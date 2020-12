Majoitusyrittäjät toivovat opiskelijoista pelastusta turistien kadottua.

Viana do Castelon ammattikorkeakoulun opiskelijat Filipa Montenegro, Raquel Sousa, Domingos Silva, Raquel Rodrigues, Luana Pinto (selin) ja Diogo Bernardo Costa Castilho kehuvat pyhiinvaeltajien hostellin kodikkuutta ja toistensa tukea opinnoissa.­

Viana do Castelo

Opiskelija Domingos Silva huuhtelee sarjatyönä astioita, joita toveri Raquel Sousa ojentaa keittiön pöydältä. Raquel Rodrigues lataa niitä astianpesukoneeseen.

”Söimme lounaaksi pasta carbonaraa. Se maistui kaikille”, Luana Pinto kertoo kurkkiessaan, jäikö kattilaan tähteitä.

Pinto siistii Filipa Montenegron kanssa ruokapöydän seutua. Desinfiointisuihke on ahkerassa käytössä. Diogo Bernardo Costa Castilho laatii yhteistä kauppa­listaa.

Portugalilaiset korkeakouluopiskelijat Raquel Sousa (vas), Domingos Silva ja Filipa Montenegro seurasivat, kun Luana Pinto ja Raquel Rodrigues latasivat astioita tiskikoneeseen yhdessä laitetun lounaan jälkeen hostellissa Viana do Castelossa.­

Kuusikko opiskelee ensimmäistä vuotta Viana do Castelon ammattikorkeakoulussa (IPVC) Pohjois-Portugalissa.

Kukin heistä halusi lukuvuoden käynnistyessä lokakuussa muuttaa korkeakoulun asuntolaan kaupungin keskustassa. Sen sijaan nämä 17–22-vuotiaat nuoret katselevat maisemia alas kaupunkiin ja Atlantin ulapalle maan upeimpiin kuuluvalta näköalapaikalta, Santa Luzian kukkulalta.

Viana do Castelon ammattikorkeakoulun asunto- ja sosiaaliasioista vastaava Luís Ceia iloitsee, että osa opiskelijoista sai koronamääräysten mukaisen asunnon lukuvuodeksi hostellista Santa Luzian näköalakukkulalla.­

Opiskelijat asutettiin tyylikkääseen hostelliin, joka avattiin kukkulalle pari vuotta sitten.

”Aluksi jokainen meistä hämmästyi kovasti. Ja vähän järkyttyikin, ettei päässyt opiskelija-asuntolaan. Mutta kun näki nämä tilat, pettymys vaihtui iloksi”, johtamisen laitoksella opiskeleva Filipa Montenegro kuvailee.

Portugalilaiset oppilaitokset ovat syksyllä vaalineet mahdollisuuksien mukaan lähiopetusta alakouluista yliopistoihin. Maskipakko koskee opettajia ja oppilaita alakoululaisia lukuun ottamatta. Luokkia ja koulukeskuksia on siirtyillyt tapauskohtaisesti epidemian leviämisen tahdissa etäopetukseen ja karanteeniin.

Kansallinen terveysvirasto sääti lukuvuoden alla enimmäisrajan korkeakoulujen asuntoloiden vuodepaikoille. Siksi opetusministeriö on hakenut oppilaitosten kanssa jopa 4 500 ylimääräistä vuodepaikkaa majoitusyrityksistä, jotka palvelevat tavallisesti turisteja.

Opiskelijoita on muuttanut hotelleihin, hostelleihin, retkeilymajoihin ja aiemmin lyhytaikaista vuokramajoitusta turisteille tarjonneisiin asuinhuoneistoihin. Vapaiden markkinoiden vuokra-asunnot ovat olleet aiemmin kiven alla ja liian kalliita. Nyt opiskelijoille on tyrkyllä enemmän vuodepaikkoja kuin on niitä tarvitsevia.

Raivokas sade pieksee Santa Luzian hostellin keittiön seinänkorkuisia ikkunoita. Astianpesukone hyrisee, ja nuoret kokoontuvat kodikkaaseen oleskelutilaan kannettavien tietokoneidensa kanssa. He eivät lakkaa kiittämästä hyvää onneaan.

”Täällä on ihanan lämpöistä keskuslämmityksen ansiosta! Kuumaa vettä tulee koko ajan! Viiden tähden superasunto”, matkailualan opiskelijat Pinto ja Rodrigues kehuvat kilvan.

Julkisissa tiloissa ja vanhemmissa portugalilaisissa asunnoissa ei usein ole keskuslämmitystä tai sitä käytetään säästeliäästi. Energian hinnat hipovat EU:n kalleimpia tulotasoon nähden.

Tietotekniikkainsinööriksi tähtäävä Silva painottaa yhteishenkeä, joka on virinnyt asuintoverien kanssa. Elintarvikkeista osa ostetaan kimpassa, ja ruoanlaittovuorot jaetaan.

Portugalin kukoistava matkailusektori kituuttaa, koska turismi ehtyi. Joten kun kotikaupungin ammattikorkeakoulu otti yhteyttä, Santa Luzian hostellissa ei emmitty, hostellia johtava Eliana Amorim kertoo.

Santa Luzian hostellia Viana do Castelossa johtava Eliana Amorim (oik) ja työtoveri Rita Pereira tuntevat suurta myötätuntoa majoittamiaan opiskelijoita kohtaan.­

”Normaalisti syksyllä meillä yöpyisi muutoinkin vain harvoja kulkijoita. Talveksi olisimme todennäköisesti menneet kiinni. Opetusministeriön asunto-ohjelmaan sitoutuminen kannattelee vaikean kauden läpi”, hän arvioi.

Hostelli toimii jyhkeän katolisen kirkon kupeessa ja Atlanttia seurailevan Pyhän Jaakobin rannikkoreitin varrella. Tyypillinen yöpyjä on ollut ulkomaalainen reppureissaaja taivaltamassa Santiago de Compostelaan Espanjaan, Amorimin työtoveri Rita Pereira kertoo.

Hostellissa elää neljätoista nuorta. Tilat on pyhitetty opiskelijoille, eikä muita majailijoita oteta ennen kesää. Vuodepaikoista karsittiin yli puolet asumisneliöiden väljentämiseksi.

Opetusministeriön ohjelmassa majoittaja sitoutuu varaamaan puolet vuodepaikoista opinto­tukea nauttiville opiskelijoille. Loput saa myydä vapaasti.

Hostelliyö maksaa viisitoista euroa. Opiskelijoiden kuukausivuokrista karttuu vähemmän eli 220 euron opintotuen verran, Amorim laskee.

”Pääsiäisestä alkaisi matkailusesonki, jolloin tulot olisivat varmasti näitä vuokria runsaammat. Mutta nykytilanteessa emme tiedä, millainen kevät on edessä.”

Joka opiskelijalla täytyy olla oma työtaso, joten hostelli on ostanut kirjoituspöytiä. Kerrossänkyjen yläpedit ovat pois käytöstä. Vuoteiden etäisyys on pidettävä jaetuissa huoneissa vähintään kahdessa metrissä, jos asukkaat eivät päätä toisin.

”Tunnemme syvää myötätuntoa, sillä nuoret eivät pääse nauttimaan perinteisistä opiskelijariennoista. Täällä voi sentään korvikkeena istua iltaa, katsella leffoja, soittaa musiikkia ja kokkailla yhdessä. Toivomme, että he tuntevat olonsa mahdollisimman kotoisaksi”, Eliana Amorim sanoo.

Koronamääräysten kunnioittaminen on yhteiselon perussääntö. Kaikkia huolestuttaa tartunnan kulkeutuminen kampukselta iäkkäämmille perheenjäsenille viikonlopun ja juhlapyhien kotivierailuilla.

”Emme pidä keskenämme suu- ja hengityssuojaimia, koska syömmekin yhdessä. Mutta heti ovesta ulos astuessamme kiinnitämme maskit”, Luana Pinto tähdentää.

Koronavirus levisi kymmenen miljoonan asukkaan Portugalissa marraskuussa kiivaasti. Päivittäistartunnat ylittivät pahimmillaan seitsemäntuhatta. Joulukuun alusta ilmaantuvuuskäyrä onneksi loiventui.

Väestöltään samankokoiset Portugali ja Ruotsi olivat tartunnoissa perjantaina suurin piirtein tasoissa noin 367 000 varmennetulla diagnoosilla pandemian alusta lukien. Lähes kuusituhatta portugalilaista on kuollut tautiin.

Kansallinen hätätila jatkuu 7. tammikuuta saakka. Kunnat on porrastettu neljään riskiluokkaan. Pääkaupunki Lissabon, kakkoskaupunki Porto ja 107 muuta kuntaa lukeutuvat kahteen korkeimman tartuntavaaran luokkaan. Näissä ilmaantuvuus on ollut vähintään 480 suhteutettuna 100 000 asukkaaseen edeltävän kahden viikon aikana.

Ylimpien riskiluokan kuntien asukkaita sitoo arkisin liikkumiskielto julkisilla teillä ilman pätevää syytä iltayhdentoista ja aamuviiden välillä sekä viikonloppuisin jo kello 13:sta lähtien. Työntekijät on määrätty etätöihin, jos mahdollista. Pahimpien ilmaantuvuus­alueiden kahvilat, kaupat ja ravintolat saavat ottaa rajoitetusti asiakkaita, mutta aukioloilla on takaraja.

Matkustamista Manner-Portugaliin ei rajoiteta mitenkään EU:n ja Schengenin alueen tulijoilta. Madeiran ja Azorien saarille matkustavilta vaaditaan todistus negatiivisesta koronatestistä.

Espanjan ja Portugalin maarajaa ei hallitusten mukaan enää panna kiinni, kun se pandemian ensimmäisessä aallossa suljettiin 3,5 kuukaudeksi.

Portugalin korkeakoulut ovat paljolti itse ratkaisseet, missä määrin luentoja pidetään etänä, Viana do Castelon ammattikor­keakoulun rehtori Carlos Rodrigues kertoo HS:lle.

”Me otimme käyttöön hybridisen välimuodon järjestämällä sekä lähi- että etäopetusta. Halusimme taata varsinkin uusille opiskelijoille luentoja myös kampuksilla, jotta he pääsevät akateemiseen elämään kiinni.”

Koulussa on 4 600 opiskelijaa. Maskipakon lisäksi opiskelijat desinfioivat istumapaikkansa. Kun yksi pienryhmä istuu salissa turvavälien päässä, toinen puoli osallistuu etänä. Vuoro vaihtuu viikoittain, Rodrigues kertoo. Korkeakoulut ovat satsanneet tietotek­niikkaan.

Rehtori saapuu haastatteluun maan pisintä rinnerataa Santa Luzian kukkulalle. Mukana matkustavat IPVC:n asunto- ja sosiaali­asioista vastaava Luís Ceia sekä Viana do Castelon kaupunginjohtaja José Maria Costa.

Viana do Castelon kaupunginjohtaja José Maria Costa nousi Portugalin pisintä rinnerataa liikennöivässä funikulaarissa Santa Luzian kukkulalle.­

Kolmikko painottaa opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista. Kotoa pois uuteen elämäntilanteeseen muuttavat tai etänä yksin opiskelevat nuoret voivat altistua alakulolle ja ahdistukselle pandemian varjossa.

Rinnettä liikennöivä kiskohissi käy pienestä esimerkistä, miten kaupunki tuli hätiin. Hostelliin muuttavia huolestutti, pääsevätkö he kampukselle ongelmitta. Funikulaarin aikataulua jatkettiin.

Yhteinen ponnistus oli löytää katto pään päälle opiskelijoille, jotka eivät mahtuneet asuntoloihin. Esimerkiksi urheilu- ja liikuntalinjan opiskelijoita otettiin kylpylä­hotellin huomiin lämpimien lähteiden äärelle.

”Matkailuyrittäjät toivoivat viimeiseen asti turistien paluuta. Eivätkä opiskelijat ole yleensä kovin haluttuja vuokralaisia, koska heidän ajatellaan vain juhlivan yöt läpi”, Luís Ceia hymähtää.

Mutta pandemian keskellä matkailuyrittäjät ovat eri maissa toivoneet opiskelijoista pelastusrengasta. Portugalissa opiskelijoiden saaminen majapaikkojen asiakkaiksi ei kuitenkaan ole helppoa, koska tarjonta on niin suurta.

So Cool Hostel Porto oli lokakuussa Portugalin ensimmäisten hostellien joukossa tarjoamassa huoneita opetusministeriön ohjelmassa.

Kyselijöitä on käynyt, mutta vieläkään ei ole tärpännyt, hostellia johtava Susana Oliveira kertoo.

Hostelliin piipahtaneen Nuno Trigon mukaan ei vielä tiedetä, kuinka moni paikallismajoittaja on mennyt kiinni lopullisesti. Trigo vetää paikallismajoittajien kattojärjestön Alepin Pohjois-Portugalin osastoa. Paikallismajoituksia on noin 100 000 kautta maan.

”Osa on siirtynyt pitkäaikaisen vuokrauksen pariin. Mutta opiskelijoiden asuttaminen on meille yksi työkalu ehkäistä pelättyä konkurssiaaltoa.”