Kukin maa on räätälöinyt omia ratkaisujaan sille, mitä Syyrian vankileireillä olevilla kansalaisille tehdään.

Jukka Huusko­

Sunnuntaina 20. joulukuuta Suomeen saapui kaksi aikuista naista ja kuusi lasta vangituille Isisin-jäsenille pystytetyiltä leireiltä Syyrian koilliskolkasta.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen hallitus auttoi jihadistijärjestö Isisin jäseniksi tiedettyjä aikuisia naisia Syyrian leireiltä Suomeen.

Aiemmin Suomi on hakenut leireiltä kaksi orpolasta vuosi sitten. Lisäksi kuluneen vuoden aikana vankileireiltä on saapunut kaksi kertaa aikuisia lapsineen, mutta he olivat paenneet leireiltä omin avuin Turkin puolelle.

Poliisiauto ja autosaattue poistui Helsinki-Vantaan lentokentän liikelentoterminaalilta Vantaalla illalla joulukuussa 2019, jolloin kaksi suomalaista lasta saapui al-Holin leiriltä Suomeen.­

Tällä kertaa Suomi oli palautuksissa poikkeuksellisen aktiivinen, mutta ei toiminut yksin. Saksalainen media kertoi jo eilen lauantaina, että Saksa on ensimmäistä kertaa palauttamassa kolme Isisin jäseniksi tiedettyä aikuista naista sekä 12 lasta.

Syyrian koillisosia hallitsevan autonomisen kurdihallinnon viranomainen kertoi Saksan yleisradion mukaan lauantaina, että saksalaiset vangit oli luovutettu eurooppalaisille viranomaisille Qamishlin kaupungissa Syyriassa, ja että samassa yhteydessä luovutettiin myös Isis-leireillä olleita Suomen kansalaisia.

Ulkoministeriö vahvisti asian sunnuntaina sen jälkeen kun kaksi aikuista ja kuusi lasta oli palannut Suomeen.

Syyriaan jumiutuneet Isis-naiset ja lapset ovat poliittinen ongelma, joka jakaa lähes kaikkia länsimaita. Miten tämä ongelma ylipäätään syntyi?

Kun Syyria ajautui sisällissotaan arabikevään levottomuuksien aikana 2011, jihadistijärjestö Isis levittäytyi Irakista Syyriaan. Isis ja monet muut sisällissodassa taistelevat ryhmittymät houkuttelivat muslimeita eri puolilta maailmaa osallistumaan taisteluihin ja luomaan Syyriaan islamilaista valtiota.

Jopa viisituhatta ihmistä Euroopasta lähti Syyriaan ja Irakiin ja liittyi Isisin jäseneksi. Lähtijöissä oli sekä miehiä että naisia, joista osa toi mukanaan myös lapsia. Lapsia syntyi myös kalifaatissa Syyrian sodan aikana.

Kun jihadistijärjestö Isisin perustama kalifaatti ja sen viimeinen linnake murrettiin Baghouzissa Syyriassa keväällä 2019, kurditaistelijoiden vangeiksi jäi kymmeniätuhansia Isisin jäseniä.

Tämän jälkeen kurdien SDF-joukot erottivat Isis-miehet naisista ja lapsista. Miehet vietiin omiin vankiloihinsa, kun taas valtaosa naisista ja lapsista siirrettiin al-Hol-nimiselle tiukasti vartioidulle vankileirille.

Humanitaariset olot leirillä ovat olleet äärimmäisen vakavat. Lisäksi leirillä on tapahtunut väkivaltaisuuksia ja sieltä on jatkuvasti paennut ihmisiä.

Aluetta hallinnoivat kurdit ovat toistuvasti varoittaneet, etteivät he kykene hallitsemaan tilannetta, ja että pian voi tapahtua suurempi pakoaalto. Sellainen voisi auttaa Isisiä nousemaan uudestaan vakavaksi uhkatekijäksi.

Yhteensä leireillä on tällä hetkellä yli kuusi tuhatta ulkomaalaista lasta ja noin kolme tuhatta ulkomaalaista äitiä, kertoo ulkoministeriö. EU-kansalaisia heistä on noin 600 lasta ja 300 naista. Lapsista noin puolet on alle viisivuotiaita.

Lapset kurkistelivat teltan rei’istä al-Holin leirillä huhtikuun alussa 2019.­

Vankeina Syyriassa olevat Isisin jäsenet ovat juridinen haaste monesta syystä.

Isis on terroristijärjestö, jonka jäsenien epäillään syyllistyneen vakaviin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Isis toteutti esimerkiksi Irakin jesidivähemmistöön kohdistuvan kansanmurhan ja orjuutti tuhansia jesidinaisia ja -lapsia.

Isisin jäsenten tekemistä rikoksista on ollut kuitenkin hyvin vaikea saada todisteita, koska ne tapahtuivat sota-alueella Syyriassa. Virallisesti Syyrian koillisosat kuuluvat Syyrian hallinnolle, jota johtaa presidentti Bashar al-Assad. Länsimaiden ja Syyrian hallituksen välillä ei ole kuitenkaan diplomaattisia suhteita, minkä vuoksi viranomaisyhteistyö on vaikeaa.

Entistä Isis-aluetta hallinnoi epävirallinen kurdihallinto, jossa on mukana myös arabeja ja kristittyjä. Kyseessä ei ole kuitenkaan kansainvälisesti tunnistettu hallinto, mikä luo omia haasteitaan viranomaistoimintaan.

Monet asiantuntijat ovat olleet huolissaan siitä, ettei palaavia tai palautettuja kyetä tuomitsemaan mahdollisista rikoksista kotimaidensa tuomioistuimissa. Siksi pelkona on, että he jatkavat terroristista toimintaa kotimaissaan.

Kurdit ovat käynnistäneet omia oikeusprosessejaan vangittuja Isisin jäseniä vastaan. Ruotsin yleisradio kertoi lokakuussa, että kurdihallinto aloittaa ensi vuoden alussa oikeudenkäynnit Syyriassa sellaisia ruotsalaisnaisia vastaan, joiden rikoksista on kerätty todisteita.

Kurdien epävirallisen hallinnon ulkoministeri kertoi viime tammikuussa, että kurdeilla on todisteita myös suomalaisten osallisuudesta rikoksiin. HS:n tietojen mukaan Koillis-Syyriassa on vangittuna kaksi suomalaista miestä, joita epäillään Isisin taistelijoiksi.

Nainen käveli al-Holin leirillä huhtikuun alussa 2019.­

Koska vangittujen Isis-jäsenten kotimaat pitävät heitä turvallisuusuhkana ja turvallisuusasiat ovat esimerkiksi EU-maissa kunkin maan sisäisiä asioita, kukin maa on valinnut omanlaisensa politiikan suhtautumisessaan vankileireillä oleviin kansalaisiinsa.

Monet Euroopan maat ovat käytännössä avustaneet palautuksissa tapauskohtaisesti. Toiset maat ovat hakeneet vain lapsia tai orpolapsia, mikä on ollut tähän asti myös Suomen virallinen linja. Ongelma on se, etteivät kurdiviranomaiset suostu erottamaan lapsia äideistään.

Toiset maat, kuten Kazakstan ja Kosovo, ovat palauttaneet lapsia äiteineen ja luoneet järjestelmän, jossa on mahdollista sekä rangaista että kuntouttaa palaajia.

Oman haasteensa palautuksiin toi vuonna 2020 puhjennut koronapandemia, joka käytännössä pysäytti monen maan vireillä olevat hankkeet kansalaistensa palauttamiseksi.

” ”Naisten palauttaminen Eurooppaan synnyttää poliittista kuohuntaa Suomessa ja myös muissa Euroopan maissa.”

Samaan aikaan pandemian on pelätty entisestään vaikeuttavan terveystilannetta Isis-leireillä. Elokuussa ensimmäiset koronavirustartunnat varmistuivat al-Holissa, mikä johti leirin täydelliseen sulkuun. Epidemian on pelätty leviävän talvikuukausina.

Vuoden 2020 aikana Syyrian koillisosia hallitsevat kurdien SDF-joukot ovat pyrkineet jakamaan ulkomaalaisia Isis-naisia ja heidän lapsiaan muille leireille.

Elokuussa kurdiviranomainen kertoi, että Isis-toimintaansa katuneita ja vähemmän radikaaleiksi arvioituja ulkomaalaisia on siirretty al-Holista al-Rojin leirille, joka ei ole yhtä tiukasti vartioitu.

Suomeen ja Saksaan nyt palautetut Isis-naiset oli siirretty juuri al-Rojiin ennen palautusta. Sunnuntaina aamupäivällä HS:llä ei ollut tietoa siitä, olivatko kurdiviranomaiset arvioineet Suomeen ja Saksaan palautetut aikuiset vähemmän radikaaleiksi. Ainakin toisen suomalaisnaisen epäillään tehneen aktiivista propagandatyötä Isis-järjestölle.

Turvallisuushuolten lisäksi kyse on myös leireillä vaikeissa olosuhteissa olevien naisten ja lasten ihmisoikeuksista ja humanitaarisesta hädästä.

Al-Holin leiri oli tarkoitettu noin kymmenelletuhannelle ihmiselle, mutta siellä oli joulukuussa yhteensä yli 60 000 ihmistä. Satoja lapsia on kuollut leireillä sairauksiin. Esimerkiksi Unicef varoitti elokuussa, että kahdeksan alle viisivuotiasta lasta kuoli al-Holissa viikon sisällä.

Yleinen käsitys länsimaissa on ollut se, että varsinkin leireillä olevat lapset ovat uhreja, joita kuuluu auttaa.

HS:llä ei vielä sunnuntaina aamupäivällä ollut tietoa siitä, mikä oli Suomeen palautettujen terveydentila. Saksan media kertoi lauantaina, että ainakin osa palautetuista lapsista oli sairaita, mikä saattoi olla yksi palauttamisen syy.

Ilmeistä on se, että naisten palauttaminen Eurooppaan synnyttää poliittista kuohuntaa Suomessa ja myös muissa Euroopan maissa. Al-Hol-vyyhti toi jo Suomessa ulkoministeri Pekka Haaviston uransa ehkä tiukimman poliittisen kohun keskelle.

Norjassa hallitus kaatui tammikuussa, kun kansalliskonservatiivinen ja populistinen edistyspuolue erosi hallituksesta vastalauseena sille, että Norja toi al-Holin leiriltä paitsi vakavasti sairaan pojan ja pojan sisaruksen myös lasten äidin.

Yhtä ilmeistä on se, etteivät Euroopan maat voi jättää omia kansalaisiaan pelkästään kurdiviranomaisten harteille.