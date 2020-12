BBC: Turmien takia hyllytetty Boeing 737 Max on nyt turvallinen lentokäyttöön, sanoo Euroopan lento­turvallisuus­johtaja

Koneille on tehty kattava turvallisuusarviointi, jossa on käytiin läpi sekä lennonohjausjärjestelmä että niiden koko muu koneisto.

Euroopan lentoturvallisuus­viraston EASA:n johtaja on varma siitä, että Boeing 737 Max -konemalli on jälleen turvallinen lentokäyttöön. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema Patrick Ky kertoi, että koneille on tehty kattava arviointi, jossa paneuduttiin muihinkin seikkoihin kuin Boeingin lentokieltoon alkujaan johtaneiden lento-onnettomuuksien syihin.

”Yhtäkään kiveä ei ole jätetty kääntämättä”, hän kuvaili.

Boeingin 737 Max -konemalli oli vuoden 2019 maaliskuussa ja vuoden 2018 lokakuussa osallisena tuhoisissa lentoturmissa, joissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Toinen koneista putosi Etiopiassa ja toinen Indonesiassa. Onnettomuuksien on arvioitu johtuneen koneiden lennonohjausjärjestelmässä olleesta viasta.

Pian Etiopian onnettomuuden jälkeen konetyyppi asetettiin lentokieltoon muun muassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain ilmailuvirasto FAA antoi 737 Max -lentokoneille luvan palata liikenteeseen viime marraskuussa, mutta matkustajalentojen aloittamiseen se vaati vielä muutoksia konetyypin lentäjien koulutusohjelmaan. Brasiliassa ensimmäinen matkustajalento 737 -koneella lennettiin joulukuun alussa.

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) johtaja Patrick Ky puhui ilmailualan tapahtumassa Berliinissä huhtikuussa 2018.­

EASA:n tutkimuksissa etsittiin Patrick Kyn mukaan kaikkea, mikä voisi aiheuttaa kriittisen toimintavian. Läpi käytiin sekä lennonohjausjärjestelmä että koko muu koneisto.

Jotta lentämään päästään, 737 Max -koneisiin on asennettava uusi tietokoneohjelmisto. Myös koneiden kytkentöihin ja ohjaamon laitteistoihin on tehtävä muutoksia, BBC kertoo.

Lentäjät käyvät läpi pakollisen lisäkoulutuksen. Koneilla lennetään lisäksi testilentoja, joissa varmistetaan, että vaaditut muutokset on tehty oikein.

Liikennöintilupa Euroopassa heltiää EASA:n arvion mukaan tammikuun puolessavälissä.