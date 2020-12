Vuosikausia punnerrettu sopimus ei välttämättä mullista Kiinan ja EU:n kauppasuhteita. Kysymys pakkotyöstä Kiinassa oli Politicon mukaan ratkaisematta viime viikon lopulla.

Euroopan unioni ja Kiina ovat lähellä sopua investointisopimuksesta, eri uutisvälineet ja asiantuntijat kertovat. Seitsemän vuotta tekeillä olleen sopimuksen pitäisi helpottaa eurooppalaisyritysten mahdollisuuksia sijoittaa ja toimia Kiinassa, joka suojaa markkinaansa monin eri tavoin.

Politico-lehden mukaan osapuolet ovat saavuttaneet lähimurron neuvotteluissa, ja kauppasuhteista vastaava EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis pyrkisi mahdollisesti jo maanantain aikana saavuttamaan sovun Kiinan hallitusta neuvotteluissa edustavan Liu Hen kanssa.

Lehden mukaan Kiina ei kuitenkaan ollut viime viikon loppuun mennessä lupautunut antamaan sitovia lupauksia liittyen työntekijöiden oikeuksiin, mukaan lukien pakkotyön käyttöön. Tämä voisi kaataa sopimuksen hyväksymisen Euroopan parlamentissa.

”Olisipa kiinnostava kehityskulku, jos EU jättäisi huomiotta Kiinan pakkotyöhön liittyvät huolet ja ryntäisi solmimaan investointisopimuksen Kiinan kanssa juuri ennen kuin vallan siirtyminen [Joe] Bidenille avaisi mahdollisuuden parempaan ja voimakkaampaan transatlanttiseen yhteistyöhön Kiinan suhteen”, twiittasi vihreiden saksalainen europarlamentaarikko Reinhard Bütikofer viime viikolla.

Kiinan ihmisoikeustilanne on ollut EU-parlamentin hampaissa moneen otteeseen muun muassa Hongkongin vapauksien kaventamisen ja uiguurivähemmistön rajun kohtelun vuoksi. Jopa yli miljoona uiguuria on suljettu niin sanotuille uudelleenkoulutusleireille ja raporttien mukaan heitä käytetään myös pakkotyössä.

Ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa sanoo, että ratkaisuiksi neuvotteluissa voisi tulla jonkinlainen Kiinan antama sitoumus siitä, että se pyrkii ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimuksia. Kiina on ratifioinut ILO:n tärkeimmistä kahdeksasta sopimuksesta neljä.

”Tekstit ovat vielä auki, mutta ajatuksena on, että Kiina pyrkisi aktiivisesti edistämään näiden ILO-konventioiden ratifiointia. On mahdollista, että kyseessä on pitemmän aikavälin tavoite, jota edistetään EU:n ja Kiinan vuoropuhelun kautta”, Vaaranmaa sanoo.

Kiina on toisinaan ollut verkkainen osapuoli kansainvälisissä sopimuksissa. Vuonna 1999 Kiina vakuutti huippukokouksessa EU-johtajien kanssa, että ”on vain ajan kysymys”, että maa ratifioi YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen. Näin ei ole vielä tapahtunut.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen osallistuivat videoneuvotteluun Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa 22. kesäkuuta.­

Investointisopimuksen päätarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten mahdollisuuksia esimerkiksi ostaa yrityksiä Kiinasta ja tasoittaa pelikenttää kiinalaisiin yrityksiin verrattuna. Kiinan pitäisi esimerkiksi lisätä avoimuuttaan kotimaisten yritystensä tukemisen suhteen.

Financial Times -lehden mukaan Kiina olisi suostuvainen poistamaan investoinnin esteitä esimerkiksi yhteisyrityksiin liittyvissä säännöissä valmistavan teollisuuden, finanssipalveluyritysten, kiinteistönvälityksen ja rakentamisen saroilla.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvelee, että Kiinan halukkuus antaa myönnytyksiä ja saada aikaan sopimus vielä tänä vuonna voisi liittyä siihen, että Yhdysvalloissa demokraatti Joe Biden nousee presidentiksi 20. tammikuuta.

”Herättää kysymyksen, että valmistautuuko Kiina nyt Bidenin aikaan. Että jos Biden alkaa kosiskella EU:ta Kiinan vastaiseen rintamaan, niin Kiina haluaa tässä toimia ennen kuin Biden ehtii ensin”, Koivu sanoo.

Koivun mukaan mahdollisesti syntyvän investointisopimuksen vaikutukset selviävät vasta, kun sitä aletaan toteuttamaan. ”Kyllä maailmassa sopimuksia on, mutta aina näihin liittyy epäilyksen siemen”, hän toteaa.

Koivun mukaan Kiina ei ole antanut mitään merkkejä siitä, että se olisi valmis aloittamaan suuria rakenteellisia uudistuksia, joiden myötä sen valtionjohtoinen politiikka tukea omia yrityksiään muuttuisi. Hänen mukaansa kommunistisen puolueen ja valtion ote yrityselämästä on luja ja Kiina katsoo kaupankäyntiä tiukasti omien kansallisten intressiensä näkökulmasta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen huomauttaa, että Kiinalla oli takavuosina haluja saada aikaan kokonaisvaltainen vapaakauppasopimus EU:n kanssa, mutta EU:ssa haluttiin ensin kokeilla, toimisiko suppeampi investointeihin liittyvä sopimus osapuolten välillä.

Turtiaisen mukaan Kiinan ja EU:n kauppasuhde on molemmille osapuolille valtavan tärkeä. Kiinalaismediassa on pidetty tänä vuonna näyttävästi esillä sitä, että Kiina on noussut ensi kerran Yhdysvaltain ohi EU:n suurimpana kauppakumppanina. Tammi-syyskuussa osapuolten kauppa oli arvoltaan yhteensä noin 425 miljardia euroa.

Samanaikaisesti osapuolten tulee ottaa huomioon erilaisia paineita, Turtiainen sanoo. Kiinaan kohdistuva kriittisyys on kasvussa Euroopassa, kun taas EU:ssa on otettava huomioon se, että Kiina hakee unionin tavoin läheisempiä kauppasuhteita eri puolin maailmaa.

”EU joutuu katsomaan tätä isoa kuvaa, että muutkin maat ovat tehneet kauppasopimuksia Kiinan kanssa. Jos emme tee mitään Kiinan kanssa ja muut tekevät, niin yrityksemme joutuvat huonompaan kilpailuasemaan”, Turtiainen sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä Kiinan ja 14 maan RCEP-kauppasopimuksen marraskuun puolivälissä. Aasian ja Tyynenmeren maiden sopimus on bruttokansantuotteella mitaten maailman suurin vapaakauppa-alue.

Presidentti Donald Trump irrotti Yhdysvallat hieman samantapaisesta Tyynenmeren alueen kauppasopimuksesta TPP:stä heti virkakautensa alussa. Samoin Trumpin kaudella menivät kiville EU:n ja Yhdysvaltain pitkään jatkuneet TTIP-vapaakauppaneuvottelut.

Turtiainen ei usko, että TTIP-neuvotteluihin on enää paluuta.

”On tosi turhauttavaa, että niin paljon kuin EU:ta ja Yhdysvaltoja kutsutaan perinteisiksi liittolaisiksi, emme kykene keskenämme tekemään kauppasopimuksia. Se on hämmentävää”, Turtiainen sanoo.

EU on viime vuosina saanut aikaan useita laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia, esimerkiksi Japanin, Kanadan, Singaporen ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa.

Ajatushautomo Bruegel kertoo katsauksessaan, että tällä hetkellä EU-maiden ja Kiinan keskinäiset sijoitukset tapahtuvat melkoisen sopimusviidakon – 25 kahdenvälisen investointisuojasopimuksen – kautta. Nämä sopimukset vaihtelevat sisällöiltään, mutta ovat kauttaaltaan suppeampia kuin EU-komission nyt neuvottelema koko unionia koskeva sopimus.

Kiinalaisyritysten- ja sijoittajien on huomattavasti vapaampaa toimia EU-alueella kuin eurooppalaistahojen Kiinassa.