja vähentää tietoverkkojemme mahdollisia riskejä”, sanoi Naton edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Euroopan komissio puolestaan sanoi, ettei se ole löytänyt tietojärjestelmästään häiriötekijää.

Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin mukaan kyberhyökkäys Yhdysvaltain hallinnon kohteita vastaan on ”hallinnassa”. Samalla hän vähätteli Venäjän roolia tapahtumassa. Trump kommentoi asiaa Twitterissä.

”Venäjä, Venäjä, Venäjä. Tämä on päähokema silloin, kun jotain tapahtuu”, Trump kirjoittaa.

Hän myös antaa ymmärtää, tosin ilman todisteita, että Kiina ”saattaa” olla sekaantunut asiaan.

Trumpin lausunto tuli päivä sen jälkeen, kun maan ulkoministeri Mike Pompeo oli syyttänyt jälleen Venäjää massiivisesta kyberhyökkäyksestä. Pompeon mukaan on ”melkoisen selvää”, että asialla on ollut Venäjä.

Venäjä on kiistänyt syytökset.

Kyberhyökkäys paljastui viime viikonloppuna. Liittovaltion poliisi FBI ja tietoturvavirasto CISA varoittivat jokunen päivä sitten, että hyökkäys jatkui edelleen.

”Tämä uhka muodostaa vakavan vaaran”, CISA on tähdentänyt.

Uhan poistaminen on viraston mukaan erittäin monimutkaista ja haastavaa.

Hyökkäyksessä tietoverkkoihin on ujutettu haittaohjelma. Hakkerien epäillään tunkeutuneen järjestelmiin hyödyntäen verkkohallintatyökaluista vastaavan SolarWindsin ohjelmistopäivityksiä.

Ohjelmistojätti Microsoftin tiedossa oli myöhään torstaina yli 40 asiakasta, joihin haittaohjelma on iskenyt. Niistä noin 80 prosenttia on Yhdysvalloista, mutta kohteita on löytynyt myös muun muassa Belgiasta, Britanniasta, Kanadasta ja Espanjasta.

Tietoturvavirasto CISA ei ole yksilöinyt, mitä tahoa tai keitä hyökkäyksestä epäillään. Sen sijaan yksityiset tietoturvayhtiöt ovat viitanneet hakkereihin, jotka ovat kytköksissä Venäjän hallintoon.