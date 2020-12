Britannian sulkemisessa mutantti­viruksen takia on symboliikkaa, jota ei tilattu eikä haluttu

Koronaviruspandemia ehti brexitin edelle, kirjoittaa kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä.

Lontoo

Terveisiä muusta Euroopasta eristetystä Britanniasta, suljetulta sumujen saarelta. Täältä ei pääse pois, vaikka haluaisi.

Lennot Suomeen ja useimpiin muihin EU-maihin ovat poikki. Kanaalin ali kulkeva tunneli on kiinni. Lontoosta lähtevät Eurostar-junat on peruttu. Doverin satama on kiinni. Ranska ei salli kenenkään saapua Britanniasta ainakaan pariin vuorokauteen.

Syynä on koronaviruksen muunnos, B.1.1.7. Tutkijoiden mukaan se leviää paljon nopeammin kuin perusvirus. Muunnosta on tavattu jo ainakin Tanskassa ja Hollannissa. Muu EU ei halua kuitenkaan ottaa lisäriskiä, joten rajat pantiin kiinni.

Jos joku halusi lentää vielä tällä viikolla joulunviettoon Suomeen – tai Saksaan tai Ruotsiin tai Italiaan –, pysyy hän nyt kiikissä Britanniassa.

Ja jos joku halusi muuttaa Britanniaan vielä ennen brexitin siirtymäajan loppumista, pysyy hänkin nyt todennäköisesti kiikissä EU:ssa.

Tilanteessa on osuvaa symboliikkaa, jota ei tilattu eikä haluttu.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopulla, ja brexitin siirtymäkausi päättyy runsaan viikon kuluttua. Silloin Britannia jättää EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton. Saaren maantieteellinen olemus saa uuden juridisen vahvistuksen: olemme muista erillään.

Koronaviruspandemia ehti kuitenkin brexitin edelle.

Matkustaminen loppui maanantaina kuin seinään. Vain koronarokotteelle on varattu tarvittaessa vaikka sotilaskonelentoja Belgiasta Britanniaan.

Pitkät rekkajonot matelivat Kentissä jo viime viikolla, kun viejät ja tuojat varautuivat brexit-arjen alkuun tammikuussa. Nyt on turha edes jonottaa, kun mantereelle ei pääse koronakaranteenin takia.

Periaatteessa rekkakuskit saisivat yhä ajaa Ranskasta Englantiin, mutta paluumatka ei onnistu. Siksi on parempi jättää tulematta, jos ei halua jäädä jumiin Britannian puolelle.

Samaan aikaan aivan toisenlaisessa todellisuudessa EU:n ja Britannian neuvottelut kauppasopimuksesta jatkuvat Brysselissä. Sunnuntaina paukkui jälleen yksi takaraja.

Pandemia on antanut neuvotteluille uudenlaista perspektiiviä. Koronavirus yhdistettynä epäonnistuneisiin kauppaneuvotteluihin tietää vaikeuksia vuodelle 2021.

Pääministeri Boris Johnson aloitti kuluvan vuoden kuin kuninkaana. Vuosi sitten joulukuussa tuli iso vaalivoitto, ja luvattu EU-ero toteutui viimein tammikuun lopussa. Sitten iski pandemia.

Nyt vuosi loppuu synkissä tunnelmissa.

Lauantaina Johnson ”perui” joulun kymmeniltä miljoonilta Britannian saaren asukkailta. Matkustamista maan sisällä sekä sosiaalisia tapaamisia oli pakko rajoittaa. Koronatartunnat lisääntyvät pelottavaa vauhtia. Sunnuntaina ongelmavuoren päälle paukahti vielä monien EU-maiden päätös sulkea tie Britanniasta tulevilta.

Mutta ei niin pahaa, etteikö jotain hyvääkin.

Britannia aloitti rokotukset koronavirusta vastaan jo pari viikkoa sitten. Ensimmäisen piikin on saanut jo puolisen miljoonaa riskiryhmäläistä ja terveysalan työntekijää.

Se on erinomainen alku, vaikka paljon on vielä tehtävää. Britannian yli 60 miljoonasta asukkaasta pitäisi rokottaa noin kolmannes, ennen kuin koronarajoituksia voi alkaa purkaa. Terveysministeri Matt Hancock sanoi sunnuntaina, että tämä voi kestää pääsiäiseen.

Mitä tulee ruokapulalla pelotteluun, niin ainakin vielä maanantaina kauppojen hyllyt notkuivat runsauttaan.

Jouluun ei edes tarvitse eteläeurooppalaista lehtisalaattia tai tanskalaista possua. Englantilaisilla juureksilla ja skottilaisella koljalla pärjää erinomaisesti.