Al-Holin leiriltä on saapunut Suomeen yhteensä jo lähes kaksikymmentä lasta ja ainakin kuusi aikuista naista

Suomi toteutti nyt ensimmäistä kertaa aktiivisen kotiutusoperaation. Suomeen saapui Syyriasta kaksi aikuista naista ja kuusi lasta.

Syyriassa vankileireillä olevat suomalaiset naiset ja lapset ovat työllistäneet Suomen viranomaisia jo puolentoista vuoden ajan. Sama ongelma on ollut kaikilla niillä mailla, joista lähti ihmisiä jihadistijärjestö Isisin riveihin Syyriaan ja Irakiin.

Ensimmäinen palautus leireiltä tapahtui noin vuosi sitten, kun kaksi orpolasta kotiutettiin al-Holin leiriltä Suomeen viime vuoden joulun alla.

Tätä ennen hallitus oli tehnyt linjauksen, jonka mukaan hallitus pyrkii palauttamaan leireiltä kaikki suomalaiset tai heihin rinnastettavissa olevat lapset. Aikuisten palauttamiseen ei hallituksen mukaan velvoitetta ole.

Kurdien vartioimalla pahamaineiselle leirillä Koillis-Syyriassa oli alun perin noin 30 suomalaista lasta ja 11 aikuista.

Lasten kotiuttamista oli määrä jatkaa kahden ensimmäisen orpolapsen kotiuttamisen jälkeen, mutta sitten iski koronapandemia, mikä vaikeutti entisestään palautusten toimintaedellytyksiä.

Seuraavan kerran toukokuun lopussa 2020 Suomeen saapui kolme naista ja yhdeksän alle kymmenvuotiasta lasta kolmesta eri perheestä. He olivat ulkoministeriön mukaan onnistuneet pakenemaan leiriltä omin neuvoin Turkin puolelle, minkä jälkeen Suomen viranomaiset avustivat heitä matkustusasiakirjojen hankinnassa.

Kyse ei siis ollut Suomen valtion aktiivisesta kotiutusoperaatiosta. Naiset lapsineen lensivät Turkista Suomeen Valko-Venäjän Minskin kautta.

Kolmannen kerran al-Holista saapui Suomen kansalaisia elokuussa, kun suomalainen äiti ja hänen alle kymmenvuotiaat lapsensa tulivat Suomeen. Tuolloinkin Suomen viranomaiset auttoivat palaajia vasta Turkissa sen jälkeen, kun suomalaiset olivat onnistuneet pakenemaan leiriltä.

Ulkoministeriö myönsi heille matkustusasiakirjat ja järjesti heidän paluunsa Suomeen yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Suomen viranomaiset järjestivät myös perheen vastaanoton Suomessa.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen.

Suomi on nyt ensimmäistä kertaa kotiuttanut itse leirillä olleita aikuisia naisia, kertoi HS sunnuntaina.

Naisia ja lapsia kuljettanut lentokone saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle sunnuntaiaamuna. Ulkoministeriön virkamiehet ovat olleet alueella hakemassa lapsia ja naisia pois. Naisilla on Isis-kytköksiä, ja Suojelupoliisi pitää heitä turvallisuusuhkana.

Al-Holin leiri Koillis-Syyriassa joulukuussa 2019.­

Al-Holin leiri on valtava telttaleiri, jonne on koottu jihadistijärjestö Isisin naisjäseniä ja heidän lapsiaan yli 50 maasta. Valtaosa leirin yli 60 000 asukkaasta on lapsia. Heidät koottiin vartioiduille leireille sen jälkeen jihadistijärjestö Isisin perustama valtio romahti.

Tämän vuoden kuluessa kurdit ovat järjestelleet varsinkin ulkomaalaisia ihmisiä toisille leireillä al-Holista. Ylikansoitetulla leirillä on hyvin vaikeat olosuhteet. Ulkomaalaisia on siirretty esimerkiksi al-Rojin leirille, joka sijaitsee noin sadan kilometrin päässä al-Holista.

Suomalaisia on Syyrian Isis-leireillä vielä arviolta noin viitisentoista lasta ja viisi aikuista.