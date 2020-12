Uusi virusmuunnos saattaa olla aiempaa tartuttavampi mutta ei ilmeisesti tappavampi. Suomalainen virologian professori toteaa, että virukset muuntuvat jatkuvasti, mutta varotoimien tekeminen on hyvä asia.

Britanniasta löytynyt uusi muunnos koronaviruksesta ei ole hallinnassa, sanoi Britannian terveysministeri Matt Hancock sunnuntaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Matt Hancock­

Hän korosti, että Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa on nyt tärkeää noudattaa uusia tiukkoja rajoituksia, jotta virus saadaan hallintaan.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo olevansa ”läheisessä yhteydessä” Britannian viranomaisten kanssa koronaviruksen uuden muunnoksen takia. Britannia välittää WHO:n mukaan tietoa viruksen uudesta muodosta, ja WHO pitää jäsenmaansa ajan tasalla, kertoi WHO Twitterissä sunnuntaina.

Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa otettu käyttöön uusia tiukkoja rajoitustoimia, koska näillä alueilla on havaittu uutta, aiempaa helpommin tarttuvaa muotoa koronaviruksesta.

Britit ovat reagoineet joulun alla tulleisiin rajoituksiin voimakkaasti. Pääministeri Boris Johnson totesi lauantaina, että ”joulu on peruttu”, kertoo The Sunday Times -sanomalehti.

”Erittäin raskain sydämin minun on kerrottava teille, ettemme voi jatkaa joulun suhteen kuten suunniteltu”, Johnson sanoi tiedotustilaisuudessa Reutersin mukaan.

”Uskon vilpittömästi, ettei minulla ole vaihtoehtoa.”

Saksalaislehti Bildin tietojen mukaan liittokansleri Angela Merkel haluaisi sulkea koko EU:n Britannialta. Jo aiemmin Hollanti, Belgia ja Italia ilmoittivat keskeyttävänsä matkustajalennot Britanniasta. Myös Saksa ja Ranska harkitsevat lentojen kieltämistä maasta.

Suomessa mahdollisesta matkustusrajoituksesta tekee päätöksen liikenne- ja viestintäministeriö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahaudan mukaan THL osallistuu sunnuntai-illan aikana kansainvälisiin kokouksiin, joissa kootaan tilannekuvaa Britanniassa havaitusta koronaviruksen mutaatiosta.

Tervahaudan mukaan on mahdollista, että THL pystyy jo sunnuntai-illan aikana tekemään suosituksia asiassa.

Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotustilaisuudessa pääministerin virka-asunnossa Lontoossa lauantaina.­

Viruksille on yleistä, että niiden perimä muuttuu virusten jatkaessa leviämistään. Pandemian aiheuttaneesta koronaviruksesta on aiemminkin havaittu muunnoksia. Esimerkiksi marraskuun alussa Tanskassa havaittiin minkkitarhoilla muunnos, jonka takia teurastettiin miljoonia tarhattuja minkkejä.

Helsingin yliopiston zoonoosi­virologian professori Olli Vapalahden mukaan ei ole yllättävää, että nyt muunnos havaittiin juuri Britanniassa. Vapalahden mukaan siellä tutkitaan erityisen paljon viruksen muuntautumista.

” ”Varotoimia on hyvä tehdä, mutta varmaan muutama päivä menee, ennen kuin tiedetään enemmän.”

”Viruksen muuntumista tapahtuu jatkuvasti. On hyvä, että tämän­tyyppinenkin muutos havaittiin. Suuri osa muuntautumisesta voi tapahtua pikemminkin piilossa”, Vapalahti sanoo.

”Toki tässä virus on selvästi tavallista enemmän muuttunut ja levinnyt, mutta tämä osoittaa, että tehokas sekvenssiseuranta myös poimii näitä ja siten voidaan kohdistaa toimenpiteitä.”

Vapalahden mukaan viruksen nopeasti kehittynyt ja aiempaa tehokkaammin leviävä muoto saattaa liittyä koronaviruksen vakavasti sairastuttamiin immuuni­vajavaisuus­potilaisiin.

Vapalahden mukaan on todettu, että virus muuntuu minkkien lisäksi nopeammin myös hoidon tai sairautensa vuoksi immuunipuutteisissa potilaissa, jotka ovat infektoituneita uudesta koronaviruksesta ja saattavat lisäksi joissain maissa saada jotain virukseen vaikuttavaa vasta-ainehoitoa.

Näillä pitkään hoidettavilla potilailla virusta saattaa erittyä kuukausien ajan.

”Näyttää siltä, että virus on ottanut jossain vaiheessa vauhtia tämän­tyyppisestä tilanteesta. Tämä on hypoteesi, mutta näyttäisi siltä, että se on mahdollisesti viettänyt aikaa tällaisessa immuno­supressoidussa henkilössä ja kehittänyt vähän nopeammin erilaisia mutaatioita. Sen jälkeen se on siirtynyt tartuttamaan taas yhteiskunnassa”, Vapalahti sanoo.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kuvattuna Meilahdessa Helsingissä.­

Professori huomauttaa, että uuden virusmuodon epäillään leviävän aiempaa tehokkaammin, mutta ei ole näyttöä, että se aiheuttaisi esimerkiksi vakavamman sairauden.

”Uutissykli kulkee pikkuisen edellä ennen kuin tiedetään, mikä on minkäkin muutoksen merkitys. Mitä se aiheuttaa, kuinka tehokkaasti se pystyy leviämään ja mistä sitä löydetään. Toki varotoimia on hyvä tehdä, mutta varmaan muutama päivä menee ennen kuin tiedetään enemmän”, Vapalahti sanoo.

Miten muunnos eroaa aiemmasta viruksen muodosta?

Uusi virus on nimeltään VUI-202012/01. Nimi kuvastaa sitä, että kyseessä on ensimmäinen joulukuussa 2020 havaittu tutkittavana oleva muunnos (Variant Under Investigation).

Viruksessa on kaikkiaan 17 muutosta, kertoo lääketieteen julkaisu BMJ (entinen British Medical Journal). Sen mukaan yksi viruksen merkittävimmistä muutoksista on mutaatio N501Y piikkiproteiinissa, jolla virus kiinnittyy ihmiskehossa olevaan ACE2-reseptoriin. Muutokset tässä osassa piikkiproteiinia voivat teoriassa tehdä viruksesta helpommin tarttuvan, BMJ kertoo.

Viruksen uusi muoto on levinnyt Britanniassa nopeasti. Se saattaa levitä nopeammin kuin alkuperäinen, sanoi Britannian hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja Chris Whitty sanomalehti The Guardianin mukaan lauantaina.

Tehoavatko rokotteet muuntuneeseen virukseen?

Kun virus muuntuu, on mahdollista, että se muuttuu tavalla, joka tekee siitä vastustuskykyisen rokotteille, jotka on kehitetty viruksen aiempaa versiota vastaan.

BMJ:n mukaan uudessa virusversiossa on muutos piikkiproteiinissa, johon kolme johtavaa rokoteversiota vaikuttavat, mutta rokotteet muodostavat vasta-aineita useille piikkiproteiinin osille, jolloin yhden osa muutos ei todennäköisesti vähennä rokotteen tehoa.

Terveysministeri Hancock sanoi viime viikolla, ettei ainakaan tuolloin mikään viitannut siihen, etteivät rokotteet enää tehoaisi virukseen.

Aiheuttaako uusi versio vakavampaa tautimuotoa?

Hancock myös sanoi viime viikolla, ettei viruksen tiedetä aiheuttavan vakavampaa tautia kuin alkuperäisen viruksen. Myöhemminkään ei ole ilmennyt viitteitä siitä, että muuntunut versio olisi aiempaa tappavampi tai että se aiheuttaisi aiempaa vakavampaa tautimuotoa.

”Jos uusi muoto kykenisi aiheuttamaan suuren muutoksen taudin vakavuuteen, olisimme tähän mennessä nähneet sen”, sanoi European Bioinformatics Instituten johtaja Ewan Birney The Guardianin mukaan.

Missä muualla viruksen muunnosta on havaittu?

Hollanti ilmoitti lauantaina, että siellä on havaittu samaa muunnosta kuin Britanniassa.

Viime aikoina myös Etelä-Afrikassa on havaittu muuntunutta virusta, mutta siellä on kyse eri muunnoksesta kuin Britanniassa. Muunnos nimeltä 501.V2 vaikuttaa sairastuttaneen Etelä-Afrikassa aiempaa useampia nuoria ja terveitä ihmisiä vakavaan tautimuotoon, kertoi uutistoimisto AFP perjantaina.