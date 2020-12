Trump haluaisi nimetä salaliittoteoreetikon tutkimaan perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump järjesti perjantaina Valkoisessa talossa kaoottisen kokouksen, jossa keskusteltiin muun muassa poikkeustilan julistamisesta marraskuisten presidentinvaalien tuloksen muuttamiseksi, kertoo uutiskanava CNN viitaten kahteen asiasta tietävään lähteeseen, joita kanava ei nimennyt.

Kokouksessa Trump myös esitti ajatuksen vaalikampanjatiiminsä entisen juristin Sidney Powellin nimeämisestä presidentinhallinnon erityisneuvonantajaksi, joka keskittyisi vaalivilpin tutkimiseen, kertoo sanomalehti The New York Times viitaten kahteen keskusteluista tietävään nimeämättömään lähteeseen.

Lehden mukaan on epäselvää, aikooko Trump edetä suunnitelmassaan. Useimmat hänen neuvonantajistaan vastustivat ajatusta, The New York Times kertoo.

Powell on aiemmin pannut liikkeelle salaliittoteorioita, joiden mukaan muun muassa Venezuela olisi juonitellut äänestyskoneiden peukaloimiseksi Yhdysvalloissa. Trumpin kampanjaorganisaatio irtisanoutui Powellin puheista salaliittoteorioiden takia marraskuussa.

Trump on jo ennen vaaleja ja toistuvasti sen jälkeen esittänyt perättömiä väitteitä vaalivilpistä. Näyttöä väitteiden tueksi ei ole esitetty.

Trumpin hallinnon johtavissa asemissa olevat ihmiset alkavat olla huolissaan Trumpin pakkomielteestä muuttaa häviämiensä vaalien tulosta, kertoo verkkolehti Politico viitaten korkea-arvoiseen hallinnon virkamieheen. Politicon mukaan monet ovat huolissaan siitä, että Trump hakee tukea näkemyksilleen mistä sattuu, samalla kun hän tyrmää hanketta epäilevien avustajiensa mielipiteet.

CNN:n ja Politicon mukaan perjantain kokouksessa Valkoisessa talossa oli mukana Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn, joka on viime päivinä puhunut poikkeustilan julistamisesta keinona uusia vaalit tietyissä osavaltioissa. Yhden CNN:n lähteen mukaan poikkeustilan julistaminen nousi esiin myös perjantain kokouksessa.

Trumpin esikunnan erimielisyydet kärjistyivät kokouksessa huutamiseksi, kertovat sekä CNN että The New York Times.